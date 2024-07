แอสเซทไวส์ สยายปีก Health & Wellness เปิดตัว Rocket Fitness-คลินิกกายภาพ Vitala

ผู้จัดการรายวัน 360 - “แอสเซทไวส์” เดินหน้าแผน The New Frontiers ขยายสู่ธุรกิจใหม่ Health & Wellness ตอบโจทย์เมกะเทรนด์สุขภาพ เปิดตัว “Rocket Fitness” ฟิตเนสสไตล์ใหม่ รองรับทุกการออกกำลังกายในราคา-ทำเลเข้าถึงง่าย และ “Vitala” คลินิกกายภาพบำบัด ระดมผู้เชี่ยวชาญให้บริการสุขภาพแบบครบวงจรด้วยเครื่องมือทันสมัย เจาะกลุ่มลูกบ้านและคนรักสุขภาพ ตั้งเป้าเปิด 4 แห่งในปี 2567 วางแผนเติบโตพร้อมรีเทล-คอมมูนิตี้มอลล์ในเครือ เสริมแกร่งพอร์ต Recurring Income นำร่องเปิด 2 แห่งแรกแล้วที่ Mingle Hill Minburiนายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” กล่าวว่า บริษัทเดินหน้าหน้าตามแผน The New Frontiers มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงในทุกมิติ โดยแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) เสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัท ล่าสุด บริษัทได้ขยายสู่ธุรกิจใหม่ด้าน Health & Wellness เปิดตัว “ร็อคเก็ตฟิตเนส” (Rocket Fitness) ฟิตเนสทางเลือกใหม่ในราคาและทำเลเข้าถึงง่าย และ “ไวทาลา” (Vitala) คลินิกกายภาพบำบัดและฟื้นฟูร่างกายเป็นครั้งแรก สอดรับกับเมกะเทรนด์โลกที่คนทุกเจนเนอเรชันหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น“เมกะเทรนด์ด้าน Health & Wellness กำลังมาแรงมากในช่วง 2-3 ปีนี้ และคาดว่าจะเป็นเทรนด์ที่ยืนระยะได้อีกนาน เพราะสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน เราจึงขยายธุรกิจให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากขึ้น ศึกษาด้านนี้อย่างจริงจังและวางแผนออกแบบบริการต่างๆ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพในแต่ละสาขา เพื่อให้มั่นใจว่าทุกบริการของเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้จริง โดยปีนี้แอสเซทไวส์ตั้งเป้าจะเปิดฟิตเนสและคลินิกรวมทั้งหมด 4 แห่ง ภายในคอมมูนิตี้มอลล์ในเครือ ซึ่งกระจายอยู่ตามทำเลใกล้โครงการที่อยู่อาศัย สถานศึกษา และสถานีรถไฟฟ้า เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการมีสุขภาพดีได้ง่ายยิ่งขึ้น” นายกรมเชษฐ์ กล่าวบริษัทได้ร่วมกับบริษัท สปอร์ตแอธล่อน (ประเทศไทย) จำกัด (SPORTathlon) ผู้นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายแบรนด์ดังมากมาย และบริษัท แอคทีฟ แอพพาเรล จำกัด (ACTIFF) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าออกกำลังกาย และผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวด Mister International Thailand ในการดำเนินธุรกิจให้บริการ “Rocket Fitness” พื้นที่ออกกำลังกายสไตล์ใหม่ภายใต้แนวคิด Neighborhood Fitness ฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ล้ำสมัย ครอบคลุมการออกกำลังกายทุกรูปแบบ มีเทรนเนอร์มืออาชีพ และคลาสออกกำลังหลากหลายสไตล์ รวมถึงคลาสลิขสิทธิ์ Les Mills เชนฟิตเนสชื่อดังจากนิวซีแลนด์ อาทิ คลาสแดนซ์ คลาสบอดี้คอมแบท ในราคาและโลเคชันที่เข้าถึงได้ง่าย เดินทางสะดวกเหมือนอยู่ข้างบ้าน เจาะกลุ่มเป้าหมายคนทุกเจนเนอเรชันที่รักการออกกำลังกายขณะที่ “Vitala” เป็นคลินิกกายภาพบำบัดและฟื้นฟูร่างกาย โดยมี HEALTH Designs ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ร่วมกับทีมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และแพทย์เฉพาะทาง ให้บริการการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มาตรฐานอเมริกาและยุโรป อาทิ บริการฟื้นฟูจากการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย บริการกายภาพบำบัดลดปวด รวมถึงบริการนอกสถานที่ ทั้งกายภาพบำบัดที่บ้าน และอบรมหลักการยศาสตร์ (Ergonomics Training) สำหรับพนักงานทั้งนี้ คลินิก Vitala และ Rocket Fitness เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกที่มิงเกิ้ล ฮิลล์ มีนบุรี (Mingle Hill Minburi) เมื่อเดือน มิ.ย. 2567 ที่ผ่านมา และได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี บริษัทจึงเตรียมขยายคลินิก Vitala เพิ่ม 1 แห่ง และ Rocket Fitness อีก 1 แห่ง คาดว่าจะเปิดเผยรายละเอียดได้เร็วๆ นี้นายกรมเชษฐ์ กล่าวอีกว่า ธุรกิจ Health & Wellness อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท ดับบลิวเอชบี จำกัด (WHB) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพและความงามในเครือแอสเซทไวส์ จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ที่เข้ามาเติมเต็ม Ecosystem ของแอสเซทไวส์ในการดูแลไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกบ้านในโครงการที่อยู่อาศัยให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และขยายฐานไปยังกลุ่มคนทั่วไปที่รักสุขภาพ เบื้องต้นบริษัทวางแผนจะขยายธุรกิจ Health & Wellness ให้เติบโตไปพร้อมกับรีเทลและคอมมูนิตี้มอลล์ในเครือ ที่บริหารจัดการโดยบริษัท เทรเชอร์ เอ็ม จำกัด (Treasure M) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ต Recurring 