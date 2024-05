บางจากจับมืออาร์เอส กรุ๊ปรุกธุรกิจเพ็ท รีเทล ตั้งเป้าปีแรกเปิดร้าน “Pet All My Love” 20 สาขา

บางจากฯจับมือ อาร์เอส กรุ๊ป รุกธุรกิจเพ็ท รีเทล บุกตลาดคนรักสัตว์เลี้ยง เปิดร้าน “Pet All My Love” นำร่อง ปีแรก 20 สาขา ตั้งเป้าครบ 50 สาขาทั่วประเทศใน 3 ปีนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบางจากฯ ได้ร่วมกับบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป เพื่อรุกสู่ธุรกิจเพ็ท รีเทลเปิด ‘PET ALL MY LOVE’ สร้างจุดดึงดูดใหม่ในสถานีบริการบางจาก พร้อมส่งต่อความสุขให้กลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง หรือ "Pet Parent" นำร่อง ปีแรก 20 สาขา พร้อมเปิด 50 สาขาทั่วประเทศ ภายใน 3 ปีการเปิด ‘PET ALL MY LOVE’ สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงที่สามารถเข้ามาเลือกซื้อ เลือกใช้ สินค้าและบริการคุณภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง พร้อมทั้งใช้บริการอื่น ๆ ที่ครบครันในสถานีบริการบางจาก ซึ่งบางจากฯ ตั้งใจพัฒนา Unique Design Service Station ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น นอกจากยังนำเสนอสินค้าบริการที่หลากหลาย อาทิ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอินทนิล ร้านอาหารแบรนด์ดัง บริการคาร์แคร์ และสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) ผ่านพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง สะดวกสบาย และเข้าถึงง่าย เพื่อส่งมอบประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ให้กับลูกค้าที่เข้าใช้บริการธุรกิจเพ็ท รีเทล เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตดีอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคหันมานิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในบ้านยังเป็นกลุ่มลูกค้ามูลค่าสูงที่ให้ความสำคัญกับการคัดสรรสินค้าและบริการคุณภาพดีให้กับทั้งตนเองและสัตว์เลี้ยง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายบางจากฯ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการคัดเลือกและนำเสนอสินค้า บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเช่นกันปัจจุบันบางจากฯ มีสถานีบริการกว่า 2,200 สาขาทั่วประเทศและมีแผนขยายเครือข่ายสถานีบริการเป็นมากกว่า 2,500 สถานีในปี 2573 โดยมีเป้าหมายในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง อาทิ Bangchak Hi Premium 97 และ Bangchak Hi Premium Diesel S พรีเมียมแก๊สโซฮอล์และดีเซลที่มีค่าออกเทนและซีเทนสูงสุดในตลาด นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ Retail Experience เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและใช้พื้นที่ในสถานีบริการน้ำมันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ‘PET ALL MY LOVE’ เป็นร้านเพ็ทช็อปที่เกิดจากความรักและความใส่ใจในสัตว์เลี้ยง ซึ่งนำไปสู่การส่งมอบสินค้าและบริการที่เต็มเปี่ยมด้วยความรัก ทั้งสินค้าคุณภาพของแท้ 100% จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งคัดสรรโดยทีมงานและสัตวแพทย์ที่รักและเข้าใจสัตว์เลี้ยงอย่างแท้จริงในราคาที่คุ้มค่าและเข้าถึงได้ พร้อมการออกแบบพื้นที่ทุกโซนในร้านให้เป็นมิตรและปลอดภัยกับผู้คนและสัตว์เลี้ยง มอบประสบการณ์แห่งความสุข และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงปัจจุบัน PET ALL MY LOVE เปิดให้บริการแล้ว 2 สาขา ที่สาขา 81 Badminton ถนนเจริญราษฎร์ และสาขา The Grove หทัยราษฎร์ และวางแผนที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจากการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่า ไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบัน เน้นความสะดวกสบายใกล้บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของคอมมูนิตี้สเปซ โดยเฉพาะในสถานีบริการน้ำมันที่ขยายธุรกิจครอบคลุมความต้องการของชุมชนมากขึ้น จนเป็นคอมมูนิตี้ฮับที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและมีศักยภาพทางธุรกิจ โดยเฉพาะในเรื่องที่ตั้ง จึงนำมาสู่การร่วมลงทุนกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อขยายธุรกิจ เพ็ท รีเทล ภายใต้แบรนด์ ‘PET ALL MY LOVE’ ในสถานีบริการน้ำมัน Bangchak Unique Design Station ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศโดย ‘PET ALL MY LOVE’ จะเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยง รวมถึงเป็น Pet Wellness Center และมีร้านขายยาสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีสัตวแพทย์คอยให้คำปรึกษา ภายใต้คอนเซปต์ Love-Centric Experience เพื่อมอบความสะดวกสบายใกล้บ้านลูกค้ากลุ่มคนรักสัตว์ ทั้งนี้ ตั้งเป้าเปิดให้ครบ 50 สาขา ภายใน 3 ปี โดยในปีแรกจะลงทุนประมาณ 100 ล้านบาททั้งนี้ PET ALL MY LOVE ภายในคอมมูนิตี้ของสถานีบริการบางจาก จะแบ่งเป็น 4 รูปแบบ ตามขนาดพื้นที่ ได้แก่ ขนาดพื้นที่ 80 ตารางเมตร และ 150 ตารางเมตร จะเป็นเพ็ทช็อปเน้นจำหน่ายสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยง และมี HATO Pet Pharmacy จำหน่ายยา อาหารเสริม และอาหารรักษาโรค ที่มีสัตวแพทย์ให้คำแนะนำในโซนจำหน่ายยา ในส่วนของพื้นที่ 180 ตารางเมตร จะเป็นเพ็ทช็อปและ HATO Pet Pharmacy ซึ่งจะเพิ่ม HATO Pet Wellness Center บริการสปา อาบน้ำ-ตัดขน สำหรับสัตว์เลี้ยง และขนาดใหญ่มากกว่า 180 ตารางเมตรขึ้นไป จะเป็นรูปแบบโรงพยาบาลสัตว์ ร่วมกับเพ็ทช็อป โดยสาขาแรกจะเปิดภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 นี้ และคาดว่าจะเปิดครบ 20 สาขาภายใน 1ปี