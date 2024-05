“พอดี้ Pet Friendly Taxi EV” เปิดตัวครั้งแรกกับ “พอดี้ Pet Friendly Taxi EV” ร่วมกับเพ็ทแอนด์มี บริการแล้ว ครั้งแรกที่ PET ’N ME (เพ็ทแอนด์มี)

แบรนด์อาหารสุนัข และแมว เกรดพรีเมียมโดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับร้านค้าสัตว์เลี้ยงชั้นนำ, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์, บริษัท วินด์ ก็อต ออโตโมบิล จำกัด ผู้นำเข้า FREGATA TAXI EV 100% และ สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ เพื่อสนับสนุนที่พร้อมเปิดรับผู้โดยสารพร้อมสัตว์เลี้ยง รองรับยุคสมัยแห่ง Pet Humanization และเป็นการเปิดตัวการเปลี่ยนโฉมหน้ารถยนต์รับจ้างสาธารณะแท็กซี่ในประเทศไทยไปพร้อมกันโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายขอบเขตการรับบริการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทาง เนื่องมาจากการใช้บริการการรถสาธารณะ อาจมีข้อจำกัดในการรับผู้โดยสารพร้อมสัตว์เลี้ยง แต่แท้ที่จริงแล้วในมุมมองผู้บริโภคในปัจจุบันพวกเขาเหล่านี้ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยง แต่เปรียบเสมือนคนในครอบครัว ที่ต้องการการรับบริการไม่ต่างจากสมาชิกคนอื่นๆ ทาง บริษัท พอดี้ แบรนด์อาหารสุนัข และแมว เกรดพรีเมียม เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงร่วมมือกับ Partner หัวใจสี่ขา เพื่อยกระดับการบริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะแท็กซี่ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการรับผู้โดยสารพร้อมสัตว์เลี้ยง ที่มีการดูแลและปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้บริการเป็นอย่างดี โดยเป็นการให้บริการโดยใช้รถไฟฟ้า 100% ที่ปราศจากมลพิษ ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง และเต็มใจให้บริการผู้โดยสารพร้อมเพื่อรัก 4 ขา ให้ไปถึงที่หมายอย่างมีความสุขการลงนามในครั้งนี้จัดขึ้นร่วมกับร้านจำหน่ายสินค้าสัตว์เลี้ยงชั้นนำ PET ’N ME เนืื่องด้วยแนวคิดสำคัญของ PET ’N ME คือ “เพราะเราคือเพื่อนที่ดีที่สุดของสัตว์เลี้ยง” โดยเพ็ทแอนด์มีตั้งเป้าเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกด้านสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรโดยสาขาเซ็นทรัลเวสต์วิลล์เป็นสาขา Flagship store ที่วางคอนเซ็ปต์ร้านที่ทันสมัย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการใช้เวลาร่วมกันกับสัตว์เลี้ยง และมีบริการชั้นนำโดย Animal Doctors International อีกทั้งเพ็ทแอนด์มีคัดสรรสินค้าคุณภาพจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ มีพนักงานที่สามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องพร้อมมอบบริการด้วยใจรัก และให้บริการผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและตอบโจทย์คนรักสัตว์เลี้ยงได้ดีที่สุด มุ่งสู่การสร้างสังคมคนรักสัตว์เลี้ยงที่มีความสุขร่วมกัน (Pet Lover Community)ในวันงาน, มีเหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์ ได้สัมผัสความสะดวกสบาย ความเย็นของแอร์ จากการทดลองนั่งรถแท็กซี่ อีวี พร้อมกับลูกๆ สี่ขา ของพวกเค้าพิเศษ สำหรับใครที่นั่งรถแท็กซี่ อีวี เพียงถ่ายรูปน้องหมา น้องแมว ให้เห็นรูปพี่ต้องที่รถ สามารถมารับสินค้าพอดี้ ฟรี ได้ที่ร้าน PET ’N ME ทุกสาขาเกี่ยวกับพอดี้ (Pawdy)บริษัท พอดี้อินโนเวชั่น จํากัด เริ่มต้นจากคุณพรพรรณ ประเพณี คนธรรมดา ที่รักและเลี้ยงหมาเหมือนลูก และเลี้ยงหมามากถึง 14 คน และทุกคนล้วนมีอายุยืนยาวเกิน 10 ปีขึ้นไป ซึ่งเราคิดเสมอว่าหาก เราจะเลี้ยง น้องหมาแม้แค่หนึ่งชีวิต เราจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิต น้อยๆนั้นให้ดีที่สุด เพราะน้องหมาจะเติบโตมาอย่างไร สุขภาพดีแค่ไหน ขึ้นอยู่กับเจ้าของที่จะเป็นคนกําหนดโชคชะตาสุขภาพของพวกเค้าด้วยอาหารที่เราให้Pawdy (พอดี้) จึงเกิดจากความตั้งใจของแม่น้องหมาคนหนึ่งที่ต้องการให้น้องหมาและน้องแมวที่คุณรักมีสุขภาพดีและไม่เจ็บป่วยจึงได้ตัดสินใจคิดค้นสูตรอาหารที่ตอบโจทย์ในด้านสุขภาพของน้องหมาและน้องแมว ไม่ส่งผลเสียต่อพวกเขา และยังอร่อยถูกใจ ด้วยความตั้งใจที่อยากให้เขาเติบโตแข็งแรงและอยู่กับคุณไปนานๆ เพราะเราเข้าใจดีว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของคุณจึงเกิดเป็น.. Pawdy (พอดี้) อาหารที่ ดีพอ และพอดีสําหรับน้องหมาน้องแมวที่คุณรักสามารถติดตามค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของพอดี้ได้ที่ https://linktr.ee/pawdy_innovationเกี่ยวกับ เพ็ทแอนด์มี (PET ’N ME)บริษัท เซ็นทรัลเพ็ทแอนด์มี ในเครือเซ็นทรัล รีเทล มุ่งหวังที่จะสร้างธุรกิจเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง จึงเกิดเป็นร้าน “PET 'N ME (เพ็ทแอนด์มี)” เพ็ทช็อปที่เกิดขึ้นในปี 2562 จากการรวมตัวของผู้คนที่มีความรักและแพชชั่นต่อสัตว์เลี้ยง โดยมุ่งหวังให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับทุกเรื่องและทุกปัจจัยของสัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนคนในครอบครัว เพื่อให้ทุกๆวันของสัตว์เลี้ยงและผู้เลี้ยงมีความสุข PET 'N ME จึงคัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงทุกสายพันธุ์และช่วงวัย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่อาหารและขนมขบเคี้ยวสำหรับสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง อุปกรณ์ของใช้ เครื่องแต่งกายแฟชั่นและของเล่นPET 'N ME ตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั้งหมด 8 แห่ง ด้วยแนวคิดการรวมร้านค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจรไว้ในที่เดียว เช่น Wellness Center, Daycare รวมไปถึงคาเฟ่ที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง และ Pet Park พร้อมการตกแต่งภายในที่มีสีสันและครบครันไปกับหลากหลายสินค้ามากกว่า 5,000 รายการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท เซ็นทรัลเพ็ทแอนด์มี จำกัด สามารค้นหาข้อมูลได้ที่ https://www.petnme.co.th/ และ https://www.facebook.com/petnme.th