ปัณณ์ กมลยะบุตร “New Wave” แห่งวงการ AI Copilot อสังหาฯ ในสหรัฐ

หลังจบการศึกษาในสาขา Computer Science & Engineering จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แซนดีเอโก (University of California, San Diego) หนุ่มวัย 22 ผู้นี้ ซึ่งอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงาน หากแต่ประสบความสำเร็จแต่เยาว์วัย ซึ่งที่นั่นนับเป็นก้าวแรกแห่งการได้พบเจอเหล่า Stat Up และ Entrepreneur ที่มีความสามารถหลากหลาย ในคลับการศึกษาต่างๆ ที่มีมากถึง 600-700 สมาชิกปัณณ์ผ่านการฝึกงานและทำงานวิศวกรในองค์กรใหญ่ระดับโลกอย่าง Google ที่สำนักงานใหญ่ในเมาเท่นท์วิว แคลิฟอร์เนีย สหรัฐ ระยะหนึ่ง นั่นทำให้มองเห็นว่ามีลู่ทางขยายธุรกิจไปทาง AI Engineering ซึ่งตรงกับสาขาที่เรียนมา เลยเกิดไอเดียขยายธุรกิจของตัวเอง จาก AI ที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่ในฐานะ Chatbot แต่เป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงและให้การตอบสนองที่ชาญฉลาดและสร้างสรรค์แก่ลูกค้าในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์“จากการที่เราได้ทำงานในบริษัทระดับอินเตอร์ ทำให้มองเห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่ของโลกที่ใช้งบจำนวนมาก เข้าไปซื้อโฆษณาในแพลทฟอร์มต่างๆ จริงๆ แล้วอาจจะไม่ได้ลงทุนตรงๆ ในการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า เราเลยอยากออกมามีธุรกิจของตัวเองที่ตอบโจทย์ตรงส่วนนี้ด้วย”นั่นคือที่มาของบทบาทใหม่ของปัณณ์ กมลยะบุตร ในตำแหน่ง Co-Founder และ Chief Technical Officer (CTO) HostAILabs, Inc. บริษัทซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา HostAI ได้เข้าร่วม โปรแกรม YCombinator ซึ่งเป็น Accelerator สำหรับ Start Ups อันดับหนึ่งของโลกและได้เรียนรู้จากผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมาก่อนปัณณ์ได้ร่วมกับหุ้นส่วนในการพัฒนา HostAI ระบบ AI อัจฉริยะสำหรับอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่ได้เป็นเพียงแชทบอท AI หากแต่ได้สร้างประสบการณ์กับลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจและผลกำไร โดย HostAI จะทำงานแบบไดนามิก ปรับแต่งการตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องHostAI ให้บริการเป็นผู้จัดการทรัพย์สินที่จัดการการเช่าวันหยุดระยะสั้นหรือ Airbnb rentals แพลตฟอร์มนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยรวมช่องทางสื่อสารไว้ในที่แอปเดียวเพื่อให้ทีมงานสามารถสื่อสารกับลูกค้า ลูกน้อง และเจ้าของบ้านได้อย่างง่ายดายปัจจุบันแพลตฟอร์มมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือธุรกิจคู่ค้าให้บรรลุความเป็นเลิศในการดำเนินงาน ช่วยกระตุ้นจำนวนผู้เข้าพัก และเพิ่มรายได้ลูกค้าด้วยการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลผ่านช่องทางการรับส่งข้อความเหล่านี้“ตอนนี้ธุรกิจของเราทำงานในลักษณะของ Chat copilot ที่ตอบลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ และมีความสามารถตอบหลายภาษาในการสื่อสารที่ราบรื่นกับแขกจากทั่วทุกมุมโลก โดยสามารถสื่อสารข้อความได้มากกว่า 50 ภาษา แต่เราคำนึงว่า HostAIต้องก้าวข้ามระบบอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว และนำไปสู่การใช้AI สร้างรายได้เพิ่ม ตั้งแต่การขายบริการต่อยอดไปจนถึงการเพิ่มจำนวนผู้เข้าพัก”ตัวอย่างการทำงานของ AI เช่น พูดคุยกับแขกได้ทุกแชนแนล , ตอบคำถามได้อย่างราบรื่น , ให้คำแนะนำต่างๆในท้องถิ่น , ตรวจหาโอกาสการขายต่อยอดตามปฎิทิน Booking , ตรวจจับงานบำรุงรักษาบ้าน , AI คอลเซ็นเตอร์ แสดงโอกาสในการเพิ่มยอดขายเพื่อเพิ่มรายได้ความสำเร็จของปัณณ์ กมลยะบุตร ที่ก้าวสู่สังคม Big Tech ของอสังหาฯ ในสหรัฐในวัยเท่านี้ อาจดูได้จากลูกค้า Property กว่า 5 พันรายที่ใช้บริการแพลทฟอร์ม ซึ่งมาจากทั่วโลก เช่น สหรัฐ นิวซีแลนด์ ยุโรป ดูไบ โดยลูกค้ารายใหญ่คือสหรัฐ และเยอรมัน และยังเป็นธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจำนวน 1.5ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 54 ล้านบาท) สำหรับกิจการอีกด้วยขณะที่มูลค่ากิจการของธุรกิจอยู่ที่ประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 720 ล้านบาท) และยังมีศักยภาพขยายตลาดไปได้ไกล ไม่เพียงแค่อสังหาริมทรัพย์ หากแต่จะขยายตลาดสู่ธุรกิจโรงแรมและบริการอื่นๆแม้จะมีคู่แข่งในธุรกิจ แต่ HostAI มุ่งเน้นสร้างแพลตฟอร์มสำหรับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพที่สื่อสารกับลูกค้าแบบ Omni-channel แนวทางนี้เป็นตัวช่วยที่สำคัญในการเก็บข้อมูลติดต่อผู้บริโภคได้อย่างละเอียด และช่วยบริษัทจัดการปัญหาหรือคำถามของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและความรวดเร็ว“คู่แข่งของเราตั้งเป้าที่จะ automate ทุกอย่างด้วย AI พวกเขาจึงไม่สร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า เราใช้แนวทางที่แตกต่างออกไปโดยให้ AI รับบทเป็นสมาชิกในทีมที่ชาญฉลาดอย่างยิ่ง ซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น แต่ไม่ได้มาอยู่แทนที่คุณ หลายๆ สถานการณ์ โดยเฉพาะในธุรกิจการบริการ จำเป็นต้องมีการดูแลจากมนุษย์ นั่นคือเหตุผลที่เรายังสร้างแพลตฟอร์มที่ทรงพลังนอกเหนือจากความสามารถ AI ของเราที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ การมอบหมายตั๋วลูกค้าอัตโนมัติ เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย”อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีของ HostAI ได้ช่วยลดการจ้างแรงงาน เช่นจาก 8 คนเหลือเพียง 2 คน ช่วยลดคอร์สของเจ้าของกิจการ ขณะที่ค่าบริการก็เริ่มต้นเพียง 8 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 300 บาท) ต่อกิจการต่อเดือน ในเวลาเดียวกัน HostAI ช่วยเพิ่มยอดขายของลูกค้าได้อีกประมาณ 10เปอร์เซ็นต์ส่วนโอกาสในการขยายธุรกิจมายังประเทศไทยนั้นมีสูงมาก ปัณณ์พร้อมขยับขยายธุรกิจเข้ามาไทย เมื่อช่องทางทุกอย่างพร้อม หนุ่มคนนี้ ไม่เพียงคิดเร็วทำเร็ว มีทักษะการเจรจา การทำธุรกิจอย่างดีเยี่ยม ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ แต่ต้องมองหาโอกาสอยู่เสมอคุณแม่ของน้องปัณณ์ คือคุณวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ Senior partner TTT+Partners law firm ยังเป็นอีกสาวเก่งแห่งวงการที่สนับสนุนให้น้องปัณณ์ก้าวไปในเส้นทางของเขาสามารถเข้าไปดูข้อมูลธุรกิจของปัณณ์ได้ที่แอป HostAI หรือ https://www.hostai.app/