ไทย - ญี่ปุ่นผลักดันโครงการพลังงานสีเขียว พัฒนาใช้ไฮโดรเจนร่วมกับก๊าซฯ

กฟผ. จับมือ มิตซูบิชิ เฮฟวี อินดัสทรีส์ ลงนามบันทึกช่วยจำส่งเสริมพัฒนาการนำไฮโดรเจนผลิตไฟฟ้าร่วมกับก๊าซธรรมชาติ ลดการปลดปล่อยคาร์บอน มุ่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ สู่เป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2065นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน และ นายนรินทร์ เผ่าวณิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทวิภาคีด้านพลังงานระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย ครั้งที่ 6 (The 6th Japan-Thailand Energy Policy Dialogue : 6th JTEPD) ณ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างภาครัฐและเอกชน พร้อมติดตามความก้าวหน้าของความร่วมมือ และนำเสนอโครงการ แนวทางนโยบาย แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานในอนาคตในงานประชุมฯ กฟผ. ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี อินดัสทรีส์ โดยมีนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน และนายชินอิจิ คิฮารา อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมศึกษาศักยภาพและพัฒนาการนำไฮโดรเจนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมการเปลี่ยนด้านพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี ค.ศ. 2065นายนรินทร์ เผ่าวณิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. กล่าวถึง การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ ในการเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดตามแผนพัฒนาพลังงานและแนวทางส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนของประเทศไทย ที่ริเริ่มนำเชื้อเพลิงทางเลือกและเชื้อเพลิงสะอาดมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของญี่ปุ่น เพื่อผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและแผนพัฒนาโครงการไฮโดรเจนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) กับบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น นำไปสู่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนายโทชิยูกิ ฮาชิ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานและซีอีโอสาขาระบบพลังงาน บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี อินดัสทรีส์ กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมกับ กฟผ. พัฒนาโครงการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับก๊าซธรรมชาติ สำหรับกังหันก๊าซ (Gas Turbine) มั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 2 ประเทศจะใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดให้กับประเทศ อีกทั้งจะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการประยุกต์ใช้ไฮโดรเจนเพื่อการผลิตไฟฟ้าในภาคพลังงาน ร้อยละ 20 ภายในปี ค.ศ. 2050 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ