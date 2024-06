กนอ. -ส.อ.ท. เร่งมาตรฐาน Eco Factory For Waste Processor ลดปัญหาการจัดการกากอุตสาหกรรม

เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า “กนอ.ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน" โดยการขับเคลื่อนการพัฒนานิคม

อุตสาหกรรมด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นการสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

รวมถึงการตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบจากมลพิษที่อาจเกิดจากภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านธุรกิจ และด้วยนโยบาย WISH กนอ. จะสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมโดยคำนึงถึงผู้มีส่วน

ได้เสียที่เกี่ยวข้อง สอดรับนโยบาย MIND ของกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้

สนับสนุนโดยผู้ประกอบการมีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและขอรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) เพิ่มมากขึ้น กนอ. ได้ประกาศสิทธิประโยชน์/มาตรการจูงใจต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม โดยจะได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าบริการคำขอ เฉพาะคำขอด้านการใช้ที่ดินและประกอบกิจการ และด้านสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 กันยายน 2567 โดยสามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ผ่านระบบอนุมัติอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permission Privilege : e-PP) ของ กนอ.

Eco Factory For Waste Processor ให้เป็นที่รู้จักผ่านกลไกทางการตลาด และการส่งเสริมระหว่าง

ผู้ประกอบการด้วยกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเลือกใช้บริการของ

ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor เนื่องจากผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับการด าเนินธุรกิจในแง่ของการผลักดันการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และจะมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดปัญหาการจัดการกากอุตสาหกรรม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย( กนอ. )และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทว ( ส.อ.ท. )พร้อมกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้ ส.อ.ท. 11 กลุ่ม ประกาศเจตนารมณ์การเลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable supply chain) เพื่อกระตุ้นให้นโยบายดังกล่าวขยายไปสู่ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น จึงได้นำประเด็นในด้านการลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการจัดการกากอุตสาหกรรมนางบุปผา กวินวศิน รองผู้ว่าการ (พัฒนายั่งยืน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมทั้งก ากับดูแลการประกอบกิจการและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้วยวิสัยทัศน์ดร.ชนะ ภูมี รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนชึ่งได้กล่าวว่า ส.อ.ท. เน้นการส่งเสริมและผลักดันมาตรฐานหากผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator - WG) ได้ปฏิบัติตามนโยบายการเลือกใช้บริการผู้รับบำบัดการจัดของเสีย (Waste Processor - WP) ที่ได้การรับรองมาตรฐาน Eco Factory for WasteProcessor จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการ Waste Processor รายดังกล่าวได้ปฎิบัติตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ นำไปสู่การลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาการจัดการของเสียกลับมาสู่ตนเอง และหากผู้ประกอบการ Waste Processor ได้รับการรับรองมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าแล้ว ยังสามารถลดต้นทุนใน การดำเนินธุรกิจได้ด้วนายเอกบุตร อุตมพงศ์ รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึง หลักสำคัญของการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566” ขณะที่ รศ.ดร. โกวิท สุวรรณหงษ์รองคณบดีคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายในหัวข้อ “Eco Factory for Waste Processorมาตรฐานที่ช่วยเพิ่มคุณภาพ Waste Processor” นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาหัวข้อ “อนาคตของ Waste Generator กับการเลือกใช้บริการ Waste Processor ที่มีคุณภาพ” จากตัวแทนภาคอุตสาหกรรม โดยนางสุภาวิณี กฤษณาวัฒนา Head of Environmental Excellence Center จากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด(มหาชน) และนายภูมิพัฒน์ รักษาสัตย์ ผู้แทนบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) อีกทั้งการบรรยายเรื่องการฃองเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความมั่นใจให้คู่ค้าธุรกิจสำหรับ Waste Processor โดยนางสาววนิดา วรพิทยาฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จ ากัด (มหาชน) และนางสาวมินตรา เรืองรัศมีโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมสุลาลัย จ ากัด และฟังบทสรุปแนวทางการประกาศนโยบายเลือกใช้ Waste Processorสนับสนุนโดย ที่ได้รับรองมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor จากนายปรีดา วัชรเธียรสกุล อดีตประธานคณะทำงานส่งเสริมมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)