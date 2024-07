บวท.พัฒนาเชื่อมข้อมูลเดินอากาศ คาดปี 68 ’เอเชียและแปซิฟิก’ ผู้โดยสารฟื้นกลับไปเท่าก่อนมีโควิด สัดส่วน 37%

วิทยุการบินฯ จับมือหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศเอเชียและแปซิฟิก ยกระดับเชื่อมต่อข้อมูลการให้บริการการเดินอากาศ คาดปี 68 จำนวนผู้โดยสารของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะกลับมาอยู่ที่ 37% ของผู้โดยสารทั่วโลก เท่ากับช่วงปี 62 ก่อน COVID-19นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า "จากนโยบายมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและความร่วมมือกับพันธมิตรในเอเชียและแปซิฟิกนั้น ผมได้เข้าร่วมการประชุม Asia and Pacific ANSP Committee (AAC) ในฐานะ Vice-chairmanระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเวทีสำคัญของหน่วยงาน ผู้ให้บริการการเดินอากาศ (Air Navigation Service Provider) ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่ได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการให้บริการการเดินอากาศ (Air Navigation Service) ในภูมิภาคให้สามารถดำเนินงานตามแผน Asia Pacific Seamless Air Navigation Service Planโดยได้หารือแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเทคโนโลยีทางด้านการบินและแนวทาง ความร่วมมือด้านต่างๆ ได้แก่ ความร่วมมือในการดำเนินการเรื่อง Cross-Border Air Traffic Flow Management การจัดการฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งสืบเนื่องจากการหารือร่วมกันในครั้งนี้ วิทยุการบินฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แลกเปลี่ยนแนวทางด้านปฏิบัติการ (Operations) และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของแต่ละหน่วยงาน และนำมาจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกันในช่วงไตรมาสแรกของปี 2568 เพื่อมุ่งไปสู่การบริการการเดินอากาศที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน”ในโอกาสเดียวกันนี้ ตนได้เข้าร่วมการประชุม CANSO Asia Pacific Conference ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศ และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน Theme ของการประชุม คือ Taking Bold Actions for Regional ATM Through Digital Solutions ซึ่งเป็นหัวข้อต่อเนื่องจากการประชุมในปีที่ผ่านมาที่ได้ตกลงให้มีการดำเนินการตามรายงาน Asia Pacific ATM White Paper ที่มีเป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาการบริหารจราจรทางอากาศด้วยเทคโนโลยีและการร่วมมือกันระหว่างองค์กรการบินต่างๆ เพื่อให้การบริการจราจรทางอากาศสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกคาดว่าในปี 2568 จำนวนผู้โดยสารของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะกลับมาเท่ากับช่วงก่อน COVID-19 ในปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 37% ของผู้โดยสารทั่วโลก โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอมุมมอง แนวคิดของผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศในภูมิภาค และหน่วยงานผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมการบิน อีกทั้งวิทยุการบินฯ ได้หารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Bilateral Meeting) กับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและเชื่อมต่อข้อมูลการให้บริการการเดินอากาศระหว่างกันได้ พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในเอเชียและแปซิฟิก”