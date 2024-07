“DEX” ผนึก “IDOL” ลุยวายซีรีส์ “ธพว.” ร่วมทุนขยายตลาดลิขสิทธิ์

ผู้จัดการรายวัน 360 - “DEX” จับมือ “SME D BANK” เสริมแกร่ง ต่อยอดธุรกิจบริหารลิขสิทธิ์คอนเทนต์ครบวงจร ผนึก “IDOL FACTORY” พาร์ทเนอร์ผู้นำด้านการผลิต คอนเทนต์วายของไทย ผลักดันส่งคอนเทนต์ไทยไปยังตลาดประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศแรก เดินหน้าผลักดันซอฟท์เพาเวอร์ไทยสู่ตลาดสากลบริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จำกัด (DEX) ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการลิขสิทธิ์คอนเทนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครบวงจร ทั้งภาพยนตร์ แอนิเมชัน ทีวีซีรีส์ คาแรคเตอร์ การผลิตและกระจายเพื่อจำหน่ายสินค้าจากคาแรคเตอร์การ์ตูนญี่ปุ่น (Merchandising) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ One Piece, Ultraman, Gundam, Masked Rider, Demon Slayer, KUMAMON ฯลฯ ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีหน้าร้านในนาม “YUMEYA” รวมถึงการจัดกิจกรรมงานอีเว้นท์คาแรคเตอร์ต่าง ๆ เป็นต้นในปีนี้จนถึงปี 2569 ทาง “เดกซ์” เตรียมแผนการขยายธุรกิจทั้งการต่อยอดคอนเทนต์และขยายร้าน YUMEYA ถึง 50 สาขา ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนและไว้วางใจจาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D BANK จับมือทำสัญญาข้อตกลงร่วมลงทุนผ่านทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 2) ซึ่งมีบริษัท พีพีเอ็ม แอ็ดไวเซอรี จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อบริหารจัดการลิขสิทธิ์ภายใต้การดูแลของ ”เดกซ์” ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อยกระดับการเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์ถูกลิขสิทธิ์ ในฐานะของตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ (Master Licensee) พร้อมเดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์จากประเทศไทยไปสู่ตลาดสากลนายกฤษณ์ สกุลพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จำกัด (DEX) กล่าวว่า “เดกซ์ ถือเป็นบริษัทผู้นำ และผู้บุกเบิกธุรกิจนำเข้าลิขสิทธิ์การ์ตูนแอนิเมชันจากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยกว่า 25 ปี พร้อมยังคัดสรรคอนเทนต์ดีๆ หลากหลายประเภท โดยมีความตั้งใจที่จะเชื่อมต่อและนำความสุขจากโลกจินตนาการผ่านการ์ตูนชื่อดังมากมายให้แฟนคลับชาวไทยได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นปัจจุบันทาง “เดกซ์” ได้ต่อยอดธุรกิจบริหารจัดการลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่ครบวงจร และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยด้วยแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์ ทีวีซีรีส์ การ์ตูน ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “FLIXER” รวมถึงการสร้างคอมมิวนิตีผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ภายใต้แบรนด์ “DEXclub” ซึ่งมีฐานแฟนคลับที่ชื่นชมและผูกพันกับการ์ตูน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายนอกจากนี้ เดกซ์ ยังมีธุรกิจร้านค้าปลีก YUMEYA เอาใจนักสะสมคาแรคเตอร์ ของเล่น ของสะสม ทั้งหมด 25 สาขา โดยวางแผนที่จะปรับรูปแบบและระบบของร้าน YUMEYA ให้เป็น OMNI CHANNEL เพื่อให้ลูกค้าสะดวกจากการเชื่อมต่อออนไลน์ ทั้งอีคอมเมิร์ซและร้านค้าปลีกไว้ในช่องทางเดียวกัน และเตรียมขยายสาขาเพิ่มทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้านักสะสมมากยิ่งขึ้นด้วย”“ในส่วนของการผลักดันคอนเทนต์ไทยไปสู่ตลาดสากลนั้น เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ เดกซ์ ต้องการสนับสนุนแบบครบวงจร ทั้งคอนเทนต์ Video Online Streaming, DVD, Merchandise รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น งานแฟนมีตติ้ง, ถ่ายแบบ และงานสื่อสิ่งพิมพ์ โดยที่ผ่านมาได้เล็งเห็นถึงฝีมือและศักยภาพของนักสร้างสรรค์ไทยที่มีผลงานโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากมาย โดยเฉพาะ “คอนเทนต์วาย” ของประเทศไทยกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายในตลาดต่างประเทศ โดย เดกซ์ ได้จับมือร่วมกับ “IDOL FACTORY” พาร์ทเนอร์ผู้นำด้านการผลิต คอนเทนต์วายของไทย ที่มีความเชี่ยวชาญและตั้งใจสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ มีความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่อง การคัดสรรนักแสดง รวมถึงการผลิต ซึ่ง เดกซ์ ได้เริ่มผลักดันส่งคอนเทนต์ไทยไปยังตลาดประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศแรก ด้วยการจัดงานแฟนมีตติ้ง “Freen Becky Fan Meeting in Japan ในปี 2023” และ “The Sign Fan Meeting in Japan : Walk By the River” เมื่อต้นปี 2024 ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี”“ท้ายที่สุด เดกซ์ รู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนการลงทุน จาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D BANK โดยการร่วมลงทุนในครั้งนี้ จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อยอดธุรกิจของเดกซ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการลิขสิทธิ์คอนเทนต์ให้ก้าวไปอีกขั้น ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ตลาดการ์ตูนและคาแรคเตอร์เติบโตขึ้นอย่างมาก ขยายการเข้าถึงครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และเชื่อมั่นว่าตลาดนี้จะได้รับความนิยมครองใจคนไทยไปได้ในระยะยาว ทั้งนี้ยังรวมถึงการผลักดันคอนเทนต์ของไทยเพื่อตอกย้ำและสอดคล้องร่วมไปกับนโยบายรัฐบาลในการช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ไทย ซึ่ง เดกซ์ ในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการลิขสิทธิ์คอนเทนต์ มั่นใจพร้อมเดินหน้าสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง เพื่อขยายและสร้างฐานความเติบโตสู่ตลาดสากลในอนาคตอันใกล้นี้” นายกฤษณ์ กล่าว