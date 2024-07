“สุวรรณภูมิ”ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเตรียมเปิดใช้รันเวย์ 3 กลางก.ย.นี้

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานแบบบางส่วน (Partial Exercise) เพื่อรองรับการเปิดใช้งานทางวิ่งเส้นที่ 3 กลางเดือน ก.ย. 67วันนี้ (23 กรกฎาคม 2567) เวลา 09.00 น. นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานการจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแบบบางส่วน (Partial Exercise) ภายใต้รหัสการฝึกซ้อมฯ "SENOP-24" (Suvarnabhumi Airport Emergency Exercise for the new Runway Operations) เพื่อรองรับการเปิดใช้งานทางวิ่งเส้นที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติด้านการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน รวมถึงให้หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินหลักของ ทสภ. ได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคยในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินของทางวิ่งเส้นที่ 3 และได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ และสามารถนำไปปฏิบัติในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายกิตติพงศ์ กล่าวว่า ทางวิ่งเส้นที่ 3 จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินของ ทสภ. จากเดิม รองรับได้ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ซึ่งขณะนี้ ทสภ. อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการทางวิ่งเส้นที่ 3 โดยกำหนดเปิดใช้งานในช่วงกลางเดือนกันยายน และจะทยอยเพิ่มการรองรับเที่ยวบินอย่างต่อเนื่อง ส่วนสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนการเปิดให้บริการ คือ การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในสถานที่จริง ทสภ.จึงได้กำหนดสถานการณ์สมมุติ กรณี อากาศยานอุบัติเหตุบนทางวิ่งเส้นที่ 3 เพื่อทดสอบการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการสั่งการในการแก้ไขสถานการณ์ของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานใน ทสภ. ได้ทราบถึงข้อจำกัดที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ทสภ. สามารถบรรเทาเหตุการณ์และรักษาชีวิตของผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุด สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยการฝึกซ้อมฯ ในครั้งนี้ ทสภ. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและพนักงาน ทอท. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ที่เข้าร่วมและสนับสนุนการฝึกซ้อมฯ และมีผู้แทนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และหน่วยงานด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอากาศยานของ ทอท. เข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นผู้ประเมินการฝึกซ้อมทั้งนี้ ทสภ.ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยต่อสาธารณะและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งได้มีการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสายการบิน ส่วนราชการ ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ อีกทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานร่วมกัน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย