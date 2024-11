CPN ปลุกกำลังซื้อ Q4 ให้คึก เดินเกม Loyalty Program แรง

ผู้จัดการรายวัน 360 – เซ็นทรัลพัฒนา ตระหนักถึงพฤติกรรมและความต้องการของนักช้อปยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและสิทธิประโยชน์ เปิดตัวแคมเปญ “The 1 Point Countdown แลกน้อย ลดหนัก เริ่มต้นเพียง 100 พอยท์ กับกว่า 1,000 แบรนด์ดังที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ” ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2567 มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกได้ใช้พอยท์ ไม่ใช่เพียงแค่รับส่วนลด แต่ยังช่วยสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้า เสริมความแข็งแกร่งให้ Brand Loyalty และกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าและบริการซ้ำอย่างต่อเนื่อง แคมเปญนี้จึงเป็นโอกาสให้ลูกค้านำพอยท์มาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ไม่ใช่เพียงการลด แลก แจก แถม แต่เป็นการสร้าง Engagement ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์และอยากกลับมาช้อปซ้ำอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีร้านค้ากว่า 1,000 แบรนด์ทั่วประเทศที่สามารถสะสมและแลกพอยท์ The 1 ได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงเทรนด์การใช้พอยท์ว่า “The 1 เปรียบเสมือนกระเป๋าสตางค์ใบที่สอง ที่ช่วยให้ลูกค้าช้อปได้คุ้มค่ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วงปลายปี พบว่าการแลกพอยท์แลกส่วนลดที่ร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเพิ่มขึ้นถึง 200% ในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบกับเดือนอื่นๆ อีกทั้งลูกค้าที่ใช้พอยท์จ่ายแทนส่วนลดยังมียอดใช้จ่ายต่อบิลสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 20% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการใช้พอยท์ไม่เพียงช่วยประหยัด แต่ยังเพิ่มโอกาสในการใช้จ่ายได้มากขึ้นปัจจุบันเรามีร้านค้าร่วมรายการกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ความงาม แฟชั่น และอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และยังคงมุ่งมั่นสร้างประสบการณ์และความคุ้มค่าสูงสุด พร้อมขยายฐานสมาชิก The 1 ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ย้ำความเป็นผู้นำด้าน Loyalty Program ที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเบื้องหลังความสำเร็จของ The 1 คือการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของฐานสมาชิก ที่มีจำนวนมากกว่า 21 ล้านคน และยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม "The 1 Exclusive" ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมกำลังซื้อสูง โดยสมาชิกกลุ่มนี้มียอดใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่าสมาชิกทั่วไปถึง 25 เท่า! และมีอัตราการกลับมาใช้บริการในศูนย์การค้าบ่อยกว่าสมาชิกทั่วไปถึง 5 เท่า สะท้อนศักยภาพของ Loyalty Program ในการดึงดูด และรักษาลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มกำลังซื้อสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของเซ็นทรัลพัฒนา สอดคล้องกับข้อมูล McKinsey ที่ระบุว่าสมาชิกที่แลกพอยท์มักมียอดใช้จ่ายสูงกว่าถึง 25% เทรนด์นี้สะท้อนนักช้อปยุคใหม่ที่มักจะมองหาความคุ้มค่าเจาะลึก 3 พฤติกรรม นักสะสมพอยท์:1. Point Maximizers: กลุ่มนักล่าแต้ม มุ่งเน้นการสะสมพอยท์ให้ได้มากที่สุด ผ่านทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต การร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ หรือแม้แต่การเช็คอินในแอปพลิเคชัน พวกเขาพร้อมที่จะศึกษา และติดตามโปรโมชั่น เพื่อให้ได้พอยท์สะสมคุ้มค่าที่สุด2. Value Seekers: กลุ่มนักคุ้ม ที่ใช้พอยท์อย่างชาญฉลาด เพื่อแลกรับส่วนลด สินค้า หรือบริการ ที่คุ้มค่าที่สุด พวกเขาจะเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์จากร้านค้า และโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อให้การใช้พอยท์แต่ละครั้งเกิดประโยชน์สูงสุด3. Experience Lovers: กลุ่มนักแสวงหาประสบการณ์ ที่มองว่า พอยท์คือกุญแจสำคัญ ที่ช่วยเปิดประตูสู่โลกแห่งประสบการณ์สุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการแลกพอยท์เพื่อเข้าร่วม Workshop สุดเอ็กซ์คลูซีฟ รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ หรือรับของขวัญ Limited Edition ที่เงินหาซื้อไม่ได้ พวกเขาให้ความสำคัญกับคุณค่า และความรู้สึกที่ได้รับจากการใช้พอยท์ มากกว่ามูลค่าของตัวพอยท์เองบูสต์ บูสต์ อัพพอยท์ The 1 ช่วงสิ้นปี กับแคมเปญ “The 1 Point Countdown แลกน้อย ลดหนัก ฉลองคุ้มปลายปี เริ่มต้นแลกแค่ 100 พอยท์ ที่โซนร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล กว่า 1,000 แบรนด์ดังต่อที่ 1: แลกพอยท์ The 1 แลกส่วนลด พร้อมรับคืนสูงสุด 50% หรือ แลกทุก 100 พอยท์ รับคืน 50 พอยท์ รับคืนสูงสุด 10,000 พอยท์ ที่ร้านค้ากว่า 1,000 แบรนด์ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลต่อที่ 2: แลกพอยท์รับส่วนลดที่ 30 แบรนด์ดัง เริ่มต้นเพียง 100 พอยท์ รับส่วนลดสูงสุดถึง 1,000 บาท ที่ร้านค้าชั้นนำ อาทิ Shabushi, Tsuta Ramen, คำพูน, Haagen-dazs, Spaghetti Factory, adidas, Tory Burch, Aldo, Mango, dr.martens , Innisfree, iStudio by copperwired, oppo, dotlife, Karmakamet และอีกมากมาย