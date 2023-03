ประกาศผลผู้ชนะ LINE HACK 2023 พบเทรนด์ใหม่นักพัฒนาไทย สร้างโซลูชั่นในร้านกินดื่ม

LINE ประเทศไทย ประกาศผลผู้ชนะจาก LINE HACK 2023 สุดยอดการแข่งขัน Hackathon ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี เฟ้นหาสุดยอดทีมนักพัฒนาไทยที่มีไอเดียสุดเจ๋ง สร้างสรรค์บริการที่ใช่ ตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ภายใต้ธีม Back to Physical World โดยในปีนี้ได้รับการตอบรับอย่างคึกคัก จากจำนวนทีมผู้สมัครเข้าร่วมเกิน 200 ทีมพร้อมไอเดียที่หลากหลาย โดย LINE ได้คัดเลือกทีมที่ผ่านเกณฑ์เข้าสู่รอบสุดท้ายทั้งสิ้น 16 ทีม เพื่อนำเสนอผลงาน และจำลองบริการที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ ประชันกันสดๆ ในวัน Demo Day เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบเทรนด์นักพัฒนาไทยคนรุ่นใหม่สนใจสร้างโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ในร้านกินดื่ม ตั้งแต่จองโต๊ะยันหาคู่เดตเผยว่า “LINE ให้ความสำคัญกับนักพัฒนาไทยไปจนถึง Talent หน้าใหม่ในโลกของเทคโนโลยี เพราะคนกลุ่มนี้ ถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ โดย LINE HACK เป็นหนึ่งเวทีสำคัญที่ช่วยให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีโอกาสในการปล่อยของ ประลองไอเดียใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ที่หลากหลาย นำไปสู่การสร้างคอมมิวนิตี้นักพัฒนาไทยที่แข็งแกร่ง เพื่อช่วยเหลือและเติมเต็มเทคนิคความรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างยั่งยืน โดยการแข่งขัน Hackathon ในปีนี้เราพบว่า สิ่งที่คนรุ่นใหม่กำลังให้ความสนใจ คือ การมองหาและสร้างโซลูชันเพื่อร้านกินดื่ม ตั้งแต่การจองโต๊ะ รับออเดอร์ การชำระเงิน กระทั่งหาคู่เดตในร้านอาหารได้อย่างน่าสนใจ”สำหรับรายชื่อทีมผู้ชนะในการแข่งขัน LINE HACK 2023 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่: ทีม De jong กับไอเดียระบบการจองโต๊ะในร้านกินดื่ม ครบจบใน LINE ด้วยการนำเครื่องมือ LINE SHOPPING API มาใช้สร้างออเดอร์ ไปจนถึงการชำระเงิน ซึ่งผู้ใช้จะได้รับตั๋วเข้าร้านได้ง่าย ๆ ผ่าน LINE โดยอัตโนมัติ: ทีม Six pack made in the kitchen กับผลงานระบบจัดการงานวิ่งที่ครบวงจร ตอบโจทย์ทั้งในมุมผู้ใช้ ที่ง่ายตั้งแต่การลงทะเบียน เช็คอินเข้างานด้วย LINE Beacon พร้อมเก็บผลวิ่งและคะแนนเพื่อแลก Rewards และในมุมผู้จัดงาน กับการแสดงผลข้อมูลสถิติต่าง ๆ พร้อมระบบ Matching ระหว่าง Sponsor กับผู้จัดงานได้อย่างครบครัน: ทีม Barista กับไอเดียระบบดูดวงกับหมอดูผ่าน LIFF สุดล้ำ! ให้ผู้ใช้สามารถมองหาหมอดูที่ใช่ ตรงกับความต้องการผ่าน LINE ตรวจสอบวันเวลาและจองคิวหมอดูได้ โดยหากเลือกเป็นการดูดวงแบบออนไลน์ ก็สามารถทำผ่าน LINE ได้ โดยไม่ต้องโหลดแอปฯ เพิ่มเติม: ทีม Shon-ma! จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงานระบบหาคู่เดตในร้านกินดื่มด้วยเทคโนโลยี LINE Beacon ให้ผู้ใช้สามารถสร้างโปรไฟล์ ระบุความสนใจ เพื่อค้นหาคนที่ใช่ในบริเวณร้านเดียวกัน โดยหากเจอคนที่ใช่ สามารถทักเข้าไปคุยได้ผ่านระบบแชทใน LIFF ได้ แถมยังสามารถสั่งเครื่องดื่มในร้านให้ไปส่งยังโต๊ะที่ต้องการผ่านระบบเพื่อสร้างความประทับใจทีม Rotten Mango จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับระบบการจัดการสวนสัตว์ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้เข้าชม ด้วย Journey บนโลกออนไลน์ ผสานกับ Journey จริงในโลกออฟไลน์ได้อย่างลงตัว ตั้งแต่การซื้อตั๋ว ดูแผนที่นำทาง โชว์ข้อมูลสัตว์ต่างๆ และกำหนดรอบการโชว์ผ่าน LINE พร้อมไฮไลท์ฟีเจอร์การทำเกมส์ให้ผู้ใช้ทำตามภารกิจที่ได้ แล้วใช้ Machine Learning มาตรวจสอบเพื่อแจกแต้มให้ผู้ใช้มาแลกเป็นของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้าน: ทีม เขวเหน่วซับ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับไอเดียระบบการจองตั๋วคอนเสิร์ต ที่จะมาแก้ปัญหาการวนขายบัตรซ้ำหรือขายบัตรเกินราคา ด้วยการใช้ LINE Beacon มาตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้เข้าร่วมงาน แถมมีการพัฒนาอัลกอริทึ่มใหม่มาตอบโจทย์การจองตั๋วแบบทีม เพื่อให้ระบบการจองเสถียรมากขึ้นสามารถติดตามข่าวสารโครงการ LINE HACK ไปจนถึงความรู้ ข้อมูลอัปเดตด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ และกิจกรรมอื่นๆ จาก LINE สำหรับนักพัฒนาไทยได้ที่ เว็บไซต์ https://linedevth.line.me/th/ , LINE OA: @linedevth และ FB: LINE Developers Thailand