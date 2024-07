BEM ผนึกพันธมิตร มอบประสบการณ์เดินทาง เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ชวนวัยทำงานบอกลาออฟฟิศซินโดรม ใน BEM Care 2024

BEM ฉลองวาระครบรอบ 20 ปี รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ผนึกพันธมิตรและเครือข่าย จัดกิจกรรม BEM Care 2024...Say Goodbye to Office Syndrome ใน MRT สถานีสวนจตุจักร ดูแลสุขภาพผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้า ชวนกูรูจากหลากหลายกลุ่มมามอบความรู้ กระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยทำงาน และนำเสนอแนวทางการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม จัดเต็มตลอดสามวัน 11-13 กรกฎาคมนี้ หวังสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน​ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงกล่าวว่า BEM มุ่งมั่น ริเริ่ม และพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้กลยุทธ์ส่งเสริมความสุขทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความสุขของการเดินทาง (Happy Journey)ความสุขของชุมชนและสังคม (Happy Living Society)และความสุขของโลกที่ยั่งยืน (Happy Planet)ในมิติของการสร้างความสุขของการเดินทาง คือการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ดังนั้นการส่งเสริมด้านสุขภาพจึงเป็นหนึ่งในแกนของกิจกรรมที่ BEM ดำเนินงานมาโดยตลอด นับตั้งแต่การจัดกิจกรรม M Care ดูแลสุขภาพผู้โดยสารในสถานีรถไฟฟ้า MRT กิจกรรมแจกหน้ากากผ้า 1 ล้านชิ้น พร้อมมอบวัคซีนป้องกัน COVID-19 ฟรี กว่า 10,000 เข็ม การสนับสนุนงานHealthcareมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563จนมาถึงปีนี้ ที่เป็นวาระครบรอบ 20 ปี ของการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) จึงจัดโครงการ BEM CARE 2024...Say Goodbye to Office Syndrome (เบมแคร์2024... เซย์กู้ดบาย ทู ออฟฟิศซินโดรม) ส่งเสริมความรู้ แนวทางป้องกัน และการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม โรคยอดฮิตของวัยทำงาน กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือประชากรวัยทำงานในทุก เจนเนอเรชั่นที่โดยสารรถไฟฟ้า MRT เป็นประจำ เพราะเป็นกลุ่มใหญ่ของผู้ใช้บริการรวมทั้งประชาชนผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพ​BEM CARE2024...Say Goodbye to Office Syndromeเป็นความร่วมมือระหว่าง BEM และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จำกัด( BMN) ตลอดจนพันธมิตรในหลากหลายธุรกิจ อาทิ โรงพยาบาลคลินิกดูแลสุขภาพและธุรกิจเพื่อสุขภาพ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2567เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักรบริเวณชั้นร้านค้าทางออก 2 และทางออก 3 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและบรรเทาปัญหาออฟฟิศซินโดรมมากมาย​นอกจากนี้ยังมีตัวการ์ตูน 5 คาแรคเตอร์ที่จะพาทุกคนออกเดินทางไปสู่การปรับพฤติกรรมสู่สุขภาพดีได้แก่น้องยืดหยุ่นชวนทุกคนยิ่งยืดเหยียด ยิ่งยืดหยุ่น สร้างสมดุลให้ร่างกายน้องนอนอิ่ม นอนหลับให้เป็น งานเด่น ชีวิตดีน้องกินดี Work-Eat-Balance กินดี กรีนดี ชีวีเป็นสุขน้องเบิกบาน หัวเราะวันละนิด ออฟฟิศแจ่มใส แถมใจเจิดจ้าน้องผ่อนคลาย ลุกยืดกล้ามเนื้อ พักสายตาจากหน้าจอซึ่งนอกจากบริเวณจัดงานที่สถานีสวนจตุจักรแล้ว ยังสามารถพบกับคาแรคเตอร์สุดน่ารักนี้ที่นิทรรศการ ARในสถานีต่างๆ อีก4แห่ง ที่จะชวนทุกคนมาถ่ายรูปแอคชั่นท่าทางที่ถูกต้องในชีวิตประจำวัน คือ สถานีพระราม 9, สถานีเพชรบุรี, สถานีสามย่าน และสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยส่วนของนิทรรศการนี้จะจัดจนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2567​สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจตลอด 3 วันจัดงานนั้น จะได้พบกับกิจกรรมTalkฟังกูรูคุยเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรม ไม่ว่าจะเป็นทำงานจน นิ้ว หลัง ไหล่ ล็อก!...Knock Knock Knock คุณหมอช่วยปลดล็อกให้ทีโดยพ.ต.ต.นพ.วรพล เจริญพร แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ และเวชศาสตร์ป้องกันพิชิตโรคยอดฮิต ออฟฟิศซินโดรม โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์หัวหน้าแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียวจบปัญหาตัวตึงแบบง่ายๆ โดย พีช-กภ.บุญญาพรเลิศวัฒนกิตติ เจ้าของเพจดังมนุษย์ตึง ส้นสูง...ความงามที่ต้องแลกด้วยสุขภาพ โดย หมอแพน-พญ.ศุภรัศมิ์ ทวนนวรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู​กิจกรรมชวนเคลื่อนไหวร่างกายผ่อนคลายความตึงจากทิกเกอร์-อชิระเทริโอศิลปินจาก GMM MUSIC ที่มาร่วมกิจกรรมพิเศษ “อยากชวนเธอมาสนิท...พิชิตออฟฟิศซินโดรม”โค้ชออยลี่ (Oily’s Story)นักปั้นหุ่นซุปตาร์ และหนุ่ม ซุมบ้า พ่อมดซุมบ้าที่โด่งดังหรือจะไปโชว์สเต็ปกับเกม JustDance ที่บูธBEMเพื่อลุ้นรับรางวัลตลอดทั้งวัน Workshop ส่งเสริมให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเอง ไปกับ Ergonomics for Healthy Workshopโดย SENSEIOClinic,Cooking Class ทำอาหารเพื่อสุขภาพ ลดอาการปวดกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดรม โดย Eat Well ConceptและSAKID Application และกิจกรรมจาก jetts Fitness ที่ชวนยืดเหยียดพิชิตออฟฟิศซินโดรม​นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูธจากโรงพยาบาล, คลินิกดูแลสุขภาพ และสินค้าบริการเพื่อสุขภาพดีมาร่วมให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษให้กับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศโดยเฉพาะ อาทิ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา,โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน,โรงพยาบาลนวเวช, โรงพยาบาลบางโพโรงพยาบาลบางไผ่,โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย4,โรงพยาบาลพีเอ็มจี,โรงพยาบาลวิภาวดี,โรงพยาบาลหัวเฉียว,Pace Wellness &Rehab Clinic, Rehab Care Clinic,The Oasis Clinic,นวด ณ เมืองไทย และวิสาหกิจชุมชนธัญญ์นารา นวดเพื่อสุขภาพเป็นต้น พิเศษสำหรับขาช้อปเพียงซื้อสินค้าหรือบริการจากบูธต่างๆมูลค่า 500 บาทขึ้นไป (สามารถรวมใบเสร็จได้)แลกรับของที่ระลึก2ต่อ ได้แก่ต่อที่1ยางยืดบริหารกาย หรือไอศกรีม BEM CARE 2024 ต่อที่ 2 Lucky Drawเวลา 18.30 –19.00น.ในทุกวัน​พลาดไม่ได้กับกิจกรรม BEM Care 2024...Say Goodbye to Office Syndrome จัดขึ้นตั้งแต่วันที่11-13 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 - 20.00 น. สามารถเดินทางได้โดยรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสวนจตุจักร พื้นที่จัดงานอยู่บริเวณชั้นร้านค้าทางออก 2 และทางออก 3BEM พร้อมสร้างประสบการณ์การเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมมุ่งสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน