GGC-ORหนุนการซื้อขายปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

GGG-ORจับมือพันธมิตร สนับสนุนการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน และอนุพันธ์น้ำมันปาล์ม อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำนายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า GGC ในฐานะบริษัทผู้ผลิตไบโอดีเซลและเป็นบริษัทในกลุ่ม PTTGC เรามีนโยบายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษัทร่วมมือกับOR ครั้งนี้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำและพยายามให้ผลประโยชน์ไปถึงเกษตรกรโดยตรงให้มากที่สุด ยังเป็นการร่วมกันสนับสนุนการซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน และอนุพันธ์น้ำมันปาล์มยั่งยืน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ อีกทั้งช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรการต้นน้ำไปถึงลูกค้าปลายน้ำอีกด้วยในช่วงปี 3-4 ที่ผ่าน บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนที่สำคัญในการสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำห่วงโซ่การผลิต คือโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน Sustainable Palm oil production and procurement (SPOPP) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยมีจุดประสงค์หลักคือการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น ด้วยการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ำมันของประเทศไทย 1,000 ราย ให้ดำเนินการตามมาตรฐานและได้รับการรับรอง Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล ECOVADIS ระดับ Goldนายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำซึ่งส่งผลต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันโดยกระทรวงพลังงานได้มีแนวทางให้ผู้ค้าน้ำมันมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยการรับซื้อ B100 ในราคาที่สูงขึ้นนั้น ORในฐานะหนึ่งในผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยได้เร่งประสานงานกับ GGC ซึ่งเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซลในกลุ่ม ปตท. และได้รับความร่วมมือวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับซื้อไบโอดีเซล ที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบของผู้ผลิต เพื่อให้สามารถส่งผลต่อไปยังราคาการรับซื้อผลปาล์มในมูลค่าที่สูงขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ GGC และOR ได้ร่วมมือกับพันธมิตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการร่วมกันสนับสนุนการซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันรวมทั้งอนุพันธ์น้ำมันปาล์มยั่งยืน ที่ยังไม่ได้ดำเนินตามมาตรฐาน RSPO และที่ได้ดำเนินการตามมาตรฐาน RSPO เรียบร้อยแล้ว เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไทย และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งห่วงโซ่อุปทานได้เติบโตไปด้วยกัน