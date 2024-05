เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมลดภาระค่าครองชีพต้อนรับเปิดเทอม จัดโปรฯ BACK TO SCHOOL 2024 กับแคมเปญ “โดนใจลูก ถูกใจแม่”

รายงานข่าวจาก เซเว่น อีเลฟเว่น เปิดเผยถึงรายการสินค้าหลากหลายที่ประกาศร่วมลดราคาในโครงการ “Back to School 2024” พบกับโปรโมชันสินค้าราคาพิเศษที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียนและสินค้าอุปโภค-บริโภคอื่นๆ เช่นกลุ่มอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมกล่อง น้ำผลไม้ อาหารเสริม กลุ่มสินค้าอุปโภคจำเป็นสำหรับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน เช่น ผลิตภัณฑ์ชำระล้างร่างกาย และทำความสะอาดชุดนักเรียน กระดาษเช็ดหน้า รวมกว่า 1,000 รายการนอกจากนี้ยังมีกลุ่ม “อาหารอิ่มท้องสำหรับวัยเรียน” เช่น นม น้ำดื่ม พิเศษสำหรับสมาชิก ALL member เพียงใช้ 1 คะแนน แลกคูปองส่วนลดค่าขนม สูงสุด 50% ผ่าน 7Appพร้อมทั้งยังมีเช็กลิสต์ที่น่าสนใจดังนี้ “ชุดอาหารคอมโบเซต จับคู่อิ่ม คุ้มราคา ครบทุกมื้อ” สามารถเลือกจับคู่ให้ถูกใจ สลับได้สูงสุด กว่า 20 แบบ“โปรฯ ลับ หลังเลิกเรียน” ชวนชอปสนุกที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ใกล้สถานศึกษากว่า 400 สาขา (สาขาที่ร่วมรายการ) “มาเป็นแก๊ง กินเป็นก๊วน” ชวนกันมาชอปไอเท็มลดแรง เพียงชำระค่าสินค้าด้วยทรูมันนี่ ทุก จ.-ศ. เริ่มบ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็น (15.00-17.00 น.)“สินค้ากลุ่มเบเกอรี และเค้กแช่เย็น แสนอร่อย ด้วยลายการ์ตูนชินจังสุดคิวต์” มาพร้อมภารกิจพิชิตรางวัล สะสมเหรียญบนแอปพลิเคชัน 7App เพียงซื้อสะสมให้ครบ 5 ชิ้น รับเหรียญ ALL member 10 เหรียญ (1 เหรียญ เท่ากับ 1 บาท) นำไปใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดที่ร้าน 7-Eleven, 7Delivery, ALL ONLINEพบกับโปรโมชัน BACK TO SCHOOL 2024 กับแคมเปญ “โดนใจลูก ถูกใจแม่” เพื่อลดภาระค่าครองชีพกันได้แล้ววันนี้-23 พ.ค. 67 ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งสินค้าง่ายๆ ผ่าน 7App ด้วยบริการ 7Delivery หรือ ALL ONLINE