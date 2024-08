กีฬาระดับโลกหนุน EM WONDER เอ็มสเฟียร์ เร่งเปิดอีก 5 ร้านใหม่ส.ค.นี้ดันทราฟฟิกพุ่ง1

ผู้จัดการรายวัน 360 - EM WONDER บันเทิงยามค่ำคืนระดับโลกบนชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ คึกคักหลังเปิดตัว 1 เดือน ลูกค้าชาวไทย - ต่างประเทศเข้าใช้บริการต่อเนื่อง จากปัจจัยบวกการแข่งขันกีฬาระดับโลก โอลิมปิก-ฟุตบอลบอลยูโร หนุนทราฟฟิกพุ่งทะยาน ผลักดันให้ EM WONDER ครองใจลูกค้าเป็นแหล่งแฮงเอ้าท์ของคนรุ่นใหม่ นักท่องเที่ยว ในขณะที่ เอ็ม ดิสทริค เป็นย่านการค้าที่สมบูรณ์ของกรุงเทพฯ​ นางสุธาวดี ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด เอ็ม ดิสทริค กล่าวถึงความสำเร็จของ EM WONDER ที่อยู่บนชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร ว่า EM WONER เป็นพื้นที่ศูนย์รวมความบันเทิงยามค่ำคืน หนึ่งไฮไลท์สำคัญของศูนย์การค้าฯ ที่มีความความโดดเด่น แตกต่างจากศูนย์การค้าอื่นๆ โดยวางเป้าหมายเป็น World Class Entertainment District ที่รวบรวมธุรกิจร้านอาหารเครื่องดื่ม และเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ระดับลักชัวรี่ บนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร ที่บริเวณชั้น 5 และ ชั้น 5 M ของศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ เป็นที่สุดของความบันเทิงยามค่ำคืนระดับโลก รองรับกลุ่มชาวไทยและนักท่องเที่ยวย่านสุขุมวิทที่มีไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวไนท์ไลฟ์โดยเปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ประเดิมด้วย 6 ร้านอาหารชั้นนำได้แก่ DAKJIB ร้านปิ้งย่างเกาหลีที่รังสรรค์เมนูโดยเชฟเกาหลี, MAMI ROSE ที่นำกลิ่นอายของไมอามี่ในยุค 80 มาเป็นคอนเซ็ปต์หลักพร้อมอาหารนานาชาติและบรรยากาศสุดชิล, RAZE ARCADE ที่จำลองการแข่ง F1 แบบเสมือนจริง มาพร้อมเครื่องดื่มสไตล์ Tapasและอาหารสุดพิเศษ, SUPER SHAKARIKI 432” ร้านอิซากายะสไตล์โอซาก้า พร้อมเมนูอาหารจากวัตถุดิบชั้นเลิศ, TOKYO HIGHBALL เครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นสุดฮิตที่ความนิยมไปทั่วโลกทานคู่กับเมนู Robata Grill และ VINYL & WINE ร้านอาหารและไวน์ สไตล์โคลซี่ชื่อดังจากเชียงราย​ หลังเปิดบริการในเฟสแรกของร้านอาหาร 6 ร้าน EM WONDER ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ชาวไทยและต่างประเทศ นักท่องเที่ยว เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ส่งผลให้ยอดทราฟฟิกของเอ็มสเฟียร์สูงขึ้นกว่า 10 % ลูกค้ามีทั้งคนทำงาน คนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์กิน ดื่ม เที่ยว อย่างมีรสนิยม ในขณะเดียวกันก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติในโรงแรมชั้นนำย่านสุขุมวิท และในเดือนสิงหาคมนี้ EM WONDER จะเปิดบริการร้านใหม่อีก 5 ร้าน ได้แก่ 1010 ไวน์บาร์แห่งแรกในไทยที่มีให้เลือกสรรกว่า 60 ชนิด, TICTACTOE ที่เป็น DATING BAR แห่งแรกในไทยที่จะมาเชื่อมรักด้วยเสียงเพลง ชงเจริญ EMSPHERE ร้านแฮงท์เอาท์สุดชิค ที่มีคอนเซ็ปต์ใหม่ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร, COCO CHILL และ The Garden by Home Ekkamai โอเอซิสแห่งความสนุกที่ให้ทุกคนได้ดื่มด่ำไปกับดนตรีสดและอาหารถูกปากคนไทย​ ความสำเร็จของ EM WONDER นอกจากความโดดเด่นของร้านอาหาร ร้านกินดื่มที่มีคอนเซ็ปต์เฉพาะ หลากหลายสไตล์ มีบรรยากาศตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ มีทางเลือกหลากหลาย และที่สำคัญคือ มีพื้นที่ Common Area หรือพื้นที่ส่วนกลาง สำหรับการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอย่างเต็มที่ โดยสามารถสั่งอาหารเครื่องดื่ม จากร้านต่างๆใน EM WONDER มาจอยกันได้บนพื้นที่นี้รวมถึงเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยที่ผ่านมา ได้รับความสนใจในการเป็นพื้นที่เชียร์กีฬาสำคัญระดับโลก World Sport Event ได้แก่ ฟุตบอลยูโร 2024 และล่าสุดกับการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิก ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ที่มี กลุ่ม Gen Y และ Gen Z มาร่วมลุ้นการ ชิงเหรียญทองของ "วิว"กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันไทยจำนวนมาก โดยกล่าวได้ว่า World Sport Event ทั้้ง 2 รายการ เป็นหนึ่งใน คีย์แฟคเตอร์สำคัญที่ช่วยดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการ EM WONDER ในปัจจุบัน​ นางสุธาวดี กล่าวว่า EM WONDER ถือเป็นพื้นที่สำคัญของเอ็มสเฟียร์มาช่วยเติมเต็ม เอ็ม ดิสทริค ยกระดับสู่การเป็น Entertainment Hub แห่งใหม่ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร และในช่วงนี้ ยังมีการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิก ให้ทุกคนได้เชียร์นักกีฬาไทยลุ้นเหรียญรางวัลจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2567 และต่อด้วยโปรแกรมการแข่งขันกีฬายอดนิยมคนไทยของ ฟุตบอล English Premier League ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคม จนจบฤดูกาล ที่คาดว่าในการแข่งขันนัดสำคัญต่างๆ ในแต่ละเดือน อาทิ นัดแดงเดือด ลิเวอร์พูล กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หรือ ลอนดอน ดาร์บี้แมตช์ อาร์เซนอล กับ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ จะมีผู้เข้ามาใช้บริการและชมการแข่งขันมากมาย ส่งผลดีต่อ EM WONDER ในอนาคต