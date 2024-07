Jaspal Group ฉลองครบรอบ 77 ปี ส่งแคมเปญ “Find Your Greatness”

ผู้จัดการรายวัน 360 -ยัสปาล กรุ๊ป (Jaspal Group) ผู้นำด้านธุรกิจแฟชั่นไลฟ์สไตล์ระดับภูมิภาค เฉลิมฉลองโอกาสพิเศษในวาระครบรอบ 77 ปี เปิดตัวแคมเปญ “Find Your Greatness” ที่สะท้อนดีเอ็นเอของแต่ละแบรนด์และนำเสนอสไตล์แฟชั่นที่หลากหลาย ตอบโจทย์และสอดคล้องกับคาแรกเตอร์ลูกค้าที่ต่างกัน ผ่านผลงานในคอลเลกชั่นล่าสุดของแบรนด์ภายใต้เครือ มุ่งส่งต่อแรงบันดาลใจในฐานะแบรนด์ไลฟ์สไตล์แฟชั่นที่ไม่หยุดนิ่งส่งมอบสีสันใหม่ๆ และความสุขให้กับคนทั่วโลกการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 77 ปี ของยัสปาล กรุ๊ป ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกวาระสำคัญของยัสปาล กรุ๊ป ในฐานะบริษัทสัญชาติไทยที่ไม่หยุดนิ่งในการส่งมอบประสบการณ์พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ผ่านแบรนด์ในเครือมาตลอด โดยมีจุดเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2490 จากธุรกิจที่นอนและเครื่องนอนในประเทศไทย ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2515 ยัสปาล กรุ๊ป จะก้าวเข้าสู่ตลาดแฟชั่นเต็มตัว ด้วยการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และพร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับเทรนด์ใหม่ๆ ตลอดเวลา ทำให้ ยัสปาล กรุ๊ป มีแบรนด์แฟชั่นภายใต้พอร์ตโฟลิโอมากมาย รวมไปถึงสินค้าในหมวดไลฟ์สไตล์ที่มาตอบโจทย์ความหลงใหลในโลกแฟชั่นและไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรการเฉลิมฉลองครบรอบ 77 ปีในครั้งนี้ มาพร้อมกับการเปิดแคมเปญ “Find Your Greatness” สะท้อนผ่านแฟชั่นไอเทมคอลเลกชั่นล่าสุดของ In-House Brand ภายในเครือ ได้แก่ Jaspal, Misty Mynx, CPS Chaps, CC Double O, Royal Ivy Regatta, Lyn, Lyn Around, Jelly Bunny และ Quinn ซึ่งเป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์ พร้อมเชื่อมโยงมาสู่พันธกิจของยัสปาล กรุ๊ป ตลอดช่วงเวลาเกือบ 8 ทศวรรษที่ผ่านมา ที่มีความเข้าใจในความชื่นชอบแฟชั่นและสไตล์ของเหล่าแฟชั่นเลิฟเวอร์ พร้อมเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจผ่านพันธกิจสำคัญ ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นพบไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบที่ปรารถนาผ่านสินค้าและบริการอันหลากหลายภายใต้ ยัสปาล กรุ๊ปเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจและเข้าถึงแคมเปญได้มากยิ่งขึ้น จึงมีการจัดเต็มกลยุทธ์สื่อสารเพื่อสร้าง Brand Awareness ถึงแคมเปญ โดยเน้นการสื่อสารตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนเมืองรุ่นใหม่ รวมไปถึงการใช้ Social Media ของสื่อด้านแฟชั่นชั้นนำระดับโลกเข้ามาช่วยสื่อสาร และตอกย้ำถึง Brand Positioning ของ ยัสปาล กรุ๊ป ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจแฟชั่นระดับภูมิภาค เป็นอีกการผสมผสานการใช้สื่อที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มความแรงให้กับแคมเปญที่เปิดตัว โดยจะใช้คอนเทนต์ในรูปแบบของแฟชั่น เซ็ต ที่สะท้อนดีเอ็นเอของแต่ละแบรนด์และนำเสนอสไตล์แฟชั่นหลากหลาย ตอบโจทย์และสอดคล้องกับคาแรกเตอร์ที่ต่างกันผ่านผลงานในคอลเลกชั่นล่าสุดของแบรนด์ภายใต้เครือ ผ่าน 8 สไตล์สำคัญไล่เรียงตั้งแต่ 1. The Timeless Icon 2. Confidence Redefined 3. Embracing Playfulness 4. American Spirits 5. Celebrating Women's Essence 6. Shade of Men 7. Modern Contemporary และ 8. The Infinite Elegance ที่นอกจากจะสะท้อนตัวตนแบรนด์ DNA ของแต่ละแบรนด์แล้ว ยังเป็นไอเดียที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้าสามารถแต่งตัว เพื่อสะท้อนความเป็นตนเองได้เช่นกัน อาทิ The Timeless Icon สไตล์เสื้อผ้าและแฟชั่น ไอเทมที่ถูกออกแบบมาให้อยู่เหนือกาลเวลา สร้างลุคหรูหรา สง่างาม เท่ และร่วมสมัย สามารถหยิบเอามาใส่ได้ในเกือบทุกฤดูกาล ผ่านแบรนด์อย่าง Jaspal, Royal Ivy Regatta, Quinn, Lyn Around และ Lyn หรือ Confidence Redefined ที่สะท้อนหนึ่งในพันธกิจของแบรนด์แฟชั่นในเครือ ที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นใจให้ทุกคนด้วยเสื้อผ้าและแฟชั่นไอเทมที่ตอบสนองทุกความต้องการ ผ่านแบรนด์ดังอย่าง CPS Chaps แบบฉบับของความเท่ที่ทันสมัย แบรนด์ Misty Mynx ที่เก๋ไก๋ และเซ็กซี่ เต็มไปด้วยความมั่นใจ และ Quinn อีกแบรนด์ที่มัดใจผู้หญิงสไตล์ Urban Lady ผู้ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ เป็นต้นยัสปาล กรุ๊ป เป็นบริษัทสัญชาติไทย ที่ยืนหยัดแข็งแกร่งอยู่ในวงการรีเทลมายาวนานถึง 77 ปี ได้ มีพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ที่หลากหลายและความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ในเครือหลากหลายแบรนด์ทั้ง แบรนด์ที่เป็นของบริษัทเอง และที่เป็น Import Brand โดยแบรนด์ In-House ของบริษัทได้แก่ Jaspal, Misty Mynx, CPS Chaps, CC Double O, Royal Ivy Regatta, Lyn, Lyn Around, Jelly Bunny, Quinn และ Shoebar ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้ามาโดยตลอด ขณะที่ ในกลุ่ม Import Brand ในประเทศไทยจะประกอบไปด้วย Fred Perry, Asics, Melissa และ Diesel ซึ่งช่วยกระจายพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ของบริษัท ให้สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ รวมถึงช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบสนองพฤติกรรม และแนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนก้าวย่างในปีที่ 77 นี้ บริษัทฯ ยังมีการขยายแบรนด์แฟชั่นสู่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ด้วยแนวคิดการเป็นแบรนด์ค้าปลีกที่ทรงพลังสามารถเข้าถึงชีวิตประจำวันของผู้คนได้ครบทุกมิติ โดยแบรนด์ Jaspal ได้เปิดตัวโซน Jaspal Home & Lifestyle ในร้านแฟลกชิปสโตร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์เป็นแห่งแรก โดยคอนเซปต์การออกแบบสินค้าจะเป็นการผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับดีไซน์ที่ร่วมสมัยซึ่งมีกลิ่นอายเสน่ห์สไตล์อิตาเลียน แต่เพิ่มไอเดียที่ให้ลูกค้าสามารถสนุกกับการแต่งบ้านได้เหมือนกับการสนุกกับแฟชั่น คือ การผสมผสานกันระหว่างไอเทมที่มีความคลาสสิกเหนือกาลเวลาเข้ากับไอเทมที่กำลังอินเทรนด์ได้อย่างลงตัว โดยปัจจุบันมีโซน Jaspal Home & Lifestyle อยู่ 9 สาขาในประเทศไทย รวมทั้ง CPS Coffee คาเฟ่สไตล์ Specialty Coffee & Lifestyle Bar ที่ต่อยอดมาจากแบรนด์ CPS Chaps เป็นต้น