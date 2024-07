ป๊อป มาร์ท CONCEPT STOREที่เมกา ธีม LABUBU ครั้งแรกของโลก ใหญ่สุดใน Southeast Asia

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การบริหารจัดการโดย POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก จัดงานเปิดตัว POP MART CONCEPT STORE @ MEGABANGNA พร้อมดึง LABUBU ที่กำลังเป็นเทรนด์ฮิตมาเป็นธีมหลักในการตกแต่งที่แรกในโลก! และใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia เป็น Concept Store แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ภายใต้ดีไซน์แบบใหม่ Premium Street ผสมผสานความหรูหรา เรียบ เท่ ไว้ในคราวเดียว แต่ยังคง DNA ของ POP MART ไว้ได้อย่างครบถ้วน พร้อม Product Highlight แบบอัดแน่นและจัดเต็มที่สุด ณ ศูนย์การค้าเมกา บางนา ชั้น1 โซนหน้า IKEAอีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก Mr. Grant Wang (หวัง หนิง) Chairman and CEO, POP MART International Group Ltd., ประธานและซีอีโอ ผู้ก่อตั้ง POP MART บินลัดฟ้ามาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย พร้อมเหล่าดารา ศิลปิน แฟนคลับลาบูบู้มากมายเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ เต๋อ ฉันทวิชช์, มิน พิชญา, รัศมีแข, เอมี่ กลิ่นประทุม, บุ๊คโกะ ธนัชพันธ์, มาวิน ทวีผล, มุก วรนิษฐ์, แอปเปิ้ล ลาภิสรา, พริกขิง สุรีย์ญะเรศ, หนิง ปณิตา, เมย์ เฟื่องอารมย์, เกรซ กาญจน์เกล้า, ขนมจีน กุลมาศ , แอร์ ภัณฑิลา, ติ๊ก กัญญารัตน์, เบล Girly Berry, ดาว พิมพ์ทอง, หล่งซื่อ ลี, แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์, เจนนิษฐ์ BNK48, แบงค์ อนุสิทธิ, มิ้ม รัตนวดี, เอลซี่ ตัน ไอเชีย, เจมส์ ธนบูรณ์ และ ตี๋ตี๋ วันพิชิต นิมิตภาคภูมิและมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ กับ อีเวนต์แห่งปี!! LABUBU EXCLUSIVE COLLECTION ONLY @MEGABANGNA วันที่ 5 - 14 ก.ค.67 รวมลาบูบู้มากที่สุด ตื่นตากับ Almost Hidden Installation เนรมิตโซน Mega Lifestyle ให้เป็นสวนสนุกสุดอลังการที่ทุกคนต้องชวนกันมาเซลฟี่ พร้อม Meet & Greet กับต้าวบู้ซีเคร็ท บินตรงจาก POP LAND มาเซย์ไฮ! 5 - 6 ก.ค.นี้ที่ผ่านมาMr. Grant Wang (หวัง หนิง) ประธานและซีอีโอ ผู้ก่อตั้ง POP MART กล่าวว่า “วันนี้ผมอยากขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานลาบูบู้มากๆ ครั้งแรกที่ผมได้มาเมืองไทย คือการมาเปิดสาขาแรกของ POP MART ที่ประเทศไทย และครั้งนี้สิ่งที่ทำให้ผมเกิดความประทับใจมาก นั่นก็คือ การได้เห็นแฟนคลับของลาบูบู้มากมาย ซึ่งสังเกตได้จากที่ทุกคนจะมีพวงกุญแจของลาบูบู้ห้อยติดกระเป๋า เห็นแล้วรู้สึกประทับใจและมีความสุข ยิ่งทราบว่าลาบูบู้โด่งดังและได้รับการตอบรับที่ดีในประเทศไทยจากกลุ่มคนดัง รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียง กลุ่มคนวัยทำงาน นักเรียน นักศึกษา เรียกได้ว่ามีแฟนคลับทุกวัยจริงๆ ยิ่งทำให้รู้สึกดีใจมากครับธุรกิจของ POP MART เริ่มก่อในตั้งปี ค.ศ.2010 เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับสินค้าตามกระแส ต่อมาพัฒนากลายเป็น Art Toys ที่กำลังโด่งดังในตอนนี้ และคาดหวังว่าอยากจะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับศูนย์รวมของวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย สิ่งที่ POP MART ทำ คือ การออกแบบ Art Toys การจัดนิทรรศการ รวมไปถึงความบันเทิงอื่นๆ ที่ทาง POP MART ได้เล็งเห็นในสินค้าหรือว่ากระแสช่วงนั้นไปในทิศทางใด รังสรรค์ออกมาเป็นสินค้าหรือการบริการ เพื่อมาเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับทุกคน ในอนาคตหวังว่าจะทำให้ POP MART โด่งดังไปไกลทั่วโลก อยากมอบความสุขและพัฒนาผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อให้ทุกคนได้ประทับใจมากยิ่งขึ้นหัวใจหลักสำคัญ คือ การมัดใจคนรุ่นใหม่โดยใช้วิธีของตัวเองและสไตล์ของ POP MART อีกทั้งยังได้รับแรงสนับสนุนจากศิลปินที่มีความสามารถมากๆ มาช่วยพัฒนาสินค้าและทำให้ได้รับกระแสความนิยมไปทั่วโลก เป้าหมายในอนาคต อยากให้เป็นเหมือนดิสนีย์ รังสรรค์ผลงานให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้ทุกคนได้รับความอบอุ่น ได้รับแรงบันดาลใจ เพื่ออยู่เป็นเพื่อนให้กับทุกคน และ POP MART อยากสนับสนุนศิลปินให้ได้พัฒนาตัวเอง รังสรรค์ Art Toys ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มอบความรัก ความอบอุ่นให้กับลาบูบู้ เชื่อว่าลาบู้บู้ต้องมีความสุขมากๆ และอยากขอเชิญชวนให้แฟนคลับและทุกท่านมาเข้าร่วมชมงานอีเวนต์นี้ซึ่งมี LABUBU Mascot มาโชว์ด้วย”......................................................................