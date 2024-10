“เอ้ก ดิจิทัล” ขยาย “บิวตี้-รถ-แบงก์” สินค้าแห่ร่วมShoppersDigitalScreen

ผู้จัดการรายวัน 360 - เอ้ก ดิจิทัล เผยผลสำรวจความเห็นของผู้บริโภคจากNielsen Thailandชี้Shoppers’ Digital Screen หรือจอดิจิทัลขนาดยักษ์เป็นสื่อนอกบ้านที่ทรงพลัง ตอบโจทย์ADVERTISE AT THE HEART OF LIVING มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อของนักช้อปถึง86%และผู้บริโภคให้ความเชื่อถือสิ่งที่แบรนด์สื่อสารถึง73% วัดผลแคมเปญของแบรนด์ที่ใช้สื่อShoppers’ Digital Screenหรือสื่อนอกบ้านร่วมกับสื่อ ณ จุดขายในห้าง สช่วยลูกค้าเพิ่มยอดขายได้เฉลี่ย1.8เท่า เพิ่มจำนวนลูกค้าได้ถึง1.0 เท่า นับเป็นสื่อที่ตรงจุด สร้างโอกาสให้กับนักโฆษณายุคนี้ได้เป็นอย่างดีนายชัชพล องนิธิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ Media Convergence บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด ผู้นำธุรกิจด้านวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ให้บริการสื่อโฆษณาครบวงจรและการให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลสัญชาติไทย กล่าวว่า “ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สื่อที่ใช้ข้อมูลของห้างในการวางแผน หากลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ของห้างค้าปลีกเพื่อทำแคมเปญการตลาด และสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้บริโภคมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างเนื่องเนื่องจากสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ Phygital (Digital+Physical) ของผู้บริโภคในยุคนี้ที่มองหาประสบการณ์รู้ใจเฉพาะบุคคลจากสื่อดิจิทัลและความสนุกตื่นเต้นจากการได้มีประสบการณ์จริงกับสินค้าและร้านค้า ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ไม่มีสื่อไหนทดแทนได้ดังนั้น เมื่อเดือนกันยายน 2566 บริษัทฯ ได้ขยายบริการเพิ่มสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out-of-Home Media) ที่เรียกว่า Shoppers’ Digital Screen จอดิจิทัลขนาดใหญ่บนจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองสำคัญ 26 จอทั่วประเทศ ด้วยแนวคิด ‘ADVERTISE AT THE HEART OF LIVING’ ที่สามารถตอบโจทย์การสื่อสารให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างแท้จริง โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางแหล่งคอมมูนิตี้ที่รายล้อมด้วยที่อยู่อาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล และสำนักงาน ช่วยเพิ่มโอกาสในการมองเห็น ดึงดูดความสนใจจากผู้สัญจรที่มีแนวโน้มการซื้อสินค้า เสริมทัพสื่อเดิมที่มีสื่อออนไลน์แบบเจาะกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล (Online Personalized Media)สื่อ ณ จุดขายในห้างค้าปลีก (On-Premise Media)และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (On-Ground Activation) เพื่อยกระดับการสื่อสารและโฆษณาให้ตรงใจ เชื่อมต่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างไร้รอยต่อโดยตลอดระยะเวลา1ปี (กันยายน2566 -สิงหาคม2567)ที่เปิดให้บริการShoppers' Digital Screenประสบความสำเร็จเกินเป้าหมาย ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการถึง83แบรนด์ รวม103แคมเปญ มีรายได้ต่อเดือนปีนี้เติบโตถึง68%เมื่อเทียบกับช่วงการดำเนินงานในปีก่อน จากการวัดผลลัพธ์แคมเปญผ่านข้อมูลยอดขายจริงพบว่า เมื่อใช้สื่อแบบ The Power of O2ได้แก่Shoppers' Digital Screen (Out-of-Home Media)และสื่อในห้างค้าปลีก (On-Premise Media) ช่วยเพิ่มยอดขายในสโตร์ได้ประมาณ1.8เท่า และเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ได้ถึง1.0เท่า แต่หากเป็นแคมเปญสินค้าใหม่สามารถดันยอดขายในสโตร์ได้สูงถึง2.8เท่า และเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ได้ถึง1.6เท่า เมื่อเทียบกับสโตร์ที่ไม่มีสื่อ”ล่าสุด ผลจากการสำรวจความเห็นของผู้บริโภคจำนวน 720 คน ของ Nielsen Thailand ในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด ชี้ว่า Shoppers' Digital Screen เป็นสื่อที่สามารถสร้างการจดจำแบรนด์และสินค้าให้แก่ผู้รับชมและนักช้อปได้มากที่สุดจำนวน 86% ของนักช้อปรู้สึกว่าสื่อนอกบ้านหน้าห้างค้าปลีกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในห้างจำนวน 73% ของผู้บริโภคเชื่อถือข้อความที่สื่อสารผ่านShoppers' Digital Screen เนื่องจากอยู่หน้าห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จำนวน 48% ของผู้บริโภคที่ชมโฆษณาผ่านShoppers' Digital Screenต้องการซื้อสินค้านั้นๆจำนวน42% ของนักช้อปคาดหวังที่จะเห็นการโปรโมทสินค้าใหม่และแคมเปญโปรโมชันผ่านสื่อนี้ทั้งนี้ Shoppers’ Digital Screenเป็นสื่อใหม่ที่ทรงพลัง ตอบโจทย์นักการตลาดที่ต้องวางกลยุทธ์ในการสื่อสารให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย สร้างการจดจำแบรนด์ในวงกว้างพร้อมกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า เหมาะกับการโฆษณาเพื่อเปิดตัวสินค้าใหม่และการจัดโปรโมชัน โดยเฉพาะเมื่อใช้สื่อนี้ควบคู่กับสื่อในห้างจะได้ประสิทธิภาพมาก“ในไตรมาสที่ 4 นี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าขยายบริการไปยังกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ นอกกลุ่ม FMCG เช่น ธุรกิจ Beauty & Life Style, ยานยนต์ และธนาคาร" นายชัชพล กล่าว