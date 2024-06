ไทยออยล์รับ 5 รางวัลยอดเยี่ยมจาก “Asian Excellence Award 2024”

ไทยออยล์รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับเอเชียใน 5 สาขา จากงานประกาศรางวัล “Asian Excellence Award 2024” ครั้งที่ 14 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนางชนมาศ ศาสนนันทน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ 5 รางวัลระดับสากล ประกอบด้วย รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) รางวัลความยั่งยืนแห่งเอเชีย (Sustainable Asia Award) และ รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company)รางวัลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้นำในการนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน และสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือ ให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย