กรมพัฒน์ จับมือ ส.อ.ท. ผนึกกำลังพัฒนา SME

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการหารือกับนายอภิชิต ประสพรัตน์ ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมคณะกรรมการ ว่า ได้หารือร่วมกันถึงการวางแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ SME กำลังเผชิญอยู่ และยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของ SME ไทยทั้งนี้ กรมได้ชี้แจงว่ามีกิจกรรมที่ช่วยเสริมแกร่งให้ SME ในหลายด้าน อาทิ การเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการธุรกิจผ่าน DBD Academy การสร้างโอกาสทางการตลาด ส่งเสริมการค้าออนไลน์ (e-Commerce) การยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ สินค้าชุมชน รวมถึงมีแพลตฟอร์ม e-Service ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ เช่น DBD SMEs 360 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวบรวมเครื่องมือในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจไว้ในที่เดียว เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน รวมถึงช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ และ DBD Data Warehouse ที่สามารถช่วยตรวจสอบข้อมูลคู่ค้าได้ เป็นต้น“การจับมือกันของ 2 หน่วยงาน จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมพัฒนาให้ SME ไทยสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล เนื่องจาก SME มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของ SME จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยในระดับสากล”นางอรมนกล่าวนายอภิชิต ประสพรัตน์ ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการ SME ไทยส่วนใหญ่ ยังขาดองค์ความรู้ และการเข้าถึงบริการของภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมฯ จึงมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถ SME ด้วย 4GO คือ GO Digital&AI , GO Innovation , GO Green และ GO Global พร้อมนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 1.การแนะนำการใช้บริการผ่านระบบ E-Service 2.การตรวจสอบข้อมูลคู่ค้า (นิติบุคคล) เพื่อทำนิติกรรมสัญญาและธุรกรรม 3.การจัดงาน FTI EXPO 2025 4.FTI Mobile Market Roadshow และ 5.FTI SME We care “FTI ชี้ทางรอด”