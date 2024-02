บล.ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น ปลื้ม กองทริกเกอร์ ONE-GO1 เข้าเป้าใน 10 วัน จ่อเปิดกองใหม่รับดีมานด์ลูกค้าล้น

บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด ปลื้ม แนะนำลูกค้าลงทุนกองทุนทริกเกอร์หุ้นโลกกลุ่มเทคโนโลยีและเติบโตสูง กองทุน ONE-GO1 สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ บรรลุเป้าหมายลงทุนทริกเกอร์ ปิดกองใน 10 วันทำการ เล็งนำเสนอขาย ONE-GO2 ต่อทันที หากมองเห็นจังหวะราคาที่เหมาะสม ท่ามกลางความต้องการของลูกค้าที่ยังคงมีเข้ามามากนายสุรศักดิ์ ธรรมโม กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมา บล.ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น และ บลจ.วรรณ ได้ร่วมมือเปิดเสนอขายกองทุน กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ 1 (ONE-GO1) และได้ผลตอบแทน เข้าเงื่อนไขเลิกกองทุนก่อนกำหนด โดยใช้ระยะเวลาเพียง 10 วัน สามารถสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมาย 5% โดยกองทุน ONE-GO1 เน้นลงทุนหุ้นเติบโตขนาดใหญ่ทั่วโลก โดยคัดสรรเฉพาะบริษัทที่มีคุณภาพและได้รับประโยชน์ท่ามกลางโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผู้ผลิตยารักษาโรคอ้วนและเบาหวาน แพลตฟอร์มให้บริการออนไลน์ เป็นต้น“ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ทำธุรกิจ Wealth Management ใหม่ที่อายุบริษัทเพียง 2 ปีกว่าที่เรายังคงวางเป้าหมายเป็น “ An Active ONE-Stop Financial Services” ให้กับนักลงทุน เพื่อคัดสรรกองทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้าจากพันธมิตรบลจ.ทั้ง 19 แห่งของเรา ซึ่งบลจ.วรรณ คือหนึ่งในพันธมิตรหลักที่ทางบล.ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ ONE-GO1 ทั้งนี้ บล.ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น ยังคงมีความร่วมมือกับบลจ. วรรณ และมองหาโอกาสสำหรับจัดตั้งกองทุน ONE-GO2 ทันทีเมื่อเห็นโอกาส ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีเหมือนกับ ONE-GO1 และในฐานะที่ปรึกษาด้านการลงทุน เราจะยังคงติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดการเงินทั่วโลก เพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในระยะข้างหน้าควบคู่ไปกับควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า ท่ามกลางความผันผวนของตลาดการเงิน ในขณะที่ลูกค้ายังคงมีความต้องการที่จะลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตอยู่มาก” นายสุรศักดิ์กล่าวอย่างไรก็ดี บล.ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น ประเมินหุ้นสหรัฐฯ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นกลุ่มเติบโตทั่วโลก มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อในช่วงที่เหลือของปี 2024 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และธนาคารกลางในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นปัจจัยบวกที่สำคัญและคาดว่าจะนำไปสู่การปรับประมาณการหรือ Revaluation ของนักวิเคราะห์โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมีระดับการประเมินมูลค่าหรือ Valuation ที่ตึงตัวแต่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีการเติบโตสูง และการนำมาใช้จริงในธุรกิจ คาดว่าจะทำให้ภาคเอกชนและบริษัทจดทะเบียนโดยรวมมี Productivity ที่ดีขึ้นและเป็นบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของกำไรหุ้นกลุ่มนี้ในระยะกลางถึงยาว เป็น Secular Growth ของหุ้นกลุ่มนี้ ดังนั้นเราคาดราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นก่อนตอบรับต่อความคาดหวังเหล่านี้“แม้ว่าปีนี้ ทางบล.ไพน์ เวลท์ จะมองตลาดหุ้นโลกแกว่งตัวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ระหว่างทางมีเหตุการณ์สำคัญที่ต้องจับตามอง อาทิ การเลือกตั้งทั่วโลก ในปีนี้เป็นปีที่มีการเลือกตั้งระดับชาติมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลก โดยจะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นในกว่า 40 ประเทศ ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า 40% ของประชากรโลก รวมถึงประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐฯ อินเดีย และรัสเซีย ซึ่งคาดว่าจะสร้างความผันผวนต่อตลาดการเงิน โดยเฉพาะการเลือกตั้งในประเทศขนาดใหญ่ นอกจากนั้นสงครามและความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ จะสร้างความผันผวนต่อตลาดหุ้นเช่นกัน ดังนั้นการลงทุนในกองทุน ONE-GO1 และกองทุน ONE-GO2 ซึ่งมีผู้จัดการกองทุนช่วยจับจังหวะการลงทุนและปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาคาดว่าจะทำให้การลงทุนมีโอกาสเป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้น” นายสุรศักดิ์กล่าวนายสุรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากหุ้นโลก หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี กองทุน ONE-GO1 และกองทุน ONE-GO2 ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว บล.ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น มีมุมมองเชิงบวกต่อประเทศอินเดีย จากแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจที่สูง อ้างอิงจาก IMF ประเมินการเติบโตของ GDP ปี 2024-2025 ที่ 6.5% และมีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกที่ 1.42 พันล้านคน ณ สิ้นปี 2023 ขณะที่สัดส่วนของประชากรวัยประชากรวัยแรงงานที่เพิ่มขึ้น ด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวหรือ GDP Per Capita ของอินเดียอ้างอิงจาก IMF อยู่ที่ 9.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับจีนที่ 2.33 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเราจึงมองว่าเศรษฐกิจและตลาดหุ้นอินเดียมีโอกาสเติบโตอีกมากและจะกลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่สำคัญของโลกในอีก 5-10 ปี ดังนั้น ในอนาคตเราจะคัดเลือกกองทุนหุ้นอินเดียจากบลจ.พันธมิตรเพื่อให้เป็นทางเลือกในการลงทุน และเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น โดย บล.ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น ใช้ความเชี่ยวชาญจากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการลงรายละเอียดคัดเลือกกองทุนและจับจังหวะการลงทุนให้ลูกค้า