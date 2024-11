ปตท.สผ. คว้ารางวัลชนะเลิศด้าน ESG ในงาน Golden Peacock Global Award 2024

นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยี คาร์บอนโซลูชั่นและการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลชนะเลิศ Golden Peacock Global Award for ESG 2024 จากการดำเนินงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนตามแนวทาง “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ของบริษัทฯ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงาน 2024 Annual London Global Convention on Corporate Governance & Sustainability ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษรางวัล Golden Peacock Global Award for ESG จัดขึ้นโดย Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย เพื่อมอบให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก ที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี