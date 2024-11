CPN เอาจริงผุดคอมมูนิตี้มอลล์ทุกปี ทุ่ม 2พันล. พลิกโฉม “มาร์เก็ตเพลส”

ผู้จัดการรายวัน 360 – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all เชื่อมโยงทุกธุรกิจทั้ง Retail-Residence-Hotel-Office สร้างความแข็งแกร่งใน The Ecosystem for All เดินหน้าพัฒนาธุรกิจ พร้อมเผยกลยุทธ์พลิกโฉม Community Mall Landscape ทั่วกรุงเทพฯ ด้วยการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ “Market Place” (มาร์เก็ตเพลส) เจาะย่านเมืองเติบโต ที่อยู่อาศัยพุ่ง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเชิงลึกของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น โดยทุ่มงบกว่า 2,000 ล้านบาท ในปี 5 พัฒนาและปรับโฉมโครงการรวม 15 สาขา บนโลเคชั่นศักยภาพสูง อาทิ มาร์เก็ตเพลส เจ อเวนิว, มาร์เก็ตเพลส ลา วิลล่า, มาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่, มาร์เก็ตเพลส พหลโยธิน, มาร์เก็ตเพลส กรุงเทพกรีฑา, มาร์เก็ตเพลส ประชาอุทิศ, มาร์เก็ตเพลส เกษตร-นวมินทร์ เป็นต้น พร้อมเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ “Market Place เทพรักษ์” ด้วยโมเดล Community Mall ผนวกกับ Urban Fresh Market เจาะใจกลางย่านเทพรักษ์-วัชรพล โซนกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ในเดือนมกราคม 2568 รับเทศกาลตรุษจีนยิ่งใหญ่อีกด้วยนายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ Chief Operating Officer & Head of Community Mall Business บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ในยุคที่ลูกค้ามีความต้องการที่ Fragmented มากขึ้นในแต่ละย่าน ธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ ถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่สำคัญของเซ็นทรัลพัฒนา ด้วยโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าได้ในเชิงลึกได้มากขึ้น สามารถนำเสนอร้านค้าบริการต่างๆ ที่ทันสมัย สดใหม่ และเข้าถึงชีวิตประจำวันทุกวันได้”ทั้งนี้เรามีแผนลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ใน 5 ปี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการทั้งหมด 15 โครงการที่เรามีอยู่ในพอร์ตตอนนี้ ในปี 2568 มีแผนเปิดตัวโครงการใหม่คือ “Market Place เทพรักษ์” และเตรียมปรับโฉมอีก 5 โครงการ และมีแผนขยายต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป จะขยายอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งของ Ecosystem ให้เซ็นทรัลพัฒนา และนำเอาความเชี่ยวชาญในการพัฒนาพื้นที่และมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าอยู่เสมอ มาช่วยพัฒนาสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกแห่ง“ปีที่แล้ว เราได้เปิดตัวโครงการใหม่ ‘มาร์เช่ ทองหล่อ’ มิกซ์ยูสใจกลางทองหล่อ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดี สำหรับ ปีนี้เราได้ทำ Rebranding ครั้งยิ่งใหญ่ โดยโฟกัสการพัฒนา Market Place ให้เป็น Core Brand ที่มีความแข็งแกร่ง การปรับภาพลักษณ์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยผนวก Community Mall เข้ากับ Urban Fresh Market มอบทั้งความสะดวกสบาย สินค้าและบริการมีความหลากหลายมากขึ้น เป็นพื้นที่ของทุกคนในครอบครัวที่มาใช้เวลาได้ทุกวัน ทั้งวัน”นางสาวสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ Executive Project Director บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “มาร์เก็ตเพลส เทพรักษ์ จะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ใหญ่ที่สุด ใหม่ที่สุด ทันสมัยที่สุด เป็นศูนย์กลางของย่านเทพรักษ์ ด้วยทำเลดีที่สุด ตั้งอยู่ถูกทิศและถูกตำแหน่งของถนนเทพรักษ์ เป็นทำเลที่ผู้คนจะต้องผ่านเวลาขับรถกลับบ้านมาจากในเมืองโดยเป็นย่านที่อยู่อาศัยเติบโตสูง ด้วยโอกาสทางธุรกิจและความต้องการของคนในย่านจากโซนหมู่บ้านต่างๆ ปัจจุบัน โครงการที่อยู่อาศัยมีจำนวนกว่า 174,000 ยูนิต มีอัตราการเพิ่มจำนวน 2.4% ต่อปี และมีจำนวนประชากรเกือบ 400,000 คน เจาะกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มครอบครัว ลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ และต้องการความสะดวกครบครันและดีที่สุดในย่าน ประกอบด้วย พื้นที่ Community Mall ขนาด 5,800 ตร.ม. จำนวน 60 ร้านค้าและพื้นที่ Urban Fresh Market สะอาดทันสมัย ขนาด 1,500 ตร.ม. กว่า 300 ร้านค้า• Food Destination ร้านอาหารหลากหลายตั้งแต่ ร้านแนวเทรนดี้ ร้านอาหารครอบครัว ร้านนั่งชิล หลังเลิกงาน และ ตื่นตาตื่นใจไปกับร้านแนว street food ชื่อดัง• Urban Fresh Market ตลาดสดรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณภาพ สะอาดปลอดภัย เพลิดเพลินกับการจับจ่าย ทั้งของสด อาหารทะเล อาหารออแกนิก และวัตถุดิบชั้นเลิศจากทั่วโลก และมีร้านหลากหลายทั้ง Ready to Eat, Grab & Go, Take Home• Family & Co-creation space พื้นที่ผ่อนคลายและทำกิจกรรมของทุกคนในครอบครัว, Kid playground และ พื้นที่ Pet-Friendly พาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นได้• Health & Beauty: ครบครันกับร้านค้าและบริการด้านสุขภาพและความงาม• พื้นที่จัดงาน Events ทั้ง Tourism Event, Food Fair และ Health Fair เป็นต้นนอกจากนั้นยังมีแบรนด์และร้านค้าครบครัน ทั้ง Tops Supermarket ร้านอาหารดัง Street Food มากมาย อาทิ ร้านราดหน้ายอดผัก จากสาขาศาลเจ้าพ่อเสือ, กุ๊กขี้เมา จากบรรทัดทอง, เช็งซิมอี๊, หมูทอดเจ๊จง, เสือเบิร์นไฟ, ซั่งไห่ (ซาลาเปาและข้าวมันไก่), ผักบ้านต่าย ผักออร์แกนิก, ราดหน้าเฮียอ้วน เยาวราช, ผัดไทยรสชา, กงสี ทีบาร์, ร้านชาวเลซีฟู้ดส์ และร้านเต้าหู้ทอดสวัสดี แม่โอเล่ รวมถึงกลุ่มร้านบริการ เช่น AUTO 1 ศูนย์บริการรถยนต์ออโต้วัน ในเครือเซ็นทรัล และ PETClub ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าพรีเมียม สำหรับสัตว์เลี้ยงและบริการต่างๆ ครบวงจรดีไซน์ใหม่ด้วยตัวอาคาร Low-Rise ในบรรยากาศร่มรื่น Tropical Style พร้อมด้วยพื้นที่สำหรับ ทุกคนในครอบครัว, พื้นที่ Pet Friendly, และที่จอดรถสะดวกสบายกว่า 200 คัน และเดินทางสะดวก โดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้เวลาเพียง 5 นาทีจากถนนพหลโยธิน และใช้เวลาเพียง 10-15 นาทีจากถนนวิภาวดี ใช้ทางด่วนฉลองรัช หรือเส้นทางถนนวัชรพล หรือโดยสารรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ใช้เวลาเพียง 7 นาทีจากสถานีสายหยุดทั้งนี้จะเปิดตัวงาน Grand Opening โครงการ Market Place เทพรักษ์ ในเดือนมกราคม ปี 2568 และHighlights พิเศษมากมาย ทั้งในเรื่องสีสันวันเปิดตัวที่จะนำความสุข สนุกมาสู่ชุมชน ในบรรยากาศต้อนรับเทศกาลตรุษจีนยิ่งใหญ่ ครบทั้งจับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว”เซ็นทรัลพัฒนา ชูกลยุทธ์ Life Connecting Hub พลิกโฉม Community Mall Landscape ได้แก่1. Future-Fluent Development: สร้างสรรค์ “คอมมูนิตี้” ที่ตอบโจทย์กิจกรรมของคนทุกกลุ่มทุกวัย เพื่อเป็น Centre of the Neighbourhood อีกทั้งยังพัฒนา New Model ผสมผสาน Community Mall เข้ากับ Urban Fresh MarketNeighbourhood-Centric: ตอบโจทย์ Fragmented Demand ในแต่ละย่านที่แตกต่างกัน ให้ครบและลึกยิ่งขึ้น• “ทุกความสะดวกสบาย” ด้วย Flexible Hours, และตอบโจทย์ Everyday Lifestyle ของทั้งลูกค้าชาวไทย และลูกค้า Expat ร้านค้า ร้านอาหารหลากหลาย ทั้งแบบ Dine-in, Grab & Go, Take Home มีร้านให้ Hang out นัดสังสรรค์หลังเลิกงาน• โมเดลใหม่ Urban Fresh Market ที่ทันสมัย มีไลฟ์สไตล์ มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย• จัดงาน Event ที่ engage ชุมชน เช่น เปิดพื้นที่ outdoor / weekend market ให้ร้านค้าชุมชน พื้นที่จัดกิจกรรม Happening Events ต่างๆ กิจกรรมสำหรับ Pet-friendly community2. Sustainable Community: ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในย่าน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการมุ่งสู่องค์กร Net Zero 2050 ของเซ็นทรัลพัฒนา• Green Community Mall Development เน้นการใช้ Green Material ใส่ใจเรื่อง Energy Saving ใช้ Solar Cell และ ใช้หลอดไฟแบบ LED• เป็น Hub ที่ส่งเสริม Sustainable Lifestyle ส่งเสริมให้ลูกค้าแยกขยะ – จับมือกับหน่วยงานต่างๆ กับกทม. / ร้านค้าจัดการ Food Waste / มี EV Charger Station เป็นต้นบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสู่อนาคตภายใต้เจตจำนงค์ของแบรนด์ Imagining better futures for all ด้วยการสร้างและพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมดำเนินกลยุทธ์ The Ecosystem for All เป็นระบบที่แข็งแกร่งและยั่งยืน เพื่อเติบโตไปกับทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการเป็นพลังขับเคลื่อนหลักที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจและประเทศ โดยปี 2567 เซ็นทรัลพัฒนาจะมีโครงการศูนย์การค้า 42 โครงการ, คอมมูนิตี้ มอลล์ 15 โครงการ, ที่อยู่อาศัย 43 โครงการ, โรงแรม 10 โครงการ, และออฟฟิศ 10 โครงการ