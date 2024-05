"เศรษฐา" พบทูตญี่ปุ่นคนใหม่ ส่งเสริมและสานต่อความร่วมมือ ไทยรับคำชมช่วยสถานการณ์พม่า

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2567) เวลา 13.45 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า นายโอตากะ มาซาโตะ (H.E. Mr. Otaka Masato) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้นายกฯ แสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ชื่นชมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดี ซึ่งได้มีการหารือกับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรด้านนี้กับไทยมายาวนาน ซึ่งรัฐบาลพร้อมทำงานเพื่อเดินหน้าและกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งการเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม Nikkei Forum Future of Asia ครั้งที่ 29 ที่ญี่ปุ่นจะเป็นอีกโอกาสอันดีที่จะส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือในอุตสาหกรรมหลักๆ สานต่อการเดินทางเยือนโตเกียวที่ผ่านมาของนายกฯด้าน ออท. ญี่ปุ่นกล่าวยินดีที่ได้มารับตำแหน่งและพร้อมกล่าวขอบคุณที่ให้เข้าเยี่ยมคารวะในวันนี้ ภาคเอกชนญี่ปุ่นยังคงให้ความสนใจประเทศไทยและกำลังเดินหน้าหาลู่ทางเดินหน้ากระชับความร่วมมือระหว่างในช่วงของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไปโดยทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้นายกฯ กล่าวให้ความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุน และทำงานร่วมกับภาคธุรกิจญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาและขยายโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยินดีกับกลไกทวิภาคีใหม่ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานและอุตสาหกรรม (Energy and Industial Dialogue) ซึ่งนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้เห็นชอบในหลักการ ซึ่งไทยพร้อมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป้าหมายในการประกาศความร่วมมือนี้ในการเยือนระดับสูงต่อไปทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย โดยนายกฯ และออท.ญี่ปุ่นเห็นถึงประโยชน์และพร้อมสานต่อแนวทางความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่นให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อไปโดยโอกาสนี้ ออท. ญี่ปุ่นกล่าวว่า ไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมือกันในหลายด้าน ซึ่งสำหรับสถานการณ์เมียนมาที่ไทยได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม ญี่ปุ่นชื่นชมไทยสำหรับความช่วยเหลือ ซึ่งทั้งสองฝ่ายหวังว่าทุกฝ่ายจะเดินหน้าไปสู่การเจรจาอย่างสันติ