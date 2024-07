การบินไทยชู "THAI Networking 2024" โชว์ผลิตภัณฑ์-บริการใหม่ๆ ดึงเอเยนต์ตั๋วทั่วโลกหนุนไทยฮับการบิน

การบินไทยจัดงาน "THAI Networking 2024" นำเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการรูปแบบใหม่ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งเครือข่ายเส้นทางบินแบบไร้รอยต่อ สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารทั่วโลกบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงาน "THAI Networking 2024" “Smoother Connection, Broader Network” เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร นโยบาย พร้อมทั้งแนะนำเส้นทางบินใหม่ ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการบนเครื่องบินรูปแบบใหม่ของบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์การบินไทยให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทยจากทุกภูมิภาคทั่วโลกตามจุดบินของบริษัทฯ ทั้งในยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และตัวแทนจากประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานการบินไทยในสำนักงานสาขาต่างประเทศทั่วโลก จำนวนกว่า 150 คน ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯนายกรกฏ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย นำทีมผู้บริหารจากสายการพาณิชย์ ในการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมงานฯ โดยมี นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทยฯ พร้อมด้วย คุณณัชสิชา วรพฤกษ์พิสุทธิ์ Vice President Business Development Mastercard Asia/Pacific Pte., Ltd ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Mr. David Mann, Chief Economist, Asia Pacific and Middle East Africa, Mastercard ให้เกียรติร่วมบรรยายภายในงานโดยการบินไทยได้นำเสนอทิศทางการดำเนินงานของสายการพาณิชย์ ภายใต้กรอบ “Trust in THAI” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารที่หลากหลาย การขยายฝูงบินและเส้นทางบินของบริษัทฯ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบินและเชื่อมจุดบินเพื่อการเดินทางแบบไร้รอยต่อ รวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุด พร้อมเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ อันนำมาซึ่งความร่วมมือทางการตลาดในการรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมายังประเทศไทย ขานรับนโยบาย Thailand Tourism Hub ของรัฐบาลหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือ การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมนโยบาย Soft Power โดยบริษัทฯ ได้นำวัฒนธรรมอาหารไทยและแบรนด์ภายในประเทศไทยไปสู่ระดับสากล ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชน การนำเสนอแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ผ่านการแสดงแบบชุดไทยเรือนต้นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแบบใหม่ ที่ได้นำเสนอลวดลายความงามของผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ายก ซึ่งเป็นผ้าลายพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นำมาทักถอด้วยเส้นใยรีไซเคิลจากขวด PET 70% ผสมกับผ้าไหม 30% มาตัดเย็บเป็นชุดไทยของพนักงานต้อนรับ เพื่อสะท้อนการผสมผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการเปิดตัวเส้นทางการบินใหม่ ที่จะเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับจุดหมายปลายทางยอดนิยมในยุโรป ได้แก่ มิลาน ออสโล และบรัสเซลล์ เพื่อมอบความสะดวกสบายในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารสำหรับงาน THAI Networking 2024 “Smoother Connection, Broader Network” ในครั้งนี้มี Mastercard เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานอย่างเป็นทางการ ร่วมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนการแสดงไทยร่วมสมัยชุด “Amazing เมืองไทย ส่งใจลัดฟ้า ต้องมาให้รู้” เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมแบบไทยแก่ผู้เข้าร่วมงาน