ยาดมโป๊ยเซียน ร่วมพาเหรดสีรุ้งในงาน “บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2024” หนุนเท่าเทียมทางเพศกลุ่มคนพิการ

โดยกิจกรรมการเข้าร่วมขบวนพาเหรดสีรุ้ง ที่เปลี่ยนถนนพระราม 1 ให้เป็นถนนสีรุ้งแห่งความเท่าเทียม ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของ “โป๊ยเซียน” ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในรูปแบบใหม่ของแบรนด์ โดยได้เชิญกลุ่มคนหลากหลายทางเพศที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว พิการทางการได้ยิน อาสาสมัคร ผู้ดูแล และกลุ่มสร้างสีสัน เกือบ 100 คนร่วมในขบวน ได้แก่ คุณฝ้าย – บุญธิดา ชินวงษ์ ที่รู้จักในนาม “ฝ้าย ใช้เท้าแต่งหน้า, คุณฟ้า – ปรียาภา เทวาหุดี นักกีฬาวีลแชร์เคอร์ลิงคนพิการทีมชาติไทย, คุณอุ้ม - อุ้มบุญ หมายเขา เจ้าของตำแหน่ง Best Fighter Miss Trans Thailand Top 20 Miss Trans Thailand 2023 3RD RUNNER UP MISS THAILAND FRIENDLY DESIGN 2023 ,คุณเวฟ(วราเวฟ) – อรรถสิทธิ์ เจิมเฉลิม ครีเอเตอร์ดิจิทัล “วราเวฟ” ติ๊กต็อกเกอร์ และคุณอู๋ - สุกฤษฏิ์ สุขสัมพันธ์ Mister Deaf International Thailand และเป็น 1 ใน 6 ทูตนฤมิต Bangkok Pride Festival 2024 ปีนี้ด้วยเปิดเผยว่า “โป๊ยเซียนได้รับโอกาสเติบโตจากผู้ใช้สินค้าในทุกเพศทุกวัย ดังนั้นเมื่อมีโอกาสในการตอบแทนสังคมที่ให้โอกาสพวกเรามาโดยตลอด เราพร้อมจะยืนเคียงข้างทุกคน แบรนด์จึงไม่รอช้าที่จะเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโป๊ยเซียนที่เข้าร่วมขบวนพาเหรดในงาน “บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2024” (Bangkok Pride Festival 2024) ทุกวันนี้ทั่วโลกและประเทศไทยตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะความเท่าเทียม และความเสมอภาค โป๊ยเซียนก็เช่นกัน แบรนด์ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการยอมรับความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันของทุกความหลากหลายอย่างเท่าเทียม”ตลอดการดำเนินธุรกิจจวบจนครบรอบ 88 ปี ในปี 2567 นี้ ทิศทางการดำเนินธุรกิจของ “โป๊ยเซียน” ยังคง ไม่เปลี่ยนแปลง แบรนด์ยึดมั่นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในมาตรฐานระดับสูง นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการผลิต และควบคุมคุณภาพเป็นหลักชัยความสำเร็จที่ครองใจผู้บริโภคจากรุ่นสู่รุ่น ในช่วงปีที่ผ่านมาแบรนด์พบว่า กิจกรรมทางการตลาดแบบออนกราวด์ (On Ground) นำพาแบรนด์ “ทัชใจ” หรือ “ผูกใจ” ผู้บริโภคยุคดิจิทัลและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในทุกกลุ่ม จึงสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภค โป๊ยเซียนเป็นรายแรกที่ทำแพ็กเกจจิงยาดมที่มีให้เลือกถึง 6 สี เหลือง เขียว ฟ้า ม่วง ชมพู และชมพูสะท้อนแสง ความคิดล้ำสมัยในยุคนั้นทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำ ไม่น่าเชื่อว่าสีของบรรจุภัณฑ์ส่งต่อความร่วมสมัยมาถึงปัจจุบันขบวนพาเหรดของ “โป๊ยเซียน” จัดขึ้นโดยใช้แนวคิด “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” นอกเหนือจากความต้องการถ่ายทอดความหลากหลายทางเพศ แบรนด์มองลึกลงไปกว่านั้น คือ ผู้พิการที่มีความหลากหลายทางเพศ เพราะไม่ว่าจะมีข้อจำกัดทางร่างกาย ทุกคนล้วนมีคุณค่าและมีความหมายต่อสังคม รวมถึงมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีในระนาบเดียวกันกับทุกคน ขณะเดียวกันการประดับตกแต่งขบวนพาเหรดนำ “ดอกมะละกอ” มาเป็นสัญลักษณ์ เพราะมะละกอมีโอกาสออกดอกเป็นทั้งดอกสมบูรณ์เพศ (ดอกที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน) ดอกตัวผู้ (ดอกที่มีเฉพาะเกสรตัวผู้) และดอกตัวเมีย (ดอกที่มีเฉพาะเกสรตัวเมีย) อีกทั้งมะละกอยังเป็นพรรณไม้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทย ผลสุกนิยมรับประทานเป็นผลไม้ได้ทุกฤดูกาล ผลดิบนำมาทำเป็นส้มตำนานาชนิด ซึ่งเป็นอาหารไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก แต่น้อยคนที่จะให้ความสนใจหรือมองเห็นความงามของดอกมะละกอ เพราะฉะนั้น “โป๊ยเซียน” จึงเลือกใช้ “ดอกมะละกอ” มาเป็นตัวแทนสื่อความหมายถึงกลุ่มคนพิการที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมของคนเรา และมีศักดิ์ศรี ความงดงาม และคุณค่าต่อสังคมไม่น้อยกว่าใคร“ในขบวนพาเหรดของโป๊ยเซียน ซึ่งเป็นขบวนที่ 3 สีเขียว ชื่อ Love for Dignity ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีเหล่าเซเลบริตี้ที่เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และผู้พิการทางการได้ยิน LGBTQ+ มาร่วมขบวนมากมายเกือบ 100 คน นำโดยฝ้าย – บุญธิดา ชินวงษ์ ที่รู้จักในนาม “ฝ้าย ใช้เท้าแต่งหน้า, ฟ้า – ปรียาภา เทวาหุดี นักกีฬาวีลแชร์เคอร์ลิงคนพิการทีมชาติไทย, อุ้ม - อุ้มบุญ หมายเขา เจ้าของตำแหน่ง Best Fighter Miss Trans Thailand Top 20 Miss Trans Thailand 2023 3RD RUNNER UP MISS THAILAND FRIENDLY DESIGN 2023 ,เวฟ(วราเวฟ) – อรรถสิทธิ์ เจิมเฉลิม ครีเอเตอร์ดิจิทัล “วราเวฟ” ติ๊กต็อกเกอร์ และอู๋ - สุกฤษฏิ์ สุขสัมพันธ์ Mister Deaf International Thailand และเป็น 1 ใน 6 ทูตนฤมิต Bangkok Pride Festival 2024 ปีนี้ จึงอยากขอเชิญทุกท่านร่วมให้กำลังใจผู้พิการที่มีความหลากหลายทางเพศ ในงาน“บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2024” (Bangkok Pride Festival 2024) วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 นี้ ตั้งแต่บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ ทอดยาวบนถนนพระราม 1 ถึงสี่แยกราชประสงค์ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์” ดร.ณัฐพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย