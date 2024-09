วัน ทู คาร์ จับมือ แชฟฟ์เลอร์ เร็พ เอ็กซ์เพิร์ด ยกระดับมาตรฐานบริการรถยนต์ใช้แล้ว ผ่านโครงการ ONE2CAR X REPXPERT Collaboration

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. บริษัท ไอคาร์ เอเชีย ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการ ONE2CAR X REPXPERT Collaboration ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะช่างยนต์อาชีพที่มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐาน และพัฒนาทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ให้กับศูนย์ซ่อมรถยนต์ใช้แล้ว ผ่านศูนย์ฝึกอบรมเคลื่อนที่ REPXPERT โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์จากผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนางณัฐธนธร ฟอร์ด กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงตลาดรถยนต์ใช้แล้วในประเทศไทยว่า "แม้เศรษฐกิจโดยรวมอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแต่ความต้องการรถยนต์ใช้แล้วยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติของผู้เข้าชมเวปไซต์วันทูคาร์มีการเจริญเติบโตขึ้นกว่าเดิมโดยมีสถิติการเข้าชมเวปไซต์มากกว่า 1.5 ล้านคนต่อเดือน และยังมีผู้ดาวน์โหลด Mobile Application กว่า 1 ล้านดาวน์โหลด ทางเวปไซต์วันทูคาร์เป็นเวปไซต์ที่อยู่คู่กับอุตสาหกรรมรถยนต์มือสองกว่า 20 ปี และมีผู้ประกอบการรถยนต์มือสองที่ลงประกาศในเวปไซต์กว่า 1,400 ราย อีกทั้งยังเป็นพันธมิตรกับทางสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วมากว่า 10 ปีนอกจากนี้ ทางวันทูคาร์ได้มีการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพิ่มเติมว่ามีการดูประกาศที่มีการตรวจสภาพรถมากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่บอกว่าผู้บริโภคต้องการรถยนต์มือสองคุณภาพที่ผ่านการตรวจสภาพโครงสร้างมากขึ้น ซึ่งในตลาดช่วงนี้ ดีลเลอร์ มีการให้บริการตรวจสภาพรถและประกันเครื่องยนต์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ทางวันทูคาร์ จึงเห็นความสำคัญในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนส่งมอบ พร้อมด้วยประกันหลังการขายเพื่อความมั่นใจและไว้ใจเธอกล่าวเพิ่มเติมว่า "การร่วมมือกับแชฟฟ์เลอร์ในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของรถยนต์ที่ผ่านการรับรองจากดีลเลอร์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะช่วยสร้างมาตรฐานในการให้บริการและส่งมอบรถยนต์ใช้แล้วที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค ส่งผลให้ธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น ทั้งยังเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการซื้อขาย โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิของช่างจาก เร็พ เอ็กซ์เพิร์ด ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความรับผิดชอบและคุณภาพระดับสากล โดยโครงการความร่วมมือนี้เป็นโครงการนำร่อง เรามีดีลเลอร์ร่วมโครงการนำร่อง 12 ราย และคาดว่าจะมีช่างเทคนิคเข้าร่วมอบรมประมาณ 80 คน หลังจากนี้ จะมีการพิจารณาโครงการในเฟส 2 ต่อไป"นายชัชวาล ส้มจีน ประธานฝ่ายอะไหล่ทดแทน ประจำประเทศญี่ปุ่น และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการ ONE2CAR X REPXPERT Collaboration เป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคเคลื่อนที่ “เร็พ เอ็กซ์เพิร์ด องค์ความรู้สู่ความสำเร็จ (REPXPERT - Knowledge for Your Success)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้และข้อมูลด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์แก่ศูนย์ซ่อมอิสระ ซึ่งศูนย์ซ่อมรถยนต์ใช้แล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมาย โดยช่างที่เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากช่างผู้เชี่ยวชาญและเรียนรู้โซลูชั่นซ่อมแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนศูนย์ซ่อม พร้อมยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการดูแลรถยนต์ใช้แล้ว และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค"ในงานนี้ มีการมอบ Certificate of Participation ให้กับผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วที่เข้าร่วมโครงการนำร่องทั้ง 12 รายได้โดยมีรายชื่อดังนี้AP AUTO MASTERBIGAPPLE CARCARSOME (Thailand) Co., Ltd.ONE 2 AUTOYO RATCHADAแสงอรุณออโต้คาร์BB SMARTCARBIG AUTO COMPANY LIMITEDCARS X (THAILAND) CO.LTD.TO AUTO CAR#ตี๋ 100 เดียว54 นิวัฒน์ ออโต้ คาร์ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้วมีความท้าทายหลายประการ เช่น การเข้ามาและการปรับลดราคาของรถไฟฟ้าและความสนใจของผู้บริโภค รวมถึงสถานการณ์การควบคุมการอนุมัติวงเงินสินเชื่อยานยนต์จากธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้โครงการนี้จะมีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมของรถยนต์ใช้แล้ว และ สร้างความมั่นใจในการยอมรับ และเลือกซื้อรถยนต์มือสองคุณภาพจากผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นในอนาคต