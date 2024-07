กทพ.จัดให้ลูกค้าใหม่ บัตร Easy Pass รับเงินคืน 50 บาท

กทพ. จัดโครงการ “Easy Pass New Member เปิดประสบการณ์สดใหม่ให้คุณ”ลูกค้าใหม่บัตร Easy Pass รับเงินคืน 50 บาทการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดโครงการ “Easy Pass New Member เปิดประสบการณ์สดใหม่ให้คุณ” โดยผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ไม่เคยเป็นสมาชิกบัตร Easy Pass (ลูกค้าใหม่) สมัครสมาชิกบัตร Easy Pass ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2567 และมีการใช้บริการทางพิเศษโดยชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยบัตร Easy Pass ไม่น้อยกว่า 500 บาท ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 ได้รับเงินคืนลงในบัตร Easy Pass มูลค่า 50 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้- ยอดชำระค่าผ่านทางพิเศษจะนับเฉพาะทางพิเศษในความรับผิดชอบของ กทพ. เท่านั้น ไม่รวมทางยกระดับอุตราภิมุข และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย 7 และ 9- จำนวนสิทธิ์ตลอดโครงการฯ จำนวน 40,000 สิทธิ์- ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่ 11 ตุลาคม 2567 ผ่านทาง www.exat.co.th และ www.thaieasypass.co.th สื่อสังคมออนไลน์ Facebook : exatsociety และ Facebook : expresswaythailand และ Line official Account @exatsociety- ผู้ใช้บริการทางพิเศษจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2567สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล ผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถดาวน์โหลด Application “EXAT Portal” เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass รับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ รวมทั้งสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS)ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย