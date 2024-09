BCPG ติดทำเนียบกลุ่ม ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

บีซีพีจี ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล(ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี 2567 โดยสถาบันไทยพัฒน์นายรวี บุญสินสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG)เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2567 ด้วยการคัดเลือกจาก 920 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในกลุ่มทรัพยากร และบริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 7 (พ.ศ.2561-2567)“บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างรับผิดชอบ ครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยังตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) พร้อมที่จะบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ผ่านการดำเนินงานที่หลากหลาย อาทิ โครงการ Energy for Everyone เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานสะอาด กิจกรรมนักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อปลูกฝังแนวคิดเรื่อง Circular Economy ให้กับนักเรียน โดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วม ดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยปณิธานในการสร้างโลกที่น่าอยู่ร่วมกันด้วยพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน”ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทฯ ควบคู่ไปพร้อมกันสำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558