DMT คว้ามาตรฐานสากล ISO 14064-1: 2018 โชว์ศักยภาพ ลดก๊าซเรือนกระจก

ดอนเมืองโทลล์เวย์ หรือ DMT โชว์ศักยภาพ ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 มุ่งมั่นเป็นองค์กรลดก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า บริษัทได้รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 เป็นปีแรก ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการทวนสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลการปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด“การได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 ครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ ESG In Process ยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญในด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร” ดร.ศักดิ์ดากล่าวทั้งนี้ DMT ได้จัดทำ “คาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร” (Carbon Footprint of Organization : CFO) เพื่อแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมของทั้งองค์กร และนำมาประเมิน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดการขยะและของเสีย ลดการใช้เชื้อเพลิง ควบคู่การสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน พร้อมกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs) และเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายของประเทศไทย ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่เป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality ปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero ปี 2065 ตามเจตนารมณ์ ของประชาคมโลกที่ปรากฏในเป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศDMT ตระหนักดีว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นหน้าที่ของทุกคนและทุกองค์กร จึงได้ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจังและเข้มแข็ง เพราะเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต