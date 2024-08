DITP และ GIT เตรียมจัด “บางกอกเจมส์” ครั้งที่ 70 สุดอลังการ ตอกย้ำจุดเด่นไทยในฐานะศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงงานบางกอกเจมส์และความสำคัญต่ออุตสาหกรรมว่า “อัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก แม้ว่าทั่วโลกจะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากความท้าทายต่างๆ แต่การส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ในปี 2566 กลับขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9.61 มูลค่ากว่า 8,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และสำหรับในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 มีมูลค่า 4,556 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.48 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยบางกอกเจมส์ถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก”นอกจากนี้ นายภูสิต ยังได้กล่าวถึงงานบางกอกเจมส์ว่า “เป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย และยิ่งใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 4 ของโลก ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่ผู้ค้าจากทั่วโลก ต้องเดินทางมาเจรจาและสั่งซื้อสินค้าในงาน โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมางาน Bangkok Gems มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นจำนวน Exhibitor ที่เพิ่มขึ้นถึง +34% จำนวนคูหา +17% จำนวน Visitor +40% มูลค่าการค้า +102% รวมถึงมีความหลากหลายของประเทศที่มาร่วมงาน และคาดว่างานบางกอกเจมส์ครั้งที่ 70 นี้จะได้รับผลตอบรับจากผู้ซื้อทั่วโลกมากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าได้ไม่ต่ำกว่า 3.5 พันล้านบาท”ด้านนายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT ผู้ร่วมจัดงานบางกอกเจมส์กล่าวว่า “จากการประเมินผลการจัดงานบางกอกเจมส์ครั้งที่ 69 ที่ผ่านมา พบว่าทั้ง Exhibitor และ Visitor มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยกว่าร้อยละ 95 และเมื่อเปรียบเทียบกับงานแสดงสินค้าทั่วโลก ทั้ง Exhibitor และ Visitor พึงพอใจงานบางกอกเจมส์เป็นอันดับหนึ่ง โดยการรับสมัครผู้ประกอบการงานครั้งที่ 70 ที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเช่นเคย มี Exhibitor ชั้นนำจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,100 บริษัท เกือบ 2,500 คูหา และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานทั่วโลกไม่น้อยกว่า 35,000 ราย”Bangkok Gems and Jewelry Fair ถือเป็นเวทีการค้าที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกระดับ ได้พบและเจรจาการค้ากับนักธุรกิจและผู้ซื้อจากทั่วโลก สร้างเครือข่ายพันธมิตร ขยายโอกาสทางธุรกิจ และ ความร่วมมือระหว่างกันแบบครบวงจร นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ โซน New Faces ซึ่งเป็นโซนจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีศักยภาพ กลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ The Jewellers กลุ่มผู้ประกอบการภายใต้โครงการ SMART Jewelers by GIT และผู้ประกอบการท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนำมาเข้าร่วมรวมถึงกว่า 60 ราย กิจกรรม Networking Reception บริการตรวจสอบอัญมณีที่ได้รับใบรับรองภายในช่วงงาน รวมถึงสัมมนาให้ความรู้ด้านเทคนิคและการตลาด ได้แก่ งานสัมมนาตลาดตะวันออกกลาง โดยผู้เชี่ยวชาญจากดูไบ และการให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมในการเจาะตลาดตะวันออกกลาง เป็นต้นงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 70 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2567 จัดแสดงสินค้าจากบริษัทชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศรวม 1,100 บริษัท 2,470 คูหา เต็มพื้นที่ฮอลล์ 1-8 ทั้งชั้น G และ LG ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.bkkgems.com หรือ facebook.com/Bangkokgemsofficial