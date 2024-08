“กรมพัฒน์” ผ่านประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใส จาก ป.ป.ช. คว้า 96 จากคะแนนเต็ม 100

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปี 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมได้รับผลระดับ “ผ่านดี” ได้รับคะแนนรวม 96 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม เป็นลำดับที่ 13 จาก 160 หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า และเป็นอันดับที่ 1 ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์สำหรับหลักเกณฑ์การตัดสินที่ ป.ป.ช.ใช้พิจารณาหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่ได้ส่งผลการดำเนินงานเข้าร่วมประเมินทั้งหมด 8,325 แห่ง อย่างเข้มข้นถึง 3 ส่วน คือ1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือ แบบวัด IIT โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2566 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง ผ่าน 5 ตัวชี้วัดได้แก่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. การใช้งบประมาณ 3. การใช้อำนาจ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยกรมมีนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี เป็นแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ตรวจสอบการทำงานได้2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการตอบด้วยตนเอง (EIT Public) และส่วนที่ 2 สำนักงาน ป.ป.ช.เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล (EIT Survey) ผ่าน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. คุณภาพการดำเนินงาน 2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 3. การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยกรมมีช่องทาง ที่หลากหลายเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก และติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT ผ่าน 2 ตัวชี้วัดได้แก่ 1. การเปิดเผยข้อมูล 2. การป้องกันการทุจริต ซึ่งกรมในฐานะเป็นหน่วยงานให้บริการด้านข้อมูลธุรกิจและเป็นคลังข้อมูลธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ได้เปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจผ่านระบบคลังข้อมูลธุรกิจ หรือ Business Data Warehouse+ โดยสาธารณชนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและสะดวกผ่าน 2 ช่องทางคือ เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และ แอปพลิเคชัน DBD e-Service บนโทรศัพท์มือถือ“การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ โดยเป็นเครื่องมือเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ผลการประเมินที่ได้รับในแต่ละปีจะช่วยให้หน่วยงานสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ การให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยรางวัลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรกรมทุกคน ซึ่งจะทำให้มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงาน พร้อมที่จะพัฒนาไปสู่องค์กรผู้นำด้านการให้บริการธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาติต่อไป" นางอรมนกล่าว