บุญรอดฯ ปลุกชาเขียวพรีเมียม ส่ง “ฮารุ” กลิ่นมะลิบุกตลาด

ผู้จัดการรายวัน 360 - บุญรอดฯ ปลุกตลาดชาเขียวพรีเมียมครึ่งปีหลัง เปิดตัวรสใหม่ “HARU Cold Brew Green Tea กลิ่น Jasmine” ชูเอกลักษณ์ความหอมขั้นกว่าของชามะลิที่กลมกล่อม นุ่ม ละมุน ด้วยกรรมวิธีสกัดเย็น (Cold Brew) แบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในไทย ที่ให้ความสำคัญด้านอุณหภูมิและเวลาสกัดนานกว่าชาทั่วไป 2 เท่า ทำให้คงคุณประโยชน์ได้ดีกว่า อีกทั้งยังคงเอกลักษณ์กลิ่นหอมของใบชา พร้อมดึง Emotional Marketing สื่อสารผ่านคอนเซ็ปต์ Modern Japanese เจาะคนรุ่นใหม่ คนทำงานที่รักสุขภาพนายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด และนายไกรพิท เปรมมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า ปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ร่วมทุนกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เพื่อเจาะตลาดเครื่องดื่ม โดยได้มีการเปิดตัว “ฮารุ โคลด์ บรูว์ กรีนที” (HARU Cold Brew Green Tea) ชาเขียวพร้อมดื่มพรีเมียมออกมาทำตลาดและได้รับเสียงตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดีขณะที่ตลาดชาเขียวพร้อมดื่มปัจจุบันมีมูลค่า 16,000 ล้านบาท ที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในตลาดพรีเมียมมีสัดส่วนอยู่ราว 6% ก็มีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมาจากกระแสรักสุขภาพที่มาแรง ที่เป็นแรงผลักดันให้ตลาดมีการเติบโตเพิ่มขึ้นตามไปด้วยล่าสุด บุญรอดฯ เดินหน้าบุกตลาดชาเขียวพร้อมดื่มพรีเมียม เปิดตัวรสชาติใหม่ “HARU Cold Brew Green Tea กลิ่น Jasmine” โดยครั้งนี้ทางแบรนด์ได้เลือกหยิบเอากลิ่นมะลิ ซึ่งเป็นหนึ่งในชายอดนิยมของคนไทย มาถ่ายทอดเป็นกลิ่นใหม่ ชาเขียวกลิ่นมะลิ (Jasmine) ที่มีความหอมโดดเด่น โดยยังคงเอกลักษณ์ของแบรนด์ HARU ในการเป็นชาพรีเมียมพร้อมดื่ม ที่ใช้กรรมวิธีแบบ Cold Brew โดยกรรมวิธีนี้เป็นการสกัดเย็น นานกว่าการสกัดแบบทั่วไปถึง 2 เท่า เพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อม และคงกลิ่นหอมของใบชา เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ที่ยังคงคุณประโยชน์ของชาได้ดีกว่า และกลิ่นหอม นุ่ม ละมุนนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างความแตกต่างไม่เหมือนใคร โดยจะเน้นการสื่อสารแบรนด์ด้วยการสร้างความแตกต่าง Emotional Marketing หรือการดึงเอาเอกลักษณ์ความเป็น Modern Japanese ซึ่งเป็นกระแสที่คนไทยชื่นชอบ ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบพรีเมียม ตั้งแต่ตัวบรรจุภัณฑ์ กรรมวิธี ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ปัจจุบันชาเขียวพร้อมดื่ม ฮารุ โคลด์ บรูว์ กรีนที มีทั้งสิ้น 3 สูตร ได้แก่ สูตรไม่มีน้ำตาล (Natural No Sugar), สูตรหวานน้อย (Mild Sweet), และรสชาติใหม่กลิ่นมะลิ (Jasmine) จำหน่ายขวดละ 30 บาท ที่ช่องทาง 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และ Singha Online Shop