DMT คว้ารางวัล Corporate Excellence Award ระดับเอเชียแปซิฟิคโชว์ศักยภาพ ผู้นำให้บริการด้านคมนาคม

DMT รับรางวัลองค์กรยอดเยี่ยม (Corporate Excellence Award) รางวัลทรงเกียรติระดับภูมิภาคจากงาน Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2024 ตอกย้ำผู้นำธุรกิจให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง เส้นทางหลักกทม.และปริมณฑล เชื่อมทุกภูมิภาคของไทย หนุนเศรษฐกิจ มากว่าสามทศวรรษดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า ในฐานะตัวแทนขององค์กร รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ DMT ได้รับเลือกจาก Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2024 ให้ได้รับรางวัล Corporate Excellence Award รางวัลนี้มีความหมายมากต่อ DMT ที่ตอกย้ำถึงการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ และการสนับสนุนคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกัน โดยยึดหลัก ESG In Process ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีการพัฒนาในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง จนได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าและคู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนพนักงานของบริษัท ซึ่งนอกจากการวิเคราะห์ติดตามประมินผลและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี DMT ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีความพร้อมสู่การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ขณะเดียวกัน DMT ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ผ่านการทำงานแบบ Agile Team และ Cross Functional : Engineering Team อีกทั้งยังปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับมีแนวความคิดและหลักการในการทำงานเดียวกันด้วยค่านิยมองค์กร DMT Core Values เพื่อสร้างบุคคลากรให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน“ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ Relationship/Partnership/Synergy Development หรือการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจภายในอุุตสาหกรรมเดียวกันและต่างอุุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยทำให้ DMT สามารถขยายธุรกิจได้อย่างครบวงจรมากขึ้น” ดร.ศักดิ์ดากล่าวดร.ศักดิ์ดา กล่าวว่า บริษัทได้มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนในมิติของสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมตอบแทนสังคมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ Tollway Smart Way การยกระดับโอกาสทางการศึกษา Tollway Safety Way การยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างทั่วถึง ทั้งถนนสายหลักและถนนในชุมชน Tollway Better Way การยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม โดย DMTให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล และยากต่อการเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ และ Tollway Green Way เป็นนโยบายที่ให้ความสำคัญของการดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพราะเราตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ว่า การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า คือหนทางรักษาโลกและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด“เมื่อต้นปีที่ผ่านมา DMT ได้ประกาศสนับสนุนการให้บริการ Green Road ที่ช่วยลดมลพิษ ด้วยการใช้รถพลังงานไฟฟ้าเป็นบริษัทแรก เพื่อลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือขยะ โดยมุ่งเน้นการลดมลพิษทางอากาศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงได้ติดตั้งสถานีประจุอัดไฟฟ้า ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดง เพื่อรองรับลูกค้าที่ใช้รถพลังงานไฟฟ้า การได้รับรางวัลระดับสากลในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จ ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืนได้ในทุกมิติ”ดร.ศักดิ์ดากล่าวสำหรับรางวัล Asia Pacific Enterprise Awards จัดขึ้นโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อยกย่องบริษัทชั้นนำทั่วเอเชียที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ ด้านรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในฐานะผู้นำของแต่ละอุตสาหกรรม ช่วยขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียไปสู่ความก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน