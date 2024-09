กทพ. เปิดตัว Application EXAT Portal เวอร์ชั่นใหม่ เพิ่มฟีเจอร์ใช้งานง่าย สะดวกมากขึ้น ทั้งเติมเงิน เช็คยอดคงเหลือ รายงานจราจร สะสมแต้ม EXAT Reward จ่ายทุก 5 บาทรับ1 คะแนนใช้แลกรับสินค้าบริการหรือส่วนลดมากมายวันนี้ (9 กันยายน 2567) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดตัว Application EXAT Portal และระบบสะสมแต้ม EXAT Reward พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับ Application EXAT Portal และระบบสะสมแต้ม EXAT Rewardนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้เปิดบริการ Application EXAT Portalให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษได้ดาวน์โหลด มาตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งในปัจจุบันมียอดผู้ใชงาน Application มากกว่า 1,000,000 บัญชี และเพื่อยกระดับการให้บริการ อำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ Easy Pass ให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ ที่ทำให้การใช้บริการทางพิเศษสะดวกยิ่งขึ้น กทพ. จึงพัฒนา Application EXAT Portal เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนา 3 ส่วน ประกอบด้วย1. การออกแบบที่ให้เข้าถึงเมนูต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ใช้งานง่าย ทันสมัย แก้ปัญหาจากผู้ใช้บริการ2. การเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า Easy Pass มากยิ่งขึ้น3. ระบบการขอความช่วยเหลือ SOS และระบบการแจ้งเตือนต่าง ๆนอกจากนี้ยังได้มีการปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่ ปรับเปลี่ยนหน้าตา User Interface มีจัดวางเมนูใหม่ ให้ใช้งานง่ายขึ้นมีทั้งหมด 5 เมนู ได้แก่1. เมนูบัตร Easy Pass เป็นหน้าแรก มีฟีเจอร์เมนูที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตร Easy Pass เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การแสดงยอดเงินคงเหลือ การแสดงหมายเลขบัตร Easy Pass เมนูการเติมเงินที่รองรับการเติมเงินทั้งบัตรเดบิต และบัตรเครดิตได้ทุกธนาคาร รวมถึงการเติมเงินแบบรายครั้ง (On Demand) หรือการเติมเงินแบบอัตโนมัติ (Auto Top Up) เมนูการแสดงประวัติการใช้งาน และการเติมเงิน2. เมนูขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS ปรับเปลี่ยนหน้าตา User Interface ให้ใช้ง่ายขึ้น สามารถเลือกสาเหตุฉุกเฉิน และใส่เบอร์โทรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือกดโทร EXAT Call Center 1543 ได้ทันที3. เมนูข่าวสาร ที่รวมข่าวสาร กิจกรรมและโปรโมชั่นต่าง ๆ ของ กทพ.4. เมนูบริการด้านต่าง ๆ เช่น EXAT E-Service รายงานภาพการจราจร สมัคร Easy Pass PlusEXAT Reward และ EXAT-Chatbot5. การแจ้งเตือนต่าง ๆ เช่น การแจ้งอุบัติเหตุ การแจ้งเตือนข่าวสาร รายการผ่านทาง และยอดการเติมเงินและในวันนี้ กทพ. ยังได้เปิดตัวโครงการสะสมคะแนน “EXAT REWARD” โดยเพียงชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยบัตร Easy Pass ทุก 5 บาท จะได้รับ 1 คะแนน ใช้แลกรับสินค้า บริการ หรือส่วนลดร้านค้า และร้านอาหารที่ร่วมรายการกว่า 30 ร้านค้า และพิเศษ Easy Pass Easy Point “สะสมแต้มแลกสุข X3” ระหว่างวันที่ 9 ก.ย. 2567 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2567 ดังนี้Special 1 Welcome Point-สมัคร EXAT Reward ครั้งแรกรับคะแนนสะสมฟรี 200 คะแนน โดยสมาชิกบัตร Easy Pass สามารถสมัคร และล็อกอิน EXAT Reward ผ่าน Line@exatsociety หรือ Application EXAT PortalSpecial 2 Easy Pass Easy Point-ใช้ Easy Pass ผ่านทางพิเศษทุก 5 บาท รับ 1 คะแนน สะสมครบ 5,000 คะแนน แลกรับเงินคืนเข้า บัตร Easy Pass จำนวน 100 บาท (จำนวน 10,000 สิทธิ์ต่อเดือน)พิเศษรับ Easy Point คูณ 2 เมื่อใช้ Easy Pass ผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงเวลา 05.00 น.- 07.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 67 - 30 พ.ย. 67Special 3 Special Day Special Deal-ทุกวันที่ 1 ของเดือน ใช้ 1 คะแนน แลกรับส่วนลดสินค้า และบริการเช่น Shopee Grab Food Tops Food Hall Tops และ S&P-ทุกวันที่ 16 ของเดือน ใช้ 99 คะแนน แลกรับชุดแมคไก่ทอด McDonald's มูลค่า 139 บาท“ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนให้มาสมัครใช้บัตร Easy Pass กันเยอะ ๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระค่าผ่านทางพิเศษแล้วยังสามารถสะสมแต้ม แลกรับส่วนลดสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้อีกด้วย ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถอัปเดต และดาวน์โหลด Application EXAT Portal เวอร์ชั่นใหม่ได้ที่ App Store หรือ Google Play Store และลงทะเบียน EXAT Reward ได้ผ่าน Line@exatsociety หรือ Application EXAT Portal”