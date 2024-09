กทปส. หนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการและผลิตภัณฑ์ Internet of Things (IoT) ของไทยสู่อาเซียน

​ปัจจุบันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์บริการและผลิตภัณฑ์ IoT ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้งานหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในบ้าน สำนักงาน หรือโรงพยาบาล แต่ยังคงจำกัดอยู่เฉพาะตลาดในประเทศซึ่งมีขนาดเล็กทำให้แข่งขันได้ยาก เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง การแก้ปัญหาคือการผลิตในปริมาณมากขึ้น ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการและผลิตภัณฑ์Internet of Things (IoT)ของไทยสู่อาเซียนเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานโดยสวทช.และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.) เป็นผู้สนับสนุนทุนโครงการโดยมุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการทดสอบและรับรองหุ่นยนต์บริการและผลิตภัณฑ์IoT เพื่อให้เกิดเป็นหน่วยงานทดสอบละหน่วยงานรับรองที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลแบบครบวงจรให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและเป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรได้แก่ ที่ปรึกษาด้านการทดสอบและรับรอง และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการและผลิตภัณฑ์Internet of Things (IoT)มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการและผลิตภัณฑ์Internet of Things (IoT) ของไทยสู่อาเซียนได้อย่างยั่งยืนต่อไปทั้ง3ด้านได้แก่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างงานในภาคเทคโนโลยี ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยความยั่งยืนทางสังคม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนไทยการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มากขึ้นจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีIoT และหุ่นยนต์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่นพลังงานน้ำและการเกษตร สามารถลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตปัจจุบันโครงการนี้อยู่ระหว่างคัดเลือกผู้ประกอบการผู้ผลิตหุ่นยนต์บริการเข้าร่วมในโครงการให้บริการด้านการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการและผลิตภัณฑ์IoT และการแสดงเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ในประเทศให้ด้านคุณภาพตามมาตรฐานของความมั่นคงและความปลอดภัยตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ประกอบการ