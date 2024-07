เปิดรับครีเอเตอร์รุ่นใหม่ !! UNGCNT ผุดโปรแกรม SDGs Young Creator ติวเข้มสื่อสารความยั่งยืน

จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs : Sustainable Development Goals)) 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อต่อสู้กับความท้าทายในวันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกยกระดับขึ้นเป็นสีแดง (Code Red Climate Change) โรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) รวมถึงการพัฒนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การสื่อสารที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือและกระบวนการสื่อสารด้วยวิธีการและช่องทางใหม่ๆอย่างไรก็ตาม สถานการณ์ SDGs ล่าสุด จากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Report) โดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) พบว่า โดยเฉลี่ยทั่วโลก มีเพียง 16% ของเป้าหมายย่อย SDGs เท่านั้นที่จะสามารถบรรลุได้ในปี 2573 ขณะที่อีก 84% พบว่ามีข้อจำกัดและไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเปิดเผยว่า ความท้าทายดังกล่าว จำเป็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องหันมาทำงานอย่างรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เร็วขึ้น และร่วมมือกันมากขึ้น ปัจจัยสำคัญที่ถูกละเลยไปในการขับเคลื่อน SDGs คือ “การพัฒนาทุนมนุษย์” (Human Capital Empowerment) โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีพลังในการเรียนรู้ มีศักยภาพที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต หากได้รับการสนับสนุนส่งเสริม และเปิดพื้นที่ให้ได้แสดงความสามารถ โดยเฉพาะความสามารถในการสื่อสารด้วยวิธีการใหม่ๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน และยังเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21“ในปีนี้ UNGCNT ได้ร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าร่วมเป็นส่วนหนี่งของงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2567 โดย UNGCNT ร่วมกับ องค์กรสมาชิก และเครือข่าย จะร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ SDGs และการพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่ 1,000 ตารางเมตรในโอกาสนี้ จึงได้จัดโปรแกรม SDGs Young Creator เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้ SDGs และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ให้กับเยาวชนด้วย โดยเปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจเก็บเกี่ยวความรู้ด้าน SDGs และประสบการณ์ตรงจากการลงมือทำงานสื่อสารในพื้นที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมโปรแกรมนี้ก่อน โดยหวังว่าจะช่วยจุดประกายให้เยาวชนได้เห็นศักยภาพของตนเองในการเป็นนักสื่อสารความยั่งยืน ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อน SDGs และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้”สำหรับโปรแกรม SDGs Young Creator เปิดรับนักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช, ปวส และมหาวิทยาลัย ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ SDGs และสนใจงานด้านการสื่อสาร การผลิตสื่อ อาทิ การเขียนข่าว บทความ ถ่ายภาพ ผลิตวีดีโอ ออกแบบกราฟิก ฯลฯ สามารถรวมกลุ่ม 2 - 10 คน ร่วมกันผลิตวิดีโอ 1 นาที แนะนำ SDGs 1 เป้าหมายที่กลุ่มสนใจ โดยสามารถนำเสนอได้ทั้งสถานการณ์ (Situation) หรือแนวทางแก้ปัญหา (Solution) เพื่อเผยแพร่ใน TikTok ของ UNGCNT และลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ด้านความยั่งยืน Thai SDGs Micro-Primer ของสหประชาชาติในประเทศไทย (United Nations in Thailand) รวมทั้งยังได้เข้าร่วม The SDGs Young Creator Workshop เพื่อเรียนรู้เทคนิคการผลิตสื่อประเภทต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงสื่อสารมวลชนก่อน และปฏิบัติการลงมือสื่อสารความยั่งยืนในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 16 - 25 สิงหาคมนี้ ที่เมืองทองธานี“UNGCNT มุ่งหวังว่าเยาวชนที่เข้าร่วมจะได้พัฒนาศักยภาพด้านความยั่งยืนและด้านการสื่อสาร จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวงการสื่อสารมวลชน รวมถึงสามารถนำไปต่อยอดและส่งต่อในวงกว้าง ซึ่งนอกจากจะได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UNGCNT) และเงินรางวัล Top Engagement สูงสุด 3 อันดับแรกแล้ว พิเศษ สำหรับผู้ที่เรียนจบคอร์สออนไลน์ Thai SDGs Micro-Primer ยังได้รับประกาศนียบัตรจากสหประชาชาติในประเทศไทย (United Nations in Thailand) รวมทั้งยังมีโอกาสร่วมเป็นทีมสื่อสารของ UNGCNT และโครงการ SI SHERE by UNGCNT ด้วย” ดร. ธันยพร กล่าวเยาวชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรม SDGs Young Creator ได้แล้ววันนี้ – 8 สิงหาคมนี้ ที่เว็บไซด์ www.globalcompact-th.com