“แสนสิริ” ย้ำเบอร์หนึ่งอสังหาฯลักซ์ชัวรี่ ก้าวสู่ระดับโกลบอล ร่วมกับ Tiffany & Co. จัดงาน “Be My Boo The Never Ending Party” ส่งประสบการณ์ และ รสนิยมการอยู่อาศัยระดับเวิลด์คลาส ในแบบฉบับ BuGaan Krungthep Kreetha ใน Sansiri Luxury Collection

ครั้งแรก! แสนสิริ ย้ำเบอร์หนึ่งผู้นำอสังหาฯลักซ์ชัวรี่และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ไทย ก้าวสู่ระดับ global brand นำโดย ศรีอำไพ รัตนมยูร ประธานผู้บริหารสายงานการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Tiffany & Co. แบรนด์เครื่องประดับลักซ์ชัวรี่ระดับโลกจากมหานครนิวยอร์ก จัดงานปาร์ตี้ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “BuGaan x Tiffany & Co. Be My Boo The Never Ending Party” ถ่ายทอดเอกลักษณ์ตัวตน และดีไซน์การออกแบบ BuGaan Krungthep Kreetha (บูก้าน กรุงเทพกรีฑา) เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ 3 ชั้น สไตล์ Modern Luxury ใน Sansiri Luxury Collection ราคา 50-70 ล้านบาท* ผสานความงดงามของเครื่องประดับชั้นสูงชิ้นไอคอนิกพีซ ในบรรยากาศระดับเวิลด์คลาส ตอกย้ำการเป็น Design Leader แบรนด์อสังหาฯที่มุ่งสร้างผลงานสู่ World Class Design และ Taste-Maker Brand ตัวจริงนักรังสรรค์รสนิยม โดยเปิดบ้านสุดเอ็กซ์คลูซีฟ บนทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพกรีฑา ต้อนรับเหล่าเซเลบริตี้รุ่นใหม่และลูกค้าคนสำคัญ อาทิ พิมพ์ทอง วัชราคม, วัจณา เจริญสมสมัย, พริษฐ์ จิตตโรภาส และ ดร.วิชเรศ บุญจิตต์พิมลBUGAAN x TIFFANY & CO. “BE MY BOO THE NEVER ENDING PARTY”แสนสิริ ร่วมกับแบรนด์ Tiffany & Co. รังสรรค์ living pop-up showcase เนรมิตพื้นที่ส่วนกลาง backyard และ Social Art Club ภายในโครงการ BuGaan Krungthep Kreetha จัดแสดงเครื่องประดับคอลเล็คชั่นพิเศษ rare items รวมถึงการคัดสรรค์เฟอร์นิเจอร์และ decorative items ที่หายาก มีเพียงหนึ่งเดียว สะท้อนปรัชญาแนวคิดของ Sansiri Luxury Collection ได้แก่ Refined Taste งานดีไซน์ชั้นเยี่ยมเปี่ยมด้วยรสนิยมและไลฟ์สไตล์ โดดเด่นไม่เหมือนใคร Quality Materials ความพิถีพิถันในการคัดสรรวัสดุคุณภาพ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง ตลอดจนงานศิลปะจากทั่วทุกมุมโลก และ Unparalleled Living Experience ประสบการณ์ใช้ชีวิตที่เหนือชั้นเปิดประสบการณ์รสนิยมการใช้ชีวิตสะท้อนตัวตน ที่ BuGaan Krungthep Kreethaพบกับเอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ โซนไฮไลท์พิเศษ New Garden Connect ที่ใกล้ชิดกับ backyard สวนส่วนกลางขนาดใหญ่ และ Social Art Club รองรับไลฟ์สไตล์สุดแอคทีฟและกิจกรรม outdoor หรือปาร์ตี้ นอกจากจะมีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ บ้านทุกหลังยังสามารถเชื่อมต่อจากสวนส่วนตัวหลังบ้าน สู่สวนส่วนกลางได้อย่างง่ายดาย เพื่อสัมผัสและเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้อย่างเต็มที่ พร้อมคลับเฮาส์ของโครงการที่ครบครันทั้ง Gym, Speakeasy Bar และ Private Lounge เพื่อการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบกับทุกไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริงBuGaan Krungthep Kreetha เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ 3 ชั้น ตกแต่งอย่างพิถีพิถัน โดยคัดสรรค์เฟอร์นิเจอร์ลักซ์ชัวรี่และ decorative items จากทั่วทุกมุมโลก รวบรวมไว้ที่โครงการแห่งนี้ เสมือน art gallery ส่วนตัวในบ้าน อาทิ•Esosoft Sofa โดยดีไซเนอร์นักออกแบบชื่อดังชาวอิตาลี Antonio Citterioด้วยดีไซน์โดดเด่นที่รวบรวมความสง่างามและสไตล์เหนือกาลเวลาเข้าไว้ด้วยกัน•CASSINA x Virgil Abloh Matte Modular Element ผลงานการออกแบบของ Virgil Abloh ดีไซเนอร์ระดับตำนานของ Louis Vuitton•Radio in Cristallo ออกแบบโดย Franco Albini ด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์แบบฉบับอิตาลีสมัยใหม่ เฉพาะที่โครงการ BuGaan Krungthep Kreetha ที่เดียวในประเทศไทยเท่านั้นพร้อมเผยงานจัดแสดง High Jewelry ชิ้นไอคอนิกพีซที่หาชมได้ยาก โดย Tiffany & Co. เป็น ครั้งแรก อาทิ สร้อยและเข็มกลัดไอคอนิก 'Bird on a Rock' รังสรรค์โดย Jean Schlumberger นักออกแบบจิวเวลรี่ระดับตำนานของแบรนด์ และสร้อยคอ Custom Tiffany Bold HardWear Necklaceที่ได้รับการออกแบบพิเศษให้ Beyoncé ศิลปินระดับโลกสวมใส่ในแคมเปญ Lose Yourself in Love โดยเฉพาะ รวมถึง 'Tiffany Scorpion Necklace' และ 'Tiffany Snake Necklace' ออกแบบโดย Elsa Peretti ซึ่งมีเพียงไอเท็มละหนึ่งชิ้นในประเทศไทยเท่านั้นและเอ็กคลูซีฟบาร์จาก The Glenrothes ซิงเกิ้ลมอลต์วิสกี้ระดับลักซ์ชัวรี่ รังสรรค์เมนูเครื่องดื่มสุดพิเศษในพื้นที่ Social Art Club ภายในงานเป็นครั้งแรก โดยพื้นที่ส่วนกลางนี้ ตั้งใจออกแบบให้ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์สุดยูนีคของครอบครัวยุคใหม่ ทั้งตกแต่งด้วยสไตล์ที่จัดจ้านแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์BuGaan Krungthep Kreetha เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ นิยามใหม่ของ Modern Luxury Residence จากแสนสิริ บนพื้นที่สุดไพรเวท 19 ไร่ ระดับราคา 50-70 ล้านบาท* เพียง 48 ยูนิต มาพร้อมคลับเฮาส์ดีไซน์อันป็นเอกลักษณ์ บน The Best Location แสนสิริกรุงเทพกรีฑา คอมมูนิตี้ ที่สุดของสังคมการอยู่อาศัยสุดไพรเวทคุณภาพระดับลักซ์ชัวรี่ ใกล้ รร.นานาชาติชั้นนำ เดินทางสะดวกทั้งทางด่วน และใกล้รถไฟฟ้า 2 สาย ทั้งสีเหลืองและสีส้ม เดินทางเข้าสู่เมืองได้อย่างรวดเร็วบนทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพกรีฑาตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่ที่เต็มที่กับทุกเรื่องของการใช้ชีวิต ครอบครัว ตลอดจนหลงใหลในกิจกรรมที่ ชื่นชอบในสังคมคุณภาพที่มีความส่วนตัวสูงสุดกับแนวคิด ที่มากกว่าบ้าน แต่คือ พื้นที่สะท้อนรสนิยมและความหลงใหลของผู้อยู่อาศัย ผ่านดีไซน์ที่บ่งบอกไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นในแบบฉบับของตัวเอง รายละเอียดในทุกดีเทลที่สื่อถึงความหลงใหล ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก Limited Edition & Rare Item ดีไซน์พิเศษเพียงหนึ่งเดียว เพียง 48 ยูนิตเท่านั้น The Best Location ในกรุงเทพกรีฑาคอมมูนิตี้ แห่งการอยู่อาศัยกว่า 500 ไร่ รายล้อมด้วยสังคมคุณภาพระดับลักซ์ชัวรี่ของแสนสิริ ใกล้โรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศ Made for Customer Lifestyle แสนสิริ ใส่ใจในทุกรายละเอียดลงไปในบ้านแต่ละหลัง ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนกับเอกลักษณ์หนึ่งเดียวสัมผัสประสบการณ์การอยู่อาศัย บ่งบอกตัวตนและรสนิยมบนที่สุดของทำเล การอยู่อาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ที่ ใครๆ ต่างปรารถนาที่ BuGaan Krungthep Kreethaข้อมูลเพิ่มเติมคลิก: https://siri.ly/qWYOkX5#BuGaanxTiffanyAndCo#BuGaanKrungthepKreetha #SansiriLuxuryCollection#Sansiri40years #Sansiri #YouAreMadeForLife