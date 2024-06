สุนทรียภาพของอาร์ตที่ลงตัว กับนิทรรศการจิตรกรรมภาพสีน้ำมันโดย “คุณอัด ธราพงษ์ ผูกพันธ์”

สุนทรียภาพของอาร์ตที่ลงตัว กับนิทรรศการจิตรกรรมภาพสีน้ำมัน โดย “คุณอัด ธราพงษ์ ผูกพันธ์” ครั้งนี้กับการกลับมาร่วมงานกับ MeArt Gallery อีกครั้ง ภายใต้เรื่องราวเหล่าผองเพื่อนพี่น้องสัตว์ทั้งหลายที่อาจจะเปลี่ยนไปเพราะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงSOLO Exhibiton “When The Climate Change” By Tarapong Phukpan @MeArt Gallery“น้องอัด” ธราพงษ์ ผูกพันธ์ จิตรกรภาพสีน้ำมันฝีมือดีผู้ฝากผลงานไว้เป็นครั้งที่ 2 กับ SOLO Exhibition ณ MeArt Gallery พบกับความอัศจรรย์ใจ ร้อยเรื่องรังสรรค์เรียงลงไป แฝงทั้งความสวยงาม และสิ่งที่เป็นแง่มุมให้เราได้ตระหนักคิดถึง และ จินตนาการร่วมไม่รู้จบ กับสุดยอดไฮไลต์ผลงานภาพสีน้ำมัน กับชื่อเรียกตรงตามนิทรรศการ When The Climate Change“ภาพที่ผมขอนำมาเล่านี้ ผมอยากให้ทุกคนจินตนาการถึงเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่ต้องเผชิญกับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่กับมนุษย์เท่านั้น เหล่าน้องสัตว์เองก็เช่นกัน เรื่องเล่าในภาพนี้มีเหล่าสัตว์อยู่หลากหลายชนิด แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อการที่จะต้องเอาตัวรอด หากเล่าแบบเป็นชนิดของสัตว์ น้องหมูกับเป็ด เป็นผู้มองหาความหวังและโอกาสกับการมีชีวิตอยู่ ถัดมาเป็น หมีแพนด้าที่รับได้ทุกสถานการณ์ สุข เศร้า เหงา ไปได้ทุกสถานการณ์ กระต่าย สื่อถึงเด็ก ถึงความวัยเยาว์ที่มองหาการเติบโต และเดินต่อไปในชีวิต ส่วนเสือในภาพ มุมมองนักล่า ผู้ต้องลดตรรกะการมีชีวิตอยู่ มอบดอกไม้ให้มิตรภาพต่อ อุ้งมือแมวน้อย ที่พร้อมรับมิตรภาพนั้น รวมไปถึง นกเหยี่ยวผู้โบยบิน แต่อาจจะไปได้ไม่ไกลนักตามสถานการณ์น้ำท่วมโลก เมื่อมองไปยังด้านบนสุดของตอไม้ ยังมีนกกระจอก ที่ไม่กระจอก เพราะมีโฟกัส มีจุดยืน ตั้งสติ และเลือกจะตั้งตัวเองให้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยความหวัง” ธราพงษ์กล่าวและสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลย คือศิลปินผู้นี้เขียนภาพวาดให้กลายเป็นเรื่องเล่าแบบค่อยเป็นค่อยไปให้นิทรรศการ When The Climate Change ทำให้ภาพและบรรยากาศสื่อสารไปยังผู้ชม ผู้ที่เข้ามาในงานจะสามารถจินตนาการไปกับเรื่องราวได้อย่างไร้ขีดจำกัด และก็ยังไม่ลืมที่จะห่วงใย และคำนึงถึงการรักษ์โลก รักษ์ธรรมชาติ อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลโลกใบนี้และอีกภาพไฮไลต์ที่เกิดกับศิลปินท่านนี้ที่ต้องเล่าให้ได้คือ หมีผู้เป็นนักล่าฤดูกาลแซลมอน เมื่อช่วงฤดูกาลสมบูรณ์ จะมีแซลมอนมากมายแหวกว่ายทวนกระแสน้ำลำธารให้เหล่าฝูงหมีได้จับปลาแซลมอนมากิน แต่ถ้าวันหนึ่งโลกเราเปลี่ยนไป คุณหมีก็อาจจำเป็นต้องวิวัฒนาการ เข้าร้านซูชิแบบมนุษย์ เพื่อขอข้าวปั้นแซลมอน“When The Climate Change” ความสุขใจที่มากกว่าแค่ภาพวาดสีน้ำมัน มาร่วมจินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัดกับ “คุณอัด ธราพงษ์ ผูกพันธ์” กันได้ตั้งแต่วันนี้-23 มิถุนายน 2567 ณ MeArt Gallery, Room 250, 2nd Fl. River City Bangkok.