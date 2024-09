CPN ผนึก “ททท.- 6แพลตฟอร์มดัง” ชูเซ็นทรัลเวิลด์จุดเชื่อมต่อดึงต่างชาติ

ผู้จัดการรายวัน360 - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ศูนย์การค้า”เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์สไตล์เดสติเนชันระดับโลกใจกลางเมือง ประกาศความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ 6 พันธมิตรการท่องเที่ยวชั้นนำ ได้แก่ Klook, Trip.com, Elephant gogo, Ak go, Big Country และ Tour Master เปิดตัว centralwOrld station (เซ็นทรัลเวิลด์ สเตชัน) จุดเชื่อมต่อใหม่ใจกลางเมือง กับบริการที่อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางด้วย Shuttle Service จากเซ็นทรัลเวิลด์สู่จุดหมายปลายทางสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น เซ็นทรัล วิลเลจ,สนามบินสุวรรณภูมิ และยังสามารถเลือกซื้อดีลท่องเที่ยวแบบ One Day Trip เส้นทางทั่วกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างประสบการณ์ One Stop Shopping และท่องเที่ยวแบบ Online to Offline ให้ลูกค้าจัดการวางแผนการเดินทางและช้อปปิ้งอย่างครบทุกมิติ เพื่อส่งต่อความประทับใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้คึกคักตลอดทั้งปีดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด กล่าวว่า จากข้อมูลของ ททท. ระบุบว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 18 ส.ค. 67 มากกว่า 22.47 ล้านคน โดยไทยมีรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 1,058,026 ล้านบาท โดย 5 อันดับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน, มาเลเซีย, อินเดีย, เกาหลีใต้ และ รัสเซียในฐานะที่เซ็นทรัลเวิลด์เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เข้ามาเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมืองที่สะดวกและง่ายต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ รอบกรุงเทพฯ เราจึงร่วมกับ ททท. และแพล็ตฟอร์มการท่องเที่ยวชั้นนำ เปิดตัว centralwOrld station จุดเชื่อมต่อการเดินทางที่จะอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ด้วยบริการรถรับ-ส่ง Shuttle Service ที่จะพาคุณสู่จุดหมายปลายทางสำคัญในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงโดยทาง เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ Klook (คลูก) จับมือกันพัฒนาประสบการณ์การท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการเปิดตัว ‘Klook Lounge’ พื้นที่พิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณ โซน Hug Thai ชั้น 1 จากความร่วมมือดังกล่าว ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ เพื่อใช้บริการ Klook ในการจองกิจกรรมท่องเที่ยว, ทัวร์ และอื่นๆ เพื่อเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น โดยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าดังกล่าวจาก Klook ช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายังเซ็นทรัลเวิลด์มากกว่า 10,000 คนต่อเดือนนอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ trip.com จัดทำ Shuttle Service บริการรถรับ-ส่งจากเซ็นทรัลเวิลด์ โซน Hug Thai ไปเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่ เอาท์เล็ต, สนามบินสุวรรณภูมิ รวม 12 เที่ยวต่อวัน อัตราค่าบริการเที่ยวละ 150 บาท“เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2568 เรามีแผนเพิ่มเที่ยวรถรับ-ส่ง พร้อมขยายจุดให้บริการไปยังจังหวัดใกล้เคียงที่เป็น Tourist Mall อีก 5 สาขา เช่น เซ็นทรัล นครปฐม, เซ็นทรัล อยุธยา, เซ็นทรัล พัทยา เป็นต้น โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ centralwOrld station กลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการวางแผนการเดินทางและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่คัดสรรมาอย่างดีในประเทศไทย” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวนอกจากนี้ ยังมีดีลท่องเที่ยวแบบ One Day Trip จากแพล็ตฟอร์มการท่องเที่ยวชั้นนำอย่าง Klook, Ak go, Big Country และ Tour Master เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างสะดวก อาทิ วัดพระแก้ว, ซาฟารีเวิลด์, อยุธยา, ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และ ตลาดน้ำอัมพวา โดยมีจุดรับส่งที่เซ็นทรัลเวิลด์สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดประสบการณ์แบบไม่เหมือนใคร สามารถเลือกนั่งรถบัสสองชั้นชมเมืองกรุงเทพฯ กับ Elephant gogo รถบัสสไตล์ฮอปออนฮอปออฟ (Hop on Hop off) ที่วิ่งผ่าน 20 สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ยอดนิยมในกรุงเทพชั้นใน ไม่ว่าจะเป็น เซ็นทรัลเวิลด์, วัดโพธิ์, สนามหลวง, วัดมังกรกมลาวาส, เสาชิงช้า, เป็นต้น โดยสามารถขึ้น-ลงได้แบบไม่จำกัดรอบสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพียงแสดงพาสปอร์ตและสมัครสมาชิก The 1 รับฟรี Welcome Package และของที่ระลึก มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท และโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าชาวจีนที่ใช้ E-wallet รับอัตราแลกเปลี่ยนและส่วนลดสุดพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่าน Alipay และ WeChat Pay ที่ร้านค้าในศูนย์การค้าที่เข้าร่วมรายการ