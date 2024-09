บ้านปู เปิดตัวแนวคิด CSR ใหม่ “Embracing Potential, Energizing People” ผ่านนิทรรศการภาพถ่าย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จับมือ ภูริต เนติมงคลชัย (Vin Buddy) ช่างภาพชื่อดังระดับแนวหน้าของเมืองไทย จัดนิทรรศการภาพถ่าย “Portrait of Passion” เพื่อเปิดตัวแนวคิดการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ยกระดับสู่การเป็น Purpose-driven CSR ภายใต้แนวคิด “Embracing Potential, Energizing People: เสริมศักยภาพ สร้างพลังแห่งอนาคต” ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบ้านปูในการสร้างประโยชน์และคุณค่าอย่างยั่งยืนให้ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาศักยภาพ “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด โดยนิทรรศการภาพถ่าย รวมทั้งกิจกรรมน่าสนใจต่างๆ จากโครงการ CSR ของบ้านปูจะจัดขึ้น ณ River City Bangkok ระหว่างวันที่ 10 – 15 กันยายน 2567นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)เผยว่า บ้านปูให้ความสำคัญกับคนและเชื่อว่าศักยภาพของแต่คนจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและชีวิตผู้อื่นในสังคมให้ดีขึ้นได้ ภายในองค์กรเรามุ่งเน้นการปลดล็อกศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดของพนักงานกว่า 6,000 คนใน 9 ประเทศทั่วโลก ให้สามารถส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืนให้กับโลกนี้ สู่ภายนอกองค์กรในขณะเดียวกันบ้านปูมุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพคนในสังคมให้เก่งขึ้นในด้านต่างๆ เพื่อให้เขาสามารถใช้ศักยภาพนั้นๆ ไปสร้างสรรค์ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชน และสังคม สร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการดำเนินชีวิตนายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 บ้านปูพร้อมยกระดับการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การเป็น Purpose-driven CSR ที่เชื่อมระหว่างสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญกับคุณค่าที่จะเกิดต่อสังคม ซึ่งสิ่งนั้นคือ “คน” จึงเกิดเป็นแนวคิด “Embracing Potential, Energizing People: เสริมศักยภาพ สร้างพลังแห่งอนาคต” โดย CSR ของเรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนครอบคลุม 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1) สนับสนุนพลังความรู้ (Intellectual Enhancement) 2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Wealth & Wellbeing) 3) สร้างสรรค์โลกให้น่าอยู่ (Earth Betterment) และ 4) ส่งต่อพลังงานที่ยั่งยืน (Energy Sustainability)การจัดนิทรรศการภาพถ่าย “Portrait of Passion” มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าแพสชันของ “บุคคล” ที่ล้วนได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบ้านปู สู่การส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมนิทรรศการมีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อคนรอบข้าง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมนายภูริต เนติมงคลชัย ช่างภาพเจ้าของผลงานที่จัดแสดงภายในงาน “Portrait of Passion” ได้เผยถึงความประทับใจว่า “การทำนิทรรศการ Portrait of Passion กับบ้านปู เป็นงานที่ผมต้องเล่าถึงความหลงใหล ความหมกมุ่นของคนกลุ่มหนึ่ง ที่อยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมและโลกใบนี้จากความถนัดที่ต่างกันไป ทั้งโค้ชเทเบิลเทนนิส ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม เด็กค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดตัวตนของเขา สิ่งที่เขาทำ และแพสชันที่เขามี เพื่อให้แต่ละภาพมีพลังเทียบเท่ากับพลังที่แต่ละคนมีให้มากที่สุดหวังว่าภาพที่ถ่ายทอดจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่ดูมีพลังส่งต่ออะไรดีๆ ให้คนรอบข้างสักนิดก็ถือว่างานนี้ผมประสบความสำเร็จแล้วสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบกอบด้วย วันที่ 10 – 15 กันยายน - Photography Exhibitions “Portrait of Passion” จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายภายใต้ธีม “Portrait of Passion” ซึ่งเป็นผลงานของนายภูริต เนติมงคลชัย (Vin Buddy) ช่างภาพชื่อดังระดับประเทศที่มาร่วมถ่ายทอดศักยภาพและแรงบันดาลใจของ “บุคคล”วันที่ 13 กันยายน - Passion in the Darkเรียนรู้อักษรเบรลล์ ผ่านมุมมองของนักเขียนผู้พิการทางสายตา “พลอย - สโรชา กิตติสิริพันธุ์” บรรณาธิการสำนักพิมพ์ผีเสื้อปีกบาง หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change: BC4C) ปีที่ 13 ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกเขียนอักษรเบรลล์ลงบนที่คั่นหนังสือเพื่อเป็นของที่ระลึก โดยกิจกรรมนี้มี 2 ช่วงเวลาให้เข้าร่วม คือ 11.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 15.00 น. (มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน และรับจำนวนจำกัด)วันที่ 14 กันยายน Ping Pong with Purpose: ร่วมสนุกแข่งขันปิงปองกับนักกีฬาทีมชาติภายใต้สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู (Banpu Table Tennis Club) โอปอ - สิทธิศักดิ์ นุชชาติ ซึ่งแต้มที่ได้จากการแข่งขันจะถูกเปลี่ยนเป็นจำนวนเงิน เพื่อบริจาคให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยมี 2 ช่วงเวลาให้เข้าร่วม คือ 11.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 15.00 น. (ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม)Capturing Passion: Stories Behind the Lens: ร่วมพูดคุยกับเจ้าของผลงานที่จัดแสดงภายในงาน “Portrait of Passion” คุณภูริต เนติมงคลชัย (Vin Buddy) ที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ทำงานแบบสุด Exclusive ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป (ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม)วันที่ 15 กันยายน - Passionate Voices: Power Green Youth Debate on an Environmental Topic รับฟังเสียงสะท้อนของตัวแทนโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) ที่เข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการบ่มเพาะอย่างเข้มข้น สามารถเข้าร่วมได้เวลา 14.00 – 15.00 น. (ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม)