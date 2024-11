CPN ปรับเซ็นทรัลมารีน่าพัทยาสู่เอาต์เลต

ผู้จัดการรายวัน 360 - ซีพีเอ็น ปรับโฉม เซ็นทรัล มารีนา สู่การเป็นเอาต์เล็ตแห่งใหม่ล่าสุดในภาคตะวันออก รวมไลฟ์สไตล์แบรนด์ดัง ส่วนลดสูงสุดถึง 70% สร้างแม็กเน็ตใหม่ดึงดูดคนไทย-นักท่องเที่ยว ช้อปและชิลถึงเที่ยงคืนได้ทุกวันกับ Night Market รวมสตรีทฟู้ดดังและร้านค้าต่างๆ กว่า 100 ร้าน รองรับการเติบโต EEC ตั้งเป้าทราฟฟิก 30,000-35,000 คน/วัน พร้อมชูความสำเร็จของเซ็นทรัลพัฒนา ในพื้นที่ภาคตะวันออก นำโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา ที่แบรนด์ดังปักหมุดอย่างต่อเนื่อง และยอดจองโรงแรม Hilton Pattaya เต็มตลอดทั้งปีดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้ปรับโฉมใหม่ของ “เซ็นทรัล มารีนา เอาต์เล็ต” พัทยา สู่การเป็นเอาต์เล็ตแห่งใหม่ล่าสุดในภาคตะวันออก ซึ่งพัทยา เป็นเมืองที่พร้อมด้วยศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง มีกำลังซื้อของคนในพื้นที่ มากกว่า 5 ล้านคนใน Catchment area และเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาทั้งในช่วงวันธรรมดาและช่วงสุดสัปดาห์การเปิดตัว “เซ็นทรัล มารีนา เอาต์เล็ต” ในครั้งนี้ จะช่วยเติมเต็ม Retail landscape ของเมือง ให้สมบูรณ์ และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จุดแข็งที่โดดเด่นของ เซ็นทรัล มารีนา เอาท์เล็ท คือการเป็น Theme outlet ในสไตล์ Beach vibes ที่เข้ากันได้ดีกับบรรยากาศของเมืองพัทยา พร้อมด้วยการตกแต่งอย่างสวยงาม และจุดถ่ายรูปทั่วพื้นที่ รวมถึงตลาด Night Market ที่รวมสตรีทฟู้ดดังท้องถิ่นและร้านค้าต่างๆ กว่า 100 ร้าน พร้อมโชว์พิเศษที่หมุนเวียนตลอดทั้งเดือน อีกทั้ง Strategic location ที่ตั้งอยู่ Tourist spot ใจกลางเมือง ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถ Hopping ได้สะดวก โดยไม่ต้องเดินทางไกล ทำให้ “เซ็นทรัล มารีนา เอาต์เล็ต” เป็นแม็กเน็ตแห่งใหม่ของเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก ในฐานะจุดหมายปลายทางของการช้อปปิ้งที่ทุกคนต้องมาเยือน รองรับการเติบโต EEC ตั้งเป้าทราฟฟิก 30,000-35,000 คน/วัน พร้อมชูความสำเร็จของเซ็นทรัลพัฒนา ในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งนี้ พัทยา ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในโลกประจำปี 2023 หรือ The Most Visited Cities in the World อันดับที่ 15 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนกว่า 9.44 ล้านคน จังหวัดชลบุรีมี GPP รวมที่ 1,173,449 ล้านบาท และเป็นจังหวัดที่มีเมกะโปรเจกต์ภาครัฐหลายโครงการ อาทิ รถไฟฟ้าโมโนเรล 3 สาย เมืองพัทยา (สายสีเขียว-สายสีแดง-สายสีม่วง), โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) รองรับผู้โดยสารได้รวมกันกว่า 200 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ ชลบุรี ยังเป็นเมืองที่มีกลุ่มครอบครัวกำลังซื้อสูงอาศัยเป็นจำนวนมาก ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระบุว่า ปี 2566 จ.ชลบุรี มีโรงเรียนนานาชาติรวม 13 แห่ง ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ โดยค่าเทอมแต่ละโรงเรียน เฉลี่ยต่อเทอมประมาณ 80,000-650,000 บาท หรือประมาณ 250,000-2,000,000 บาทต่อปี”เซ็นทรัล มารีนา เอาต์เล็ต ใหม่ มีแบรนด์ดัง อาทิ Nike Factory Store แห่งแรกในพัทยา, Adidas Outlet ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก, Puma Outlet ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก, Skechers Outlet ใหญ่ที่สุดในพัทยา (เปิด 22 พ.ย. 2567), Supersports Factory Store แห่งแรกในภาคตะวันออก, New Balance Outlet แห่งแรกในพัทยา (เปิดปี 2568), Pan & Arena Outlet Flagship Store แห่งแรกในภาคตะวันออก, Naraya แห่งเดียวในภาคตะวันออก, Hug Craft โซนใหม่ ศูนย์รวมสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว, Marina Night Market แห่งเดียวในพัทยาที่ครบทั้ง Shop, Chill, Eat, Drink & Hangout พร้อมชมการแสดงสะท้อนศิลปะวัฒนธรรมทุกสุดสัปดาห์อีกทั้งยังมีแบรนด์ใหม่เข้ามาเสริมทัพความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ในปี 2024 อาทิ Fashion & Lifestyle มี BIRKENSTOCK, Rituals, Marimekko, COACH, Nike (เปิดปี 2568), ANTA, Longines, American Eagle, Billabong, Jelly Bunny, GENTLEWOMAN, Toys R Us, DJI, NGG Jewellery, Oriental Princess, Food & Beverage มี SUSHIRO, THE COFFEE CLUB, Upstairs Lounge Bar & Grill, The Market, Chateraise, Saboten, Jiao zi guan, Haidilaoและแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย ตลอดปี 2024-2025นอกจากนี้ ปี 2567 โรงแรม Hilton Pattaya มีอัตราการเข้าพักสูงถึง 90-99% โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น สงกรานต์ และเทศกาลสำคัญอื่นๆ ซึ่งทำให้อัตราการจองห้องพักเต็มทุกคืนอย่างต่อเนื่อง อีกด้วย