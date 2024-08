บูธ CPF พาน้องๆร่วมติดตามภารกิจ "ไก่ไทยจะไปอวกาศ" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เครือซีพี ร่วมกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ UNGCNT เข้าร่วมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2567 โชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดล้ำ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารของไทยสู่ "ครัวของโลก" ภายใต้แนวคิด Sustainovation และภารกิจ " ไก่ไทยจะไปอวกาศ" Thai Food – Mission to Space สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี Hall 9 -12บูธ CPF ผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร มุ่งสู่เกษตรสมัยใหม่ Agri Tech นำวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ควบคู่กับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน (Sustainovation) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (Food Safety)และมีโภชนาการที่ดีต่อร่างกาย สอดคล้องกับการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมาย SDGs ข้อ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเจาะลึก ! กับการทำเกษตรในรูปแบบของ Smart Farm และ Smart Factory ตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงสัตว์ ที่มีการติดตั้งกล้องติดตามแบบ Real Time พัฒนา AI เรียนรู้พฤติกรรมสัตว์ ช่วยลดความถี่การสัมผัสโดยคน ป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อจากคนสู่สัตว์เลี้ยงและจากสัตว์เลี้ยงสู่คน นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตอาหารเน้นความทันสมัย (Smart Factory) นำเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ลดความเสี่ยงการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตอาหาร ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ พลังงานจากก๊าซชีวภาพ(Biogas) นำก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาผลิตไฟฟ้า พลังงานชีวมวล (Biomass) นำเศษวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร และเศษไม้ มาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ติดตั้งแผงโซลาร์เซลจากพลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มและโรงงาน ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ฯลฯซีพีเอฟ ประกาศเป้าหมายลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-Zero)ในปี 2050 เป็นบริษัทผลิตอาหารแห่งแรกของโลก ที่ได้รับการอนุมัติเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องตามมาตรฐาน Forest, Land and Agriculture หรือFLAG ซึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะสำหรับภาคเกษตรและอาหาร ตามหลักวิทยาศาสตร์ จากองค์กร Science Based Targets Initiativeในโซนเดียวกันนี้ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มซีพีเอฟ ที่ดำเนินธุรกิจค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ร่วมโชว์ความทันสมัยของแอพพลิเคชั่น ฟ.ฟาร์ม (For Farm) แอพฯ คู่คิดของเกษตรกร ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิต ใช้งานง่าย และช่วยให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรทั้งในด้านการเพาะปลูกและเทคโนโลยีการเกษตร สามารถตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทางของการได้มาของวัตถุดิบสำหรับผลิตเป็นอาหารสัตว์อีกไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ กับการติดตามภารกิจ Thai Food – Mission to Space "ไก่ไทยจะไปอวกาศ" ตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหาร กับผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แบรนด์ซีพี ที่การันตีด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารขององค์การนาซ่า (NASA)เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอาหารทุกมื้อมีคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการที่ดี ปลอดภัยไร้สารตกค้างแบบ 100% ในระดับที่องค์การระดับโลกยอมรับ เพลิดเพลินกับกิจกรรมถ่ายรูปกับนักบินอวกาศ กระสวยอวกาศ และ filter ig กระสวยอวกาศ เสมือนได้อยู่บนยานอวกาศจริงๆ พร้อมทั้ง เล่นเกมลุ้นรางวัลมากมาย และชิมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเนื้อไก่ซีพีเอฟ อาทิ ไก่กรอบคลาสสิค นักเก็ตไก่คลาสสิค นักเก็ตไก่ดับเบิ้ลชีส นักเก็ตสติ๊กไก่ผสมข้าวโพด นักเก็ตไก่มินิ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักพบกับบูธของซีพีเอฟ ในพื้นที่จัดแสดง UNGCNT ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2567 ซึ่งปีนี้ เครือซีพี และบริษัทในเครือ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด THE GLOBE VENGERs #ฮีโร่พิทักษ์ความยั่งยืน “ปลุกฮีโร่ในตัวคุณ ด้วยพลัง SI: Sustainable Intelligence เพื่อโลกยั่งยืน” ตั้งแต่ 16 – 25 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00-19.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี Hall 9 -12