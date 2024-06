EVme จัดทัพรถไฟฟ้าในงาน Bangkok Pride Festival 2024

ความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศในประเทศไทยเนื่องในเดือน Pride Month จัดทัพรถยนต์ไฟฟ้าสนับสนุน นฤมิตไพรด์ ในการจัดกิจกรรม “บางกอก ไพรด์ เฟสติวัล 2024” (Bangkok Pride Festival 2024) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร

EVme ร่วมเนรมิตถนนสีรุ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เฉลิมฉลองให้กับทุกความหลากหลาย ในงาน Bangkok Pride Festival 2024บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (EVme) ผู้ให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า (EV) บนแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ร่วมเฉลิมฉลองการขับเคลื่อนสังคมแห่งพร้อมทั้งเปิดตัวแคมเปญออนไลน์ “EVme LOVE ME LOVE MY DRIVE” เพื่อสนับสนุนสิทธิความเท่าเทียมในการแสดงออกของชาว LGBTQIAN+ ตอกย้ำเจตนารมย์ของ EVme ในการสนับสนุนทุกความหลากหลาย พร้อมเดินหน้าส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ ‘Drivestyle’ ของทุกคนในสังคม ให้การเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าง่ายขึ้น เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าไปด้วยกันEVme ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรสีรุ้ง ในฐานะ ‘Title Sponsor’ สนับสนุนกิจกรรม “Bangkok Pride Festival 2024” เพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศ พร้อมมอบรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนกว่า 20 คัน ให้แก่นฤมิตไพรด์ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านารเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับคณะผู้จัดงานและแขกคนสำคัญ ซึ่งรวมไปถึงเหล่าศิลปิน Drag จากทั่วโลก ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนคณะผู้บริหารและพนักงาน EVme ยังได้จัดทัพรถยนต์ไฟฟ้าเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนพาเหรดสีรุ้งขบวนแรก ‘Love Wins’ และพร้อมใจกันโบกสะบัดธงไพรด์ จากสนามกีฬาแห่งชาติ สู่สี่แยกราชประสงค์ เพื่อร่วมฉลองความสำเร็จของการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยนอกจากนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขับเคลื่อนสังคมยานยนต์ไฟฟ้าและสนับสนุนความหลากหลายทางอัตลักษณ์ในสังคมไทย EVme จึงเปิดตัวแคมเปญออนไลน์ “EVme LOVE ME LOVE MY DRIVE” พร้อมชวนทุกคนมาแสดงพลังฉลองเดือน Pride Month ด้วยการ เพิ่มเพื่อนทาง Line Official ของ EVme ได้ที่ @EVme ลงทะเบียนและตอบคำถามประจำสัปดาห์ เพื่อแสดงออกความเป็นตัวตนและค้นหา ‘Drivestyle’ ของตนเอง คำตอบที่ชนะใจกรรมการในแต่ละสัปดาห์ จะได้รับรางวัลขับฟรี 7 วันกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นท็อป ได้แก่ BMW ix3, Volvo EX30, GMW Ora Good Cat และ Aion Y+ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567 นี้บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (EVme) จัดตั้งขึ้นโดยบริษัท อรุณ พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ ปตท. เพื่อดำเนินธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าผ่านการให้บริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม สอดคล้องตามกลยุทธ์ New S-Curve เพื่อสนับสนุนแผนการลงทุนในธุรกิจ EV ของ ปตท. โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศธุรกิจ EV เพื่อให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เช่น บริการให้เช่ายานยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบบุคคลทั่วไป (B2C) และแบบองค์กร (B2B) บริการจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าทั้งรถยนต์ และจักรยานยนต์ บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า