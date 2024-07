เริ่มแล้ว! จองตั๋วรถไฟ 1 ใบต่อ 1 บัตรประชาชน กันมิจฉาชีพรวบซื้อไปขายต่อแพง

การรถไฟฯ เริ่มแล้ว เปิดใช้ระบบจองตั๋วแบบ “One ID One Ticket : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ใช้บริการ” หรือ 1 บัตรประชาชนต่อตั๋ว 1 ใบ แก้ปัญหาแก๊งมิจฉาชีพกวาดจองตั๋วไปขายต่อราคาสูง และเพิ่มความสะดวกปลอดภัย มีระบุตัวตนเจ้าของตั๋ว ใช้ยืนยันสิทธิ์คุ้มครองประกัน นำร่อง รถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว รถนำเที่ยว ไม่รวมรถชานเมือง และรถท้องถิ่นนายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้การรถไฟฯ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการเดินทางโดยรถไฟได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและเท่าเทียมล่าสุดการรถไฟฯ ได้ยกระดับการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล สำหรับการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการนำระบบ “One ID One Ticket : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ใช้บริการ” หรือ บัตรประชาชน 1 บัตร ต่อตั๋วโดยสาร 1 ฉบับ มาใช้กับการจองและซื้อตั๋วโดยสาร เพื่อดูแลความปลอดภัยในการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารที่มีความต้องการจะเดินทาง โดยเริ่มเปิดใช้ระบบการจองตั๋วแบบ “One ID One Ticket” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ ระบบ One ID One Ticket ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถจองตั๋วได้อย่างปลอดภัย เพราะมีขั้นตอนการระบุตัวตนก่อนทำการจองตั๋วทุกครั้ง นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพนำตั๋วโดยสารไปจำหน่ายในราคาที่สูงกว่า และที่สำคัญยังสามารถใช้ยืนยันสิทธิ์รับความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางที่จะครอบคลุมผู้โดยสารที่มีชื่อตรงกับตั๋วโดยสารอีกด้วยสำหรับหลักเกณฑ์การจองตั๋วแบบ “One ID One Ticket : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ใช้บริการ” สามารถเลือกสำรองที่นั่งได้ทุกช่องทาง ทั้งผ่านระบบการจองตั๋วออนไลน์ D-Ticket หรือที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ โดยกำหนดให้ตั๋วโดยสารทุกใบจะต้องมีชื่อและเลขบัตรประชาชนตรงกับบัตรประชาชนของผู้เดินทาง และใช้เฉพาะการจองตั๋วขบวนรถด่วนพิเศษ ขบวนรถด่วน ขบวนรถเร็ว ขบวนรถนำเที่ยว ไม่นับรวมขบวนรถระยะสั้น เช่น ขบวนรถชานเมือง ขบวนรถท้องถิ่น ส่วนหากมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ผู้โดยสารสามารถทำเรื่องคืนตั๋วโดยสารได้ตามหลักเกณฑ์ที่การรถไฟฯ กำหนดนายเอกรัชกล่าวว่า ในอนาคตการรถไฟฯ ได้เตรียมหารือร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการเดินทางขนส่งสาธารณะเข้าด้วยกัน โดยการจัดทำระบบ “One ID One Ticket” ที่ใช้รหัสสมาชิกเพียงรหัสเดียว สามารถจองตั๋วได้ทั้งตั๋วโดยสารรถไฟ และตั๋วโดยสารรถ บขส. ซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างไร้รอยต่อ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมปัจจุบันได้เปิดให้สำรองตั๋วโดยสารผ่านทั้งช่องทางจำหน่ายตั๋ว Mobile Application : SRT D-Ticket หรือช่องทาง Website D-Ticket :https://www.dticket.railway.co.th หรือช่องทางจำหน่ายตั๋วที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศนอกจากนี้ ยังสามารถใช้บริการตรวจสอบสถานะ ตำแหน่ง และเวลาของขบวนรถในการถึงจุดหมายปลายทาง ผ่านระบบ TTS (Train Tracking System) : https://ttsview.railway.co.th