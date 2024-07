อีอีซีผนึกภาคเอกชนศึกษาผลิตขายไฟฟ้าสะอาด ปูทางDirect PPAดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

อีอีซีจับมือภาครัฐ-เอกชน 5 หน่วยงานเร่งศึกษาแนวทางซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดรูปแบบDirect PPAในพื้นที่อีอีซี หวังดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติและรักษากลุ่มนักลงทุนเดิมไม่ให้ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านนายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการศึกษาแนวทางการสนับสนุนให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนสามารถจ่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้กับผู้ประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ ร่วมกับนายประดิษฐ์ เฟื่องฟู รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายฮาราลด์ ลิงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชน นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน และ นายนที สิทธิประศาสน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และนายดอน ทยาทาน เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2567การลงนามดังกล่าวเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างอีอีซี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้ง5หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนและสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดนําไปสู่การพัฒนาพื้นที่อีอีซีอย่างยั่งยืน โดยได้มอบหมายให้TDRI เป็นผู้ศึกษาและพิจารณาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบการขออนุญาตการตั้ง ระบบโครงข่ายไฟฟ้า การขอใช้ที่ดินในการสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการศึกษาถึง ต้นทุนสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์เชิงสังคม (Social cost and Social benefit) เพื่อจะเป็นต้นแบบให้เกิดการคํานวนต้นทุนสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ในพื้นที่อื่น ๆ เป็นต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 4 เดือนข้างหน้านายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการ อีอีซี กล่าวว่า การลงนามฯ MOU ครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน ที่จะร่วมกันศึกษาถึงแนวทางสนับสนุนให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน สามารถจ่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้กับพื้นที่อีอีซีผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ให้เร็วที่สุดเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ด้านนวัตกรรมที่ต้องการใช้พลังงานสะอาด ขณะเดียวกันก็รักษานักลงทุนต่างชาติเดิมไม่ให้ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าสะอาด มั่นใจว่าในปี2569 จะเห็นการปัจจุบันผู้ประกอบการทั่วโลกกําลังเผชิญกับแรงกดดันให้ใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก อันเนื่องมาจาก มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษี หรือที่เรียกว่า Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ซึ่งประเทศไทยยังมีความล่าช้าในการปรับตัวต่อสถานการณ์นี้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ( FDI) เริ่มย้ายฐานการ ผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนามและอินโดนีเซียหากสถานการณ์นี้ยังคงดําเนินต่อไป ประเทศไทยอาจสูญเสียความน่าสนใจในฐานะแหล่งผลิตเพื่อการส่งออกในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นจึงต้องเร่งผลักดันให้โครงการฯ นี้เพื่อเป็นโครงการต้นแบบการใช้พลังงานสะอาด สําหรับอุตสาหกรรมไทยและจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านไปสู่ พลังงานสะอาดที่มั่นคง มีราคาที่เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของนักลงทุน“เรื่องนี้เป็นโจทย์เร่งด่วน เนื่องจากพื้นที่อีอีซีมีอุตสาหกรรมจำนวนมาก ทำให้ความต้องการใช้พลังงานสะอาดสูง โดยเราจำเป็นต้องเร่งดำเนินการก่อนที่นักลงทุนต่างชาติจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งใน2-3ปีข้างหน้า พบว่านักลงทุนราว 80%ต้องการใช้พลังงานสะอาด โดยเร่งให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดขายไฟฟ้าโดยตรงกับลูกค้าที่ต้องการใช้(Direct PPA)ในพื้นที่อีอีซี โดยอีอีซีสามารถให้สิทธิประโยชน์และออกใบอนุญาตให้ได้เลย เชื่อว่าภายในปี2569จะเห็นการซื้อขายไฟฟ้า Direct PPAในพื้นที่อีอีซี เบื้องต้นจะเป็นไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพราะสามารถพัฒนาต่อยอดสู่พลังงานไฮโดรเจนได้”นายประดิษฐ์ เฟื่องฟู รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดของประเทศไทย และส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาด เพื่อรองรับและดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสะอาด ทาง กฟภ.จึงมีการดําเนินการต่างๆ เพื่อสอดรับ ได้แก่ การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายไฟฟ้าให้ สามารถรองรับแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด การร่วมขับเคลื่อนนโนบายการให้บริการไฟฟ้าสีเขียว UGT: Utility Green Tariff หนุนให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียน มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในอนาคตรวมไปถึงการส่งเสริมการให้บริการระบบ โครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม หรือ Third Party Access Code : TPA Code เพื่อรองรับนโยบายส่งเสริมการแข่งขันใน กิจการไฟฟ้าแบบเสรี เพื่อทําให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้โดยตรงนายฮาราลด์ ลิงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน กล่าวว่า ภาคเอกชนมีความพร้อมในการผลิต จัดส่ง และ จําหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งจากกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้า Cogeneration และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้าสะอาดในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซี ซึ่งภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการด้านพลังงานสะอาด ที่มีความจําเป็นสําหรับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันยอมรับว่าการลงทุนพลังงานหมุนเวียนหรือ RE100ในพื้นที่อีอีซี เพื่อขายให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรง(Direct PPA)นั้น ทำได้ยากเนื่องจากราคาที่ดินในพื้นที่อีอีซีมีราคาแพงเฉลี่ย 2-4 ล้านบาทต่อไร่ ซึ่งการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 เมกะวัตต์จะใช้พื้นที่ 6ไร่ ทำให้การลงทุนสูงมีผลต่อค่าไฟ ดังนั้นความเป็นไปได้คือการลงทุนนอกพื้นที่อีอีซี แล้วจ่ายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายระบบสายส่งขอวการไฟฟ้าไปยังลูกค้าในอีอีซี ซึ่งต้องรอดูอัตราจัดเก็บค่าสายส่งควรเป็นเท่าใด จึงจะสรุปราคาค่าไฟฟ้าRE100ได้อย่างไรก็ดี ปัจจัยหลักที่สําคัญในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดนี้ จะต้องมีการเปิดเสรีสําหรับการ ใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA Code) เพื่อส่งเสริมให้เกิดตลาดซื้อขายไฟฟ้าอย่างเสรีได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ซื้อไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาด แล้วยังตอบสนองนโยบายภาครัฐในเรื่องการมุ่งสู่เป้าความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2060 ดังนั้น รัฐบาลจะต้องเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้มีการเปิดเสรีโดยเร็ว โดยจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม และราคาที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายกันได้นอกจากนี้ อยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าและอื่นๆอย่างรวดเร็วสอดคล้องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อให้ทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้RE100นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (RE 100)กล่าวว่าในอนาคตพลังงานหมุนเวียนจะกลายเป็นพลังงานหลักของระบบพลังงานโลกจะมีบทบาทที่สําคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสร้างงานที่มั่นคงและยั่งยืนและเป็นการสร้างโลกที่สะอาดขณะที่เทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนจะยังคงมีการพัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและเป็นเครื่องมือหลักของมนุษย์ชนในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกความท้าทายของการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนคือการสร้างความตระหนักรู้ถึงความจําเป็นและความเข้าใจของประชาชนถึงข้อดีข้อเสียของพลังงานหมุนเวียนและการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มเสถียรภาพขึ้นมาได้เทียบเท่าหรือมากกว่าพลังงานจากฟอสซิล