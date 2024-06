“เซ็นทรัล” ดึงMUJIเปิดสาขาขอนแก่น ผุดโซนใหม่ตลาดนัดมูจิสินค้าดังชุมชน

ผู้จัดการรายวัน 360 – ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น Center of Life ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งครบครัน ล่าสุด ผนึกกำลัง MUJI (มูจิ) แบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น ที่ขยายแบรนด์ในไทยต่อเนื่อง เปิดสาขาใหม่ล่าสุดแห่งแรกใจกลางภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งนับเป็นสาขาที่ 36 ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,700 ตารางเมตร รวบรวมสินค้ามูจิ กว่า 5,000 รายการ พร้อมจับมือชุมชนท้องถิ่น เปิดพื้นที่ให้ร้านค้าท้องถิ่นได้เข้ามาขายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในโซน “ตลาดนัดมูจิ” ตอบโจทย์ความต้องการนักช้อปในขอนแก่น จังหวัดศักยภาพ เมืองใหญ่ใจกลางของภาคอีสานดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)หรือซีพีเอ็น/CPN กล่าวว่า “จังหวัดขอนแก่นมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของภาคอีสาน โดยสถิติล่าสุด ระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด หรือ GPP คิดเป็น 213,000 ล้านบาท ส่วนผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว หรือ GPP Per Capita คิดเป็น 492,000 บาท/ปี (จากประชากรปัจจุบัน 432,783 คน) ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับ 16 ของประเทศและเป็นอันดับ 2 ของภาคอีสานนอกจากนี้ ทำเลที่ตั้งของจังหวัดขอนแก่น ที่ตั้งอยู่ใจกลางภาคอีสานพอดี รวมถึงระบบคมนาคมที่ครบครัน ทั้ง ถนนสายหลัก สถานีรถไฟขอนแก่น รวมถึง ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น ซึ่งมีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ไปลงตลอดทั้งวัน โดยพันธกิจของแบรนด์ MUJI คือการตั้งเป้าเป็นคอมมูนิตี้ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่นั้นๆ สอดคล้องกับการทำธุรกิจของเซ็นทรัลพัฒนา นั่นก็คือ การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นมากกว่าอสังหาริมทรัพย์ โดยเซ็นทรัล ขอนแก่น เกิดขึ้นบนแนวคิดที่ต้องการเป็น “Center of Life” หรือศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนการตกแต่งของร้าน MUJI เซ็นทรัล ขอนแก่น ยังคงแนวคิดการออกแบบที่เน้น “ความเรียบง่าย” ซึ่พบกับความเป็นธรรมชาติ และบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย เหมือนได้พักผ่อนอยู่บ้าน ภายในร้านยังครบครันไปด้วยหมวดหมู่สินค้ามากกว่า 5,000 รายการ ทั้ง โซนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชายหญิงและเด็ก, โซนของใช้ในบ้านทุกประเภทและเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน , โซนขนมและอาหาร และโซนไฮไลท์ของมูจิ เซ็นทรัล ขอนแก่น ก็คือ โซนรวมสินค้าขายดี ไอเท็มชิ้นเด็ด ห้ามพลาด (Best Selling Items) ตลอดกาลจากมูจิ ที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วโลก ไว้ในโซนเดียวภายในร้านยังคงเน้นการจัดวางสินค้าที่โดดเด่น เป็นระเบียบ ดูสะอาดตา ใช้การตกแต่งและการจัดแสงไฟที่ทำให้บรรยากาศอบอวลไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง เพื่อให้ลูกค้าช้อปปิ้งได้อย่างเพลิดเพลินแบบไม่มีสะดุด ซึ่งการตกแต่งภายในร้าน ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่แบรนด์มูจิใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกนอกจากนี้ ยังมีโซนใหม่แกะกล่องคือ “ตลาดนัดมูจิ” (Community Market) ที่เปิดพื้นที่ให้ร้านค้าในชุมชนท้องถิ่น ได้นำสินค้าเด็ด หรือไอเท็มปัง ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว มาวางขายภายในร้านมูจิ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ จุดประสงค์ก็เพื่อให้มูจิ เซ็นทรัล ขอนแก่น เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง โดยภายในตลาดนัดมูจิ จะมีการหมุนเวียนร้านค้าเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เกิดความหลากหลายและไม่จำเจ อีกทั้งยังเป็นการกระจายโอกาสให้ร้านค้ารายย่อยอย่างเท่าเทียมอีกด้วยในอนาคต มูจิยังมีแผนที่จะเข้าร่วมกับวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือ แก้ปัญหา ยกระดับ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและวัตถุดิบท้องถิ่น และเป้าหมายใหญ่ที่ต้องการสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สนับสนุนรายได้ให้เกิดกับคนในชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนอกิฮิโร่ คาโมการิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “กว่า 18 ปีที่ มูจิได้เข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทย โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 มูจิ ประเทศไทย ได้เริ่มเดินหน้ากลยุทธ์การขยายสาขาไปยังต่างจังหวัด ครอบคลุมทุกหัวเมืองใหญ่ ทำให้มูจิเป็นที่จดจำและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นในวงกว้าง มีฐานลูกค้าคนไทยมากขึ้น ทำให้มีการเติบโตทางด้านยอดขายในตลาดประเทศไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี พ.ศ. 2567 นี้ มูจิมุ่งมั่นสานต่อกลยุทธ์การเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย ด้วยการเร่งขยายสาขาไปยังทั่วทุกภูมิภาค และพร้อมที่จะเป็นผู้นำแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่อยู่ในใจคนไทยอย่างแท้จริง โดยมูจิ เซ็นทรัล ขอนแก่น นับเป็นสาขาที่ 36 ของประเทศไทย และเป็นมูจิแห่งแรกในภาคอีสาน โดยเป็นจังหวัดศักยภาพ ถือเป็นเมืองใหญ่ใจกลางของภาคอีสาน มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น และมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก“มูจิตั้งเป้าว่าการขยายสาขามายังภาคอีสาน จะเป็นก้าวสำคัญที่จะพาแบรนด์และสินค้ามูจิให้เป็นที่รู้จักของคนไทยในวงกว้างมากขึ้น และนอกจากจังหวัดขอนแก่นแล้ว เร็วๆ นี้ มูจิจะขยายสาขาไปยังจังหวัดอุดรธานีเช่นเดียวกัน รวมถึงมีแผนการรีโนเวทสาขา โดยจะขยายพื้นที่ให้เป็นโมเดลบิ๊กไซส์เพื่อรองรับสินค้าและบริการใหม่ ๆ จากญี่ปุ่นมากขึ้นอีกด้วย” อกิฮิโร่ กล่าว