“ดีพร้อม” จูงนักธุรกิจไทย-ญี่ปุ่นผ่าน OTAGAI Forum เพิ่มมูลค่า ศก.โต

นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเดินทางไปเปิดงานเชื่อมโยงธุรกิจ OTAGAI Forum in Sasebo ครั้งที่ 23 ณ เมืองซาเซโบะ จังหวัดนางาซากิ เพื่อสานต่อความสำเร็จของแนวคิดการดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น หรือ “OTAGAI” ที่มีความหมายว่า “การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” ซึ่งมีจุดกำเนิดตั้งแต่ปี 2554 ที่ทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ ทำให้ห่วงโซ่อุปทานและภาคการผลิตหยุดชะงัก อันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่มาถึงเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้พูดคุยกับหน่วยงานพันธมิตรในประเทศญี่ปุ่นเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว จนเกิดเป็นความร่วมมือในการผลิตทดแทนกัน หรือ Sister Clusters โดยในปัจจุบันเป็นความร่วมมือในด้านอื่นๆ เข่น การลงทุน การแลกเปลี่ยนบุคลากร การร่วมทุน และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีการลงทุนในไทยเป็นอันดับ 1 ด้วยเงินลงทุนสูงถึง 2 หมื่นล้านบาท ในไตรมาสแรกของปี 2567 ตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์สำหรับงานเชื่อมโยงธุรกิจ OTAGAI Forum in Sasebo ครั้งที่ 23 มีผู้ประกอบการญี่ปุ่นและไทยเข้าร่วมกว่า 100 ราย ในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการต่อเรือ ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก เทคโนโลยีการจัดการ และบำบัดน้ำเสีย ดิจิทัลแพลตฟอร์ม อาหารและสินค้าเกษตรแปรรูป ขณะเดียวกัน การจัดงานในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำเสนอสินค้าและบริการของตนเอง เพื่อสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงและขยายช่องทางการค้าขายระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและการเจรจาธุรกิจระหว่างสองประเทศ และเกิดการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้กว่า 3,000 ล้านบาท อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างสองประเทศในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนายภาสกรกล่าวต่อว่า ดีพร้อมได้ใช้โอกาสในการเดินทางเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ ร่วมประชุมหารือพร้อมคณะผ่านนโยบายบูรณาการความร่วมมือ (DIPROM Connection) เกี่ยวกับแนวทางและโอกาสในการขยายความร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นญี่ปุ่น (Local to Local) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและเอสเอ็มอีระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่ทั้งสองหน่วยงานมีความสนใจร่วมกัน เช่น อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ทั้งสาขาพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประยุกต์เข้ากับแนวทางเศรษฐกิจ BCG ของไทยที่จะนำมาต่อยอดเข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวของไทย และการรณรงค์การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนอุตสาหกรรมการต่อเรือ ที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนางาซากิมาอย่างยาวนานทั้งนี้ ดีพร้อมได้สานสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 2552 ทั้งในระดับรัฐบาลกลาง 6 แห่ง รัฐบาลท้องถิ่น 23 แห่ง และภาคเอกชน 3 แห่ง รวม 31 แห่ง ผ่านความร่วมมือรูปแบบต่าง ๆ เช่น บันทึกความเข้าใจ (MOU) บันทึกความร่วมมือ (MOC) และกรอบการทำงาน (Framework) เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างกัน ทั้งในด้านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขยายโอกาสธุรกิจสู่ระดับโลก นอกจากนี้ ดีพร้อมยังเตรียมที่จะขยายความร่วมมือในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกับจังหวัดต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดโทคุชิมะ จังหวัดนางาซากิ และจังหวะซางะ ซึ่งมีแผนที่จะลงนามความร่วมมือภายในปีนี้