“อิศเรศ”จวกรัฐแทรกแซงขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ แนะใช้นโยบาย Pay by skills -เสนอ 4แนวทางแก้ปัญหาค่าครองชีพ

“ อิศเรศ”ชี้รัฐแทรกแซงขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการและค่าครองชีพของประชาชนจี้ควรผลักดันนโยบาย Pay by skills พร้อมชู 4 แนวทางแก้ปัญหาค่าครองชีพเพื่อแรงงานไทยนายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นายทะเบียนและรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันในวันที่ 20 กันยายน2567ว่า ในความเห็นส่วนตัวเห็นว่าทันทีที่ภาครัฐ แทรกแซง คกก.ค่าจ้างกลไกไตรภาคี ด้วยการประกาศนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เกินความสามารถของนายจ้างโดยอ้างค่าครองชีพของแรงงานนั้น เป็นการซ้ำเติมค่าครองชีพของประชาชนทั้งประเทศนอกจาก ไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วยังจะ เป็นการซ้ำเติมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ ค่าครองชีพของประชาชน ดังนั้นควรเลิกนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ หันมาผลักดัน นโยบาย Pay by skills กันอย่างจริงจังนายอิศเรศ กล่าวว่า 4 แนวทางแก้ปัญหาค่าครองชีพเพื่อแรงงานไทย มองว่า สาเหตุหลักที่เป็นต้นทุนแฝงอยู่ในค่าครองชีพของประชาชน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่า Wi-Fi รวมทั้ง ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ หากวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนแล้วจะพบว่า ค่าครองชีพของคนไทยที่สูงกว่าเพื่อนบ้านล้วนมีสาเหตุมาจาก1.การผูกขาด โดยภาครัฐถูกครอบงำโดยทุนใหญ่ผูกขาด ในระดับนโยบาย, ระดับ Regulator และ ระดับ Operator2.ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน คือ อีกหนึ่งสาเหตุสำสำคัญของต้นทุนต่างๆ ที่ตามมาในค่าครองชีพ และค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้งตัวเลขของงบประมาณภาครัฐที่สูญหายไประหว่างทาง ก่อนถึงมือประชาชน ในโครงการต่างๆ ด้วยเหตุผล "ของฟรีไม่มีในโลก"สาเหตุทั้ง 2 ข้อข้างต้นล้วนสร้างปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้ ของประชาชนระหว่างคนรวยและคนจนตลอดมาของสังคมไทย ทางออกเรื่องการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนโดยภาครัฐ จึงควรเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ปัญหาร่วมกันดังนี้ คือการแก้ปัญหาทุนผูกขาด ,การแก้ปัญหาทุจริต คอรัปชั่น ,การผลักดัน "นโยบายรัฐสวัสดิการ"/ สวัสดิการพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือลดค่าครองชีพประชาชนที่ลำบากในแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย FREE INTERNETโครงการธงฟ้าราคาประหยัดทั้ง อาหาร และ สินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ , จ่ายค่าแรงตามทักษะฝีมือ (PAY BY SKILL)หากเราทำทั้ง 4 ข้อแล้วค่าครองชีพของประชาชนและแรงงาน ก็จะลดลงนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ ก็จะไม่เป็นเครื่องมือในการหาเสียงของพรรคการเมือง อย่างที่เป็นมาในอดีต ซึ่งมีแต่จะทำลายเศรษฐกิจโดยเฉพาะ SMEs ด้วยการล้มหายตายจาก และ เลิกกิจการหรือ การลดจำนวนเเรงงาน เพื่อลดภาระต้นทุนค่าแรงอย่างที่หลายภาคส่วนเป็นกังวล ทั้งนี้ยังไม่รวม เงินไหลออกนอกประเทศ จากแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอานิสงส์ ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยโดยส่วนตัวผมมองว่าภาคธุรกิจ ยินดีให้ความร่วมมือ ในการจ่ายค่าแรงด้วยนโยบาย PAY BY SKILL และตาม PRODUCTIVITY นั่นหมายถึงภารกิจในการ UP-SKILL และ RE-SKILL ควรเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ภาครัฐและเอกชนควรทำร่วมกัน เพื่อให้แรงงานของเรามีคุณภาพตอบโจทย์ธุรกิจและได้รับค่าแรงที่เหมาะสมและเป็นธรรม อีกทั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ( COMPETITIVENESS)ก็จะดีขึ้นตามลำดับ