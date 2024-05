กรมการค้าภายใน ผนึกกำลัง ช้อปปี้ เปิดแคมเปญ “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคา Back to School 2024” ปี 2 กับทัพสินค้าราคาพิเศษลดสูงสุด 50%

กรุงเทพฯ – 14 พฤษภาคม 2567 – กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้ามาตรการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภค นำเสนอแนวทางลดค่าครองชีพในช่วงเปิดเทอม ผนึกกำลัง ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเบอร์ 1 ครองใจนักช้อปชาวไทย ต่อยอดความร่วมมือสู่ปีที่ 2 ส่งแคมเปญ “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคา Back To School 2024” ให้ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถซื้อสินค้าคุณภาพรับเปิดเทอมในราคาประหยัด กับกองทัพสินค้าที่ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่กับส่วนลดสูงสุดถึง 50% พร้อมเพิ่มความคุ้มให้ช้อปออนไลน์แบบสบายกระเป๋าด้วยโค้ดส่วนลดออนท็อปสูงสุด 50% โค้ดส่วนลดค่าส่งในอัตราพิเศษในทุกกลุ่มสินค้า พิเศษกับโค้ดส่งฟรีสำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และ อุปกรณ์กีฬา เมื่อสั่งซื้อผ่าน ช้อปปี้ ระหว่างวันที่ 15 – 31 พฤษภาคมนี้เท่านั้นสืบเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศส่งผลให้เกิดภาวะค่าครองชีพสูงขึ้น กอปรกับช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเปิดเทอม ทำให้ผู้บริโภคมีภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลานมากยิ่งขึ้นส่งผลถึงสภาพคล่องทางการเงินและพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีความพยายามอย่างยิ่งในการช่วยเหลือประชาชน โดยได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนในราคาประหยัด นอกจากแบรนด์สินค้าต่างๆ ที่เข้าร่วมสนับสนุนมาตรการ ทางกรมการค้าภายใน ยังได้เล็งเห็นถึงความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้าที่ง่ายและรวดเร็ว เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางของผู้บริโภค และตอบสนองพฤติกรรมการซื้อของคนไทยที่หันไปใช้ช่องทางออนไลน์และอีคอมเมิร์ซมากยิ่งขึ้น จึงได้สานต่อความร่วมมือกับ ช้อปปี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากปีแรกที่ได้รับผลตอบรับที่ดี ด้วยการนำเสนอความพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น ราคาจัดจำหน่าย พร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 50% สำหรับปีที่ 2 นี้ ทางกรมการค้าภายใน ได้ขยายความยิ่งใหญ่ของแคมเปญ เพื่อรองรับความต้องการและเข้าถึงลูกค้าในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทั้งในกลุ่มสินค้าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน สำหรับช่องทางออนไลน์นอกจากจะได้ซื้อสินค้าในราคาประหยัดแล้ว ยังได้รับความคุ้มด้วยส่วนลดออนท็อปจากการใช้โค้ดส่วนลดพิเศษ รวมถึงยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าด้วยโค้ดส่งฟรีและโค้ดค่าส่งในราคาพิเศษอีกด้วยทางด้านผู้แทนช้อปปี้กล่าวว่า “ช้อปปี้ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับผู้คนในสังคมและสนับสนุนมาตรการของรัฐโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเบอร์หนึ่งที่ครองใจนักช้อปชาวไทย ช้อปปี้รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งและพร้อมที่จะสานต่อความร่วมมือในระยะยาวกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นหนึ่งช่องทางที่จะทำให้คนไทยได้เลือกซื้อเลือกหาสินค้าคุณภาพในราคาที่จับต้องได้โดยสามารถจับจ่ายด้วยความสะดวกสบายบนแพลตฟอร์มที่เราออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าต่างๆ ได้ง่าย มีตัวเลือกที่หลากหลาย พร้อมความคุ้มค่าที่มากกว่าผ่านฟีเจอร์ที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Flash sale หรือ Shopee Live ที่ทำให้ลูกค้าได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ ทั้งยังมีโค้ดส่วนลด โค้ดส่งสินค้ารคาพิเศษ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินที่มีหลากรูปแบบโดยลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ซึ่งข้อได้เปรียบเหล่านี้ เราเชื่อมั่นว่า จะทำให้ลูกค้าชาวไทยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้นในช่วงเปิดเทอมที่จะถึงนี้ และแคมเปญ “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคา Back to School 2024” นี้ จะเป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่มีอัตราการเติบโตที่ดีและได้รับความนิยมจากเหล่านักช้อปออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน”ปลดล็อคทุกความกังวล เตรียมพร้อมช้อปสินค้าให้ครบทุกความต้องการ พบกับสินค้ากว่า หลากหลายรายการ ในแคมเปญ “พาณิชย์ลดราคา Back to School” กับส่วนลดสูงสุดกว่า 50% พร้อมเพิ่มเติมความคุ้มเมื่อใช้โค้ดส่วนลด DITBACKTOSCHOOL2024 รับส่วนลด 50% เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 บาท และรับโค้ดส่วนลดค่าส่งในอัตราพิเศษในทุกกลุ่มสินค้า พิเศษ!! กับโค้ดส่งฟรีสำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และ อุปกรณ์กีฬา ระหว่างวันที่ 15-31 พฤษภาคมนี้ บนช่องทาง ช้อปปี้ เท่านั้นติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.shopee.co.th/m/DIT และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้อปปี้ ได้ฟรีจาก App Store, Google Play Store และ App Gallery